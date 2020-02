Na dotahování teď nemáme, přiznává zlínský manažer Grygera

Zápasy v Karviné a doma proti Budějovicím vybízely, abyste se pokusili dotáhnout k prostřední skupině. Místo toho jste jen dva body od baráže. Čím si vysvětlujete tak špatný start jara?

Oba duely měly společné to, že jsme za stavu 0:0 neproměnili vyloženou šanci. Mohly se vyvíjet jinak. Jenže z první možnosti soupeře jsme inkasovali. My jsme přitom týmem, který musí hrát vzadu na nulu. Dotahování nám nesvědčí. Možná na to ani nemá mužstvo sílu.

Vypadá to, že si hráči neuvědomují, o co hrají. Po Karviné sami přiznali, že soupeř měl lepší přístup. Váš pohled?

Věděli jsme, že v Karviné to bude válka. Domácím jsme pomohli sami nevynucenými chybami na naši útočné polovině. Z rohů nás dostali pod tlak a z jednoho skórovali. Utkání v Karviné pak ovlivnilo i domácí zápas. I když jsme začali aktivně, po neproměněné šanci a inkasované brance, kdy jsme špatně vystoupili, padla na kluky obava a ztuhly jim nohy. V přestávce se z toho dostali a druhý poločas vypadal úplně jinak. Výkon oživil příchod Condeho, byli jsme odhodlanější. Tak si představuju, že bychom měli hrát. Snížili jsme na 1:2, zdálo se, že bychom mohli dorovnat, nebo výsledek zvrátit. Jenže jsme dostali třetí gól. Ale beru, že projev po přestávce byl diametrálně odlišný než v první půlce.

Jak byste nazval situaci? Vážnou, kritickou?

Nezvládli jsme dva zápasy, což mě mrzí. Situace není lehká. Musíme se dívat sami na sebe. Okolí nemá smysl řešit, to by nás jenom více svazovalo. Práce je pořád stejná. Musíme se snažit, abychom byli kompaktnější. Musí si to sednout, v sestavě jsou noví hráči. Věřit v úspěch, který by měl přijít co nejdříve.

Jenže váš los příliš velký optimismus nevzbuzuje.

Nedívám se na něho. V každém zápase můžeme bodovat. Taková by měla být víra týmu, každého hráče.

Už v sobotu na Spartě?

Víme, že to bude těžký zápas. Sparta dvakrát prohrála jako my. Teď jede domů, také prochází složitým obdobím. Musíme se dívat na sebe a z každého zápasu, třeba i ze Sparty, zkusit získat body. Hlavní je teď neinkasovat.

Sparta hned po prvním kole odvolala trenéra Jílka. Jaká je pozice kouče Kameníka?

Jaro teprve začalo, máme za sebou dvě kola. O tom nediskutujeme.

Bojíte se nevyzpytatelné baráže?

Prostřední skupina nám utekla. Potřebujeme získat body, abychom do skupiny o udržení šli s co nejlepším umístěním.

Kvůli svalovému zranění vám v úvodu sezony chybí první útočník Poznar. Podobný typ zranění trápil i jiné hráče. Nepodcenili jste něco v přípravě?

Ve finále jsou jen tři zranění hráči. Nepříjemné je, že jde o útočníky. Mrzí mě to zvláště u Tomáše Poznara, který absolvoval celou přípravu a zranil se až v předposledním zápase. Věřím, že jak on, tak i Davis Ikaunieks se dají tento týden dohromady a budou nachystaní.