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Chance Liga 2026/2027

Zbrojovka přivádí dvě posily. Do Brna míří mistr rakouské ligy z Mali a Vaníček

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  12:42
Zbrojovka oznámila příchod malijského reprezentanta Amadoua Danteho. Rychlonohý...

Zbrojovka oznámila příchod malijského reprezentanta Amadoua Danteho. Rychlonohý levý obránce má na kontě přes dvacet startů v evropských soutěžích. (17. července 2026) | foto: FC Zbrojovka Brno

Zbrojovka Brno oznámila příchod malijského reprezentanta Amadoua Danteho....
Zbrojovka Brno oznámila příchod bývalého mládežnického reprezentanta Antonína...
Zbrojovka oznámila příchod malijského reprezentanta Amadoua Danteho. Rychlonohý...
Zbrojovka Brno oznámila příchod bývalého mládežnického reprezentanta Antonína...
10 fotografií
Brněnská Zbrojovka dál posiluje kádr před návratem do nejvyšší soutěže. Po Jaromíru Zmrhalovi, Petru Ševčíkovi či Danielu Vašulínovi získala další dvě zvučná jména. Dres jihomoravského klubu nově obléknou malijský reprezentant Amadou Dante z portugalské Arouky a zkušený ofenzivní záložník Antonín Vaníček, který přichází z Českých Budějovic. Oba podepsali víceleté smlouvy.

Největší pozornost poutá příchod pětadvacetiletého levého obránce Danteho. Malijský reprezentant má za sebou angažmá v rakouském Sturmu Graz, švýcarském Curychu i portugalské Arouce. Během kariéry odehrál přes dvě desítky utkání v evropských pohárech a pravidelně nastupuje také za národní tým Mali, za který nasbíral už dvacet reprezentačních startů. Nechyběl ani na posledních dvou afrických šampionátech.

„Od příchodu Danteho si slibujeme výrazné zkvalitnění levé strany hřiště. Jde o rychlého a neúnavného hráče v ideálním fotbalovém věku. Má zkušenosti z reprezentace i kvalitních evropských soutěží. Ve čtyřobráncovém systému nastupuje na levém kraji defenzivy, ale můžeme s ním počítat i na pozici halfbeka,“ uvedl sportovní ředitel Martin Jiránek.

Zbrojovka oznámila příchod malijského reprezentanta Amadoua Danteho. Rychlonohý levý obránce má na kontě přes dvacet startů v evropských soutěžích. (17. července 2026)

Rodák z Mali odstartoval evropskou kariéru v roce 2019, kdy zamířil do Sturmu Graz. Po hostování v Hartbergu se stal pevnou součástí základní sestavy štýrského klubu, za který odehrál 94 ligových zápasů. Následovalo půlroční angažmá v Curychu, kde pomohl týmu ke čtvrtému místu ve švýcarské lize, a poslední dvě sezony strávil v Arouce, která v uplynulé sezoně skončila na osmém místě v prestižní portugalské lize.

Podle serveru Transfermarkt je Amadou Dante nejhodnotnějším hráčem kádru loňského druholigového šampiona. U mistra Poháru afrických zemí do dvaceti let z roku 2019 svítí cenovka 1,2 milionu eur (29 milionů korun). Dosavadním hráčem s nejvyšší hodnotou byl nově příchozí ostrostřelec Daniel Vašulín, jehož si server cení 750 tisíc euro (18 milionů korun).

„Zbrojovka o mě projevila velký zájem. Klub působí profesionálně a má velké ambice, takže jsem rád, že se přestup podařilo dotáhnout. Těším se na první zápas před brněnskými fanoušky. Věřím, že se mi podaří splatit důvěru trenérů a společně dosáhneme velkých úspěchů,“ vzkázala nová posila.

Rozsekla to dcera. Do ciziny už nechci. Zmrhal glosuje zabydlování ve Zbrojovce

Největší úspěchy zažil malijský reprezentant ve Štýrském Hradci. Nejprve v roce 2023 získal Rakouský pohár, o rok později pak s týmem vybojoval rakouský double. U mistrovského tažení byl i český reprezentační gólman Vítězslav Jaroš, jenž ve Sturmu Graz hostoval z Liverpoolu.

Ve Zbrojovce na Danteho čeká výrazná konkurence. Kromě něj může na levém kraji obrany alternovat Denis Granečný, Petr Mareš a nově příchozí Lukáš Penxa s Jaromírem Zmrhalem.

Druhou letní posilou se stal osmadvacetiletý Antonín Vaníček, který přichází po povedené sezoně v Českých Budějovicích. Přestože Dynamo skončilo ve druhé lize až třinácté, zkušený záložník nastřílel deset branek a patřil k nejlepším střelcům soutěže.

Zbrojovka Brno oznámila příchod bývalého mládežnického reprezentanta Antonína Vaníčka, který loni zářil za českobudějovické Dynamo. (17. července 2026)

„Máme velkou radost, že se podařilo přestup rychle dotáhnout. Antonín Vaníček je zkušený fotbalista s řadou startů v nejvyšší soutěži. Zároveň jde o hráče v nejlepším fotbalovém věku, který dokáže nastoupit na pozici křídelníka i ofenzivního záložníka. Mezi jeho přednosti patří nejen rychlost a tvorba hry, ale také schopnost gólově zakončit,“ pochválil novou akvizici Jiránek.

Vaníček má na kontě přes 140 prvoligových startů. Největší část kariéry spojil s Bohemians 1905, vyzkoušel si také angažmá v Jablonci, kde nastupoval i v základní skupině Konferenční ligy UEFA, a působil rovněž v Mladé Boleslavi či na hostování ve Viktorii Žižkov. Nechybí mu ani zkušenosti z mládežnických reprezentací, zúčastnil se mistrovství Evropy hráčů do sedmnácti i jednadvaceti let.

Zbrojovka Brno oznámila příchod malijského reprezentanta Amadoua Danteho. Rychlonohý levý obránce má na kontě přes dvacet startů v evropských soutěžích. (17. července 2026)
Zbrojovka Brno oznámila příchod bývalého mládežnického reprezentanta Antonína Vaníčka, který loni zářil za českobudějovické Dynamo. (17. července 2026)
Zbrojovka oznámila příchod malijského reprezentanta Amadoua Danteho. Rychlonohý levý obránce má na kontě přes dvacet startů v evropských soutěžích. (17. července 2026)
Zbrojovka oznámila příchod malijského reprezentanta Amadoua Danteho. Rychlonohý levý obránce má na kontě přes dvacet startů v evropských soutěžích. (17. července 2026)
10 fotografií

„Přestup do Zbrojovky pro mě byl velkým lákadlem. Vnímám, že klub jde po všech stránkách nahoru a zaslouženě postoupil do nejvyšší soutěže. Těším se na novou sezonu a věřím, že týmu pomohu dosáhnout co nejlepších výsledků,“ uvedl Vaníček.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
0:1
Španělsko
USA
1:4
Belgie
Francie
2:0
Maroko
Španělsko
2:1
Belgie
Francie
0:2
Španělsko
Španělsko
19. 7. 21:00
Argentina
Anglie
1:2
Argentina
Norsko
1:2
Anglie
Argentina
3:1
Švýcarsko
Brazílie
1:2
Norsko
Mexiko
2:3
Anglie
Argentina
3:2
Egypt
Švýcarsko
0:0
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Francie
18. 7. 2026 23:00
Anglie
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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