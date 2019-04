Jaro zvládáme výsledkově a někdy i herně, řekl Ščasný. Co ukáže derby?

Sparta v pondělí večer v dohrávce 27. kola porazila Zlín 2:0, vyhrála sedmý ligový zápas z osmi jarních, k tomu postup přes Teplice do semifinále poháru.

„Až na výpadek v Mladé Boleslavi jaro zvládáme celkem slušně výsledkově. A některé zápasy i herně,“ poznamenal Ščasný.

Už dávno z tribun zmizel pokřik, který v únoru trenéra vyháněl.

Sparta v druhé části sezony získala jedenadvacet bodů, o dva víc než suverénní lídr Slavie. Dala sedmnáct gólů, což je po Slavii (21) druhá nejlepší bilance z ligy.

Přesto hraje jen o třetí příčku, na druhou Plzeň ztrácí pořád osm bodů, na Slavii ještě o dalších sedm víc. Kvůli zpackanému podzimu.

V neděli v Edenu může Sparta ukázat, že na jaře je opravdu nejlepší.

Zápasy Sparta nevyhrává lehce, v české lize to až na výjimky nedokáže nikdo.

Třikrát musela na jaře skóre otáčet (Dukla, Baník, Olomouc), proti Bohemians rozhodla v poslední minutě, v Liberci „přežila“ v závěru penaltu. Nejvýraznějšího vítězství dosáhla proti Plzni (4:0).

Naposledy proti Zlínu téměř deset tisíc fanoušků čekalo na gól přes hodinu hry. „Do té doby jsme nevyřešili spoustu situací,“ poznamenal kouč Ščasný.

Jeho mužstvo se těžko probíjelo do šancí, proti urputné obraně protivníka mu chyběla přesnější předfinální a finální fáze.

„Začátek jsme úplně špatný neměli, byť to vyzní možná divně. Kanga si držel pozici nahoře a odskakoval. Ale pak viděl, že máme trochu problém s výstavbou útoku, chodil si pro míče dozadu a vepředu byl Drchal odříznutý,“ vysvětloval kouč.

Když to nešlo ani v úvodu druhé půle, stáhl ze hry středního záložníka Haška a nahradil křídelníkem Plavšičem, přičemž Hložek šel na hrot pomoci Drchalovi, respektive Tettehovi, který ho následně vystřídal. Až pak padl první gól.

„Chtěli jsme rozhodnout co nejdřív, ale zároveň hráče upozorňovali, ať jsou trpěliví, že třeba s Olomoucí jsme výsledek otočili v závěru. Nesměli jsme udělat chybu, protože Zlín dobře brání, hrál v pěti vzadu a nám chybělo víc náběhů za obranu,“ hodnotil Ščasný. „Kluci pracovali velmi dobře a zaslouženě vyhráli.“

Rozhodl Hložek v 67. minutě, po zpětné přihrávce Karlssona zakončil na svých šestnáct let nevídaně chladnokrevně.

„Hlavně byl na místě, kde měl být. Na tyhle situace jsme se připravovali, taková přihrávka je lepší než centr před bránu. Hložek ty situace řeší fotbalově a naprosto výborně,“ podotkl sparťanský kouč. Druhý gól přidal vzápětí Tetteh a bylo hotovo.

Proti Zlínu se Sparta opět musela obejít bez kapitána Dočkala, který už měsíc má potíže s lýtkem a achilovkou. Jeho účast v derby je nejistá.

„Zatím se to moc nezměnilo. Nedokážu odpovědět, jestli bude v pořádku, nebo ne,“ podotkl Ščasný. Těšit ho může aspoň fakt, že tým zápasy s Olomoucí a se Zlínem vyhrál. Stejně jako ty bez něj v úvodu jara proti Bohemians a na Dukle.

„Ale rádi bychom ho měli zpátky, Bořek je pro nás důležitý. Pokud bude v pořádku, je to pro mužstvo lepší,“ zdůraznil Ščasný.

Střed zálohy proti Zlínu složil nejen bez Dočkala, ale i bez Martin Frýdka. Ten totiž nasbíral sedm žlutých karet a pokud by byl napomínán, v derby by hrát nemohl. Vedle Kangy se Sáčkem nastoupil Martin Hašek, který byl po pauze první střídaným hráčem.

„Dlouhodobě jsme plánovali, že přijde zápas bez něj. Máme široký kádr, chtěli jsme si vyzkoušet jinou středovou formaci. Frýdek je důrazný a agresivní, Sáček s Haškem zase víc tvořiví. Fungovalo to dobře, Hašek tam měl několik krásných míčů Karlssonovi do běhu. Neřekl bych, že bych byl s jeho výkonem zklamaný. To střídání bylo spíš taktického rázu.“