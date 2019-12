Odcházející trenér Bečka: Plzni změna prospěje, já chci něco nového

Zatímco v Plzni se musel na podzim dívat na záda suverénní Slavii, v Bulharsku jej s tamním hegemonem čeká hájení vedoucí pozice a výsadního postavení z posledních let. Vždyť Parva Liga poznala jiného šampiona naposledy v roce 2011.



Jak nahlížíte na svoje budoucí angažmá?

Moc se těším, je to nová výzva. Byl jsem v Plzni šest let, takže možná mně i hráčům prospěje, že se chvíli nebudeme vídat.

Kdy s Pavlem Vrbou a Martinem Ticháčkem, kteří taktéž míří do Ludogorce, poprvé vyrážíte?

Myslím, že pátého nebo šestého ledna.

Bude se s vámi na východ stěhovat i rodina?

Nene, zůstává tady. Mám osmiletého a jedenáctiletého syna, plus ještě staršího, který už se tedy stará o sebe sám. Kluci ale chodí do školy, takže zůstanou.

Jak dlouho jste vůbec tuhle trochu překvapivou příležitost zvažoval?

Bylo to hrozně rychlé. Trenéra Vrbu oslovili těsně před koncem podzimní části a já se musel prakticky do dvou dnů rozhodnout, jestli nabídku přijmu.

Kolik jste toho v tu chvíli o razgradském celku věděl?

Byl jsem u toho, když Viktorka proti Ludogorci hrála. Myslím, že o klubu toho vím dost. Je tam hodně cizinců. Bulharů je šest nebo sedm, ale pár z nich jsou vlastně naturalizovaní Brazilci, kteří si vzali občanství. Na tamní poměry je to top mužstvo.

Nebude to trochu kulturní šok? Staré stadiony, nižší návštěvy...

Pro mě ne. Byl jsem před časem v Albánii, tam vypadaly stadiony ještě hůř.

Tahle zahraniční zkušenost vám rozhodování ulehčila?

Myslím, že jo. Člověk chce zažít něco nového, dostat další motivaci k práci a ukázat, že umí pracovat i jinde než v Česku.

Opět ale zůstáváte v roli asistenta, přitom pozici hlavního kouče už jste si ve Viktorii na chvíli vyzkoušel...

Tenkrát to bylo takové specifické. Věděli jsme, že je to jen na pár zápasů, než přijde Pavel Vrba. Spíš to byl jen záskok, ne klasická pozice hlavního trenéra.

Do Plzně přichází Adrián Guľa, s nímž jste na začátku tisíciletí působil v Opavě. Pamatujete?

Hráli jsme spolu půl roku. Adrián byl velice poctivý a pracovitý fotbalista.

Jak pro něj bude náročné navázat na to, co jste v Plzni s vaším realizačním týmem vybudovali?

To ukáže čas. Pavel Vrba odvedl pro Plzeň obrovský kus práce a myslím si, že každý nástupce by to měl po něm těžké. Záleží, jak se s tím Adrián popasuje.