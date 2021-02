Zlínský generální manažer Grygera: Posily? I šíře kádru může rozhodnout

Od Dominika Janoška i Romana Potočného čeká generální manažer Zdeněk Grygera zkvalitnění kádru, jehož šíře bude v turbulentní koronavirové době stěžejní. Zlínský šéf už rozjel také jednání s hráči, kterým v létě končí smlouvy.

„Ano, byli jsme na trhu aktivní, a když se objevila možnost posílení, tak jsme do toho šli. Čeká nás hodně zápasů. Přibývají karty, do toho covid,“ připomíná neviditelného souputníka, kvůli němuž odehraje Zlín ve dvou týdnech pět duelů.



Co si slibujete od Janoška s Potočným?

Dominika velice dobře známe z působení ve Slovácku. Víme o jeho kvalitách. Je zjevné, že nám chybí produktivita. Ve spoustě zápasů jsme si vytvářeli hodně příležitostí, ale chyběl nám jeden vstřelený gól, abychom bodovali. Proto jsme přivedli Romana Potočného. Dlouhodobě jsme o něho měli zájem, ale nedomluvili jsme se. Až teď se naskytla možnost hostování, za což jsme byli rádi.

Jsou oba schopní naskočit hned do základní sestavy?

Jsou to hráči na základní sestavu. Ale v současné době to neberu tak, že základní sestava je jedenáct hráčů. I díky možnosti pěti střídání musíte mít připravených osmnáct hráčů.

Oba jste získali jen na hostování bez opce. Nevadí vám, že po sezoně odejdou?

Nevidím v tom problém. Neřekl bych, že jsme byli v časové tísni, ale nebylo tolik prostoru na vyjednávání o budoucnosti. A za současné situace stejně řeší každý spíše přítomnost. Co bude v létě, ví málokdo. Není to jako dříve, kdy bylo všechno naplánované, přesně dané termíny. Všechno je komplikované. Teď i kvůli počasí. Odkládají se zápasy, nebo se hrály na terénech, který by jindy nebyly regulérní. Nechci říct, že bychom žili ze dne na den, ale sledujeme krátkodobý horizont. Teprve v létě se uvidí, kdo jak na tom je.

Současně jste také pustili do Olomouce mladého ofenzivního záložníka Patrika Slaměnu, který odmítl prodloužit smlouvu. Za podobných okolností odešel v létě 2017 do Slovácka Patrik Hellebrand. Pamatujete?

Je to podobné. Patrik (Slaměna) už od léta avizoval, že by chtěl změnu. Dali jsme si půl rok, dostal na podzim i šanci. Několikrát jsme se pak sešli, ale pořád chtěl změnu, také z osobních důvodů. V ten moment je pro všechny strany lepší jít touhle cestou. Našla se olomoucká varianta. A kompenzace jsou velmi dobré.

V létě končí smlouva šesti hráčům. Jak daleko jste s případným prodloužením jejich smluv?

Pracujeme. S některými jsme už osobně jednali. Ale do toho přišla karanténa. Na deset dnů se všechno zastavilo. Teď se to zase začalo rozbíhat, někteří jsou ještě v izolaci. Čeká nás série pěti zápasů ve dvou týdnech, takže to necháváme na reprezentační pauzu, která pak následuje.

Není tajemstvím, že jedním z nich je kapitán Petr Jiráček, který v rozhovoru pro Gól řekl, že nabídku nové smlouvy ještě nedostal. Jak je to s ním?

Víme, že tady chce zůstat, že tady staví. Po Vánocích jsem s ním seděl, měl zrovna zranění. Známe se. Víme, jak jsou věci dané. Ještě si sedneme. Musí to dávat smysl po všech stránkách – jak jemu, tak i nám.

Zlínský kapitán Petr Jiráček (vlevo) se raduje z gólu v zápase se Slováckem.

Zmínil jste karanténu, do níž jste museli hned po dohrávce se Slavií. Jak moc tým poznamenala?

Beru to jako fakt. Nejsme první ani poslední, koho to potkalo. Věřím, že nás to postihlo naposledy. Jak moc, ukážou další dny. Věřím, že budeme připravení, i když zásah je znát. Kluci byli na deset dnů zastavení, bez pohybu. Někteří měli příznaky. Je to rozbité, ale musíme se dívat dopředu.

Co Čanturišvili, který kvůli covidu chyběl celý leden?

U Vakha je to pomalejší, ale už začal trénovat. Další hráči měli lehčí průběh. Snad nepřijdou komplikace.

V sobotu vás přitom čeká stěžejní zápas v Brně. Vítězství vám dá klid, případná ztráta vás přiblíží sestupu.

Všechny zápasy budou důležité. Body se počítají s každým. Do Brna jedeme uspět. Měli bychom se dívat, jak říkal Roman Potočný, před sebe a postupovat tabulkou nahoru.

Po mírném lednu teď počasí fotbalu vůbec nepřeje. Dostanete se vůbec na přírodní trávu?

Ne, ale nejsme jediní. Nevím, kdo na ní nyní trénuje. Je to specifické. Trénujeme po poledni, kdy je relativně nejtepleji. A když se dívám na některé zápasy, tak zdravotní riziko stoupá. Mrazy, těžké terény. Proto můžou rozhodovat detaily, jako jsou šířka kádru a počet hráčů.