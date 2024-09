Houštecký běsnil, sudí popsal nadávky. Emočně nám pomohl, řekl Trpišovský

Sobotní trhák fotbalové ligy mezi Slavií a Viktorií (3:0) už po čtyřech minutách narušil vypjatý moment.

„Bylo to zbytečné, nemělo by se to stávat a měli bychom tyhle věci dokázat lépe ukočírovat,“ uznal Jindřich Trpišovský, coby hlavní kouč také šéf slávistické lavičky. Zároveň však dodal: „V utkání nám to emočně pomohlo. Možná jsme v tu chvíli cítili maličko křivdu a tahle reakce nás nastartovala k výkonu, který jsme předvedli.“

Fajn. Ale bylo to doopravdy nutné?

Když rozhodčí Dalibor Černý mířil se žlutou kartou v ruce k lavičce, aby zuřícího Houšteckého zklidnil, slávistický asistent sešel schůdky z tribuny za střídačkou, kde sedává, a rázným krokem mu k lajně vyrazil naproti. Cestou třísknul vrátky, které oddělují hlediště od prostoru hřiště, nadával, a tak hlavní sudí honem rychle lovil v zadní kapsičce kartu červenou.

Podívejte se, co předcházelo vyloučení Zdeňka Houšteckého:

I manažer týmu Přemysl Kovář musel vytočeného kolegu přesvědčovat, aby prostor u střídaček opustil. Houšteckého namíchlo, že se po třech minutách nepískala penalta po souboji Dweha s Chorým. Plzeňský obránce si po centru Douděry rukama pomohl a bývalého parťáka zezadu drobně žďuchl.

„Ale tohle je na penaltu málo,“ naznačoval okamžitě hlavní rozhodčí, který měl na celou situaci dobrý výhled.

Domácí asistent se neovládl a jeho chování nyní bude řešit disciplinární komise.

„Použití pohoršujících, urážlivých nebo ponižujících výroků nebo gest. Úmyslné opuštění prostoru pro technický doprovod z důvodu projevu nesouhlasu a protestování proti rozhodnutí rozhodčího. Po udělení červené karty se dopustil urážejících a ponižujících výroků směrem k rozhodčímu: ‚Ty jsi hajzl‘ a dále směrem ke čtvrtému rozhodčímu: ‚Jděte do pr..le z..di, napiš si tam, co chceš!‘“ stojí v zápise o utkání.

Úryvek ze oficiálního zápisu o utkání Slavia - Plzeň. Zdeněk Houštecký, asistent domácího trenéra, dostal červenou kartu.

Pro kontext: Houštecký, pravá ruka kouče Trpišovského, nemá potřebnou licenci, proto při ligových zápasech nesedí přímo na střídačce, ale těsně za ní jako tzv. technický doprovod.

„Myslel jsem si nejdřív, že rozhodčí míří ke mně, ale on běžel vedle. Nevím, co přesně se tam stalo,“ přesvědčoval Trpišovský na pozápasové tiskové konferenci.

Hrubé chování laviček se liga v posledních letech snaží vymýtit.

Pomohlo, když letos na jaře začali rozhodčí důsledněji hlídat a především trestat výlevy trenérů i jejich pobočníků. „Už na jaře šlo o jednu z našich priorit. Rozhodčí za podobné věci rozdali o čtyřicet procent více karet než na podzim, ve spoustě případů stáli trenéři po čtyřech žlutých kartách nebo po vyloučení. Některé realizační týmy se i díky tomu chovaly líp,“ poznamenal na začátku aktuální sezony předseda komise rozhodčích Libor Kovařík.

Zlepšení se dostavilo i ve velkých zápasech, které ještě v nedávné minulosti bývaly přehlídkou buranství. Levárny, naschvály, vzájemné osočování i vroucí nenávist v hledišti doprovázely právě i šlágry mezi Slavií s Plzní.

Jedním z vrcholů byl vyostřený titulový duel z května 2022, který po množství hádek a strkanic korunoval vztyčený prostředníček plzeňského bosse Adolfa Šádka směrem k domácím fanouškům.

Oba kluby následně přišly s iniciativou, která měla fotbalové prostředí v Česku navenek i v zákulisí kultivovat. Snaha byla spojená i s odstraněním plotů v sektorech pro hostující fanoušky, ale nejen s tím.

„Řekl bych, že jsme se za poslední dobu celkově posunuli směrem k větší fotbalovosti. Neřešíme tady už tolik fauly nebo čistý čas. Tohle byl evropský zápas s evropskou kulisou,“ ocenil Trpišovský v sobotu večer.

Rozhodčí Dalibor Černý ukazuje červenou kartu slávistickému asistentovi Zdeňku Houšteckému.

I on ale musí vidět, že výlev jeho dlouholetého parťáka byl závanem starých časů, třeba i těch z května předminulého roku.

„Důležité je, že to nedělají hráči,“ řekl také Trpišovský. „Mrzí nás to, chceme si takové věci lépe kontrolovat. Ale je pravda, že nás to tentokrát skutečně nakoplo,“ zdůraznil.