Rád bych ještě rok chytal, tvrdí budějovický brankář Křížek

Kdy jste se dozvěděl, že půjdete chytat?

Den před zápasem za námi přišli trenéři s tím, že se rozhodli pro mě. Pořád se připravuji tak, jako kdybych měl chytat, takže se ani nic neměnilo.

Zapojoval jste se do rozhodování, když pomáháte s trénováním brankářům?

Ne, to vůbec ne. Skutečně jenom pomáhám, když je potřeba. Ale na rozhodování jsou tady jiní. Já jsem pořád hlavně hráč.

Těšil jste se po více než osmi měsících znovu na ligový zápas?

Těšil jsem se moc. Hlavně jsem si přál, abychom uhráli co nejlepší výsledek. Sice jsme prohráli 1:2, ale dali jsme gól venku a pořád máme šanci na postup. Moc bych si přál, abychom šli dál.

Ustál jste i penaltu, při které Lukáš Budínský trefil tyč. Věděl jste, kam bude kopat?

Koukali jsme na videa, viděl jsem jeho posledních pět penalt. Rozběh má vždy podobný, ale snažil jsem se ho dostat na mojí pravou stranu. Střela byla výborná, kdyby šla do branky, tak bych na ni nedosáhl. Když jsem slyšel, jak míč cinkl o tyčku, byla to pro mě velká úleva.

Užil jste si utkání i ligovou atmosféru?

Vážím si každého zápasu, který můžu za Dynamo odchytat. Po sezoně mi končí smlouva a mohou to být poslední týdny mé kariéry. O to víc se snažím klubu pomoci, abychom se dostali co nejdál.

Chtěl byste ještě pokračovat v kariéře i po konci této sezony?

Ano, ještě bych alespoň rok rád chytal. Zdravotně se cítím dobře a pořád mě to baví. Ale roli bude hrát víc faktorů.

Už jste mluvil s vedením o možném prodloužení smlouvy?

Minulý týden mi Martin Vozábal říkal, jaké jsou možnosti. Zatím rozhodnutý nejsem. Snažím se soustředit na konec sezony. Pak se uvidí.

Pomalu začínáte s trénováním brankářů. Bude to po konci aktivní kariéry vaše pozice?

Bavilo by mě to. Věřím, že bych gólmanům měl co dát. Je to jedna z možností.