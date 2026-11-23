Představenstvo pražského celku přistoupilo ke změnám na pondělním mimořádném jednání po nedělní porážce 1:3 s Libercem ve výročním utkání, které Ščasný analyzoval jako televizní expert. „Tam nebylo vůbec nic. Byl to prostě neomluvitelný výkon – pohybově, vším,“ řekl ve studiu Oneplay Sport.
Sparta podle něj na podzim doplácí na to, že rozprodala osu týmu a přestavovala ho za pochodu až v průběhu rozehrané sezony. „Odešli Haraslín, Birmančevič a řada dalších, které není snadné nahradit,“ vysvětloval Ščasný v rozhovoru pro ČTK.
„Na křídlech se chytili Mercado a Alcócer, ale na řadě postů nemá Sparta potřebné alternativy. A jestliže si stěžuje, že mužstvo nemá náležitou mentální sílu, může si za to sama.“
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Do zimní pauzy mužstvo čekají ještě tři ligová kola a dva zápasy v Evropské lize. Rosického nástupce Tomáš Sivok má za úkol v nejbližších hodinách představit nového trenéra. Už ve čtvrtek na Letné nastoupí Alkmaar.
„Změna na lavičce každopádně znamená impulz,“ uvedl Ščasný. „Ale nejsem věštec, jestli bude fungovat, to nedokážu říct. Ať se týmu ujme kdokoliv, dostane za úkol především solidně dokončit podzim. A v zimě bude muset Sparta do kádru říznout, to je můj názor. Problémů je víc, třeba co se týká pohybu a rychlosti.“
Není to podle něj poprvé, kdy vedení při stavbě kádru chybovalo. Vybavil si rok 2016, kdy jako trenér dovedl tým do čtvrtfinále Evropské ligy. „Tehdy stačilo po sezoně doplnit kádr o dva, tři vytipované hráče a mohli jsme mít skvělé mužstvo, jenže tehdy jsme na ně nedostali peníze a někdo odešel. Teď peníze jsou. Ne každá posila se povede. Každý klub má nějaké procento nevydařených nákupů. Jenže ve Spartě je teď neúměrně vysoké.“
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Očekává, že klub znovu přivede kouče z ciziny. „Při vší úctě a respektu k českým trenérům, z nichž řada odvádí dobrou práci, nevidím tady nikoho, kdo by mohl Spartu dát hned do pořádku,“ řekl Ščasný.
Slovenského kouče Adriána Guľu, o němž se v souvislosti se Spartou spekuluje, nekomentoval: „Nechci se pouštět do něčeho, co mi nepřísluší.“