Zbrojovka přivádí dvě posily. Do Brna míří mistr rakouské ligy z Mali a Vaníček

Největší pozornost poutá příchod pětadvacetiletého levého obránce Danteho. Malijský reprezentant má za sebou angažmá v rakouském Sturmu Graz, švýcarském Curychu i portugalské Arouce. Během kariéry odehrál přes dvě desítky utkání v evropských pohárech a pravidelně nastupuje také za národní tým Mali, za který nasbíral už dvacet reprezentačních startů. Nechyběl ani na posledních dvou afrických šampionátech.
„Od příchodu Danteho si slibujeme výrazné zkvalitnění levé strany hřiště. Jde o rychlého a neúnavného hráče v ideálním fotbalovém věku. Má zkušenosti z reprezentace i kvalitních evropských soutěží. Ve čtyřobráncovém systému nastupuje na levém kraji defenzivy, ale můžeme s ním počítat i na pozici halfbeka,“ uvedl sportovní ředitel Martin Jiránek.
Rodák z Mali odstartoval evropskou kariéru v roce 2019, kdy zamířil do Sturmu Graz. Po hostování v Hartbergu se stal pevnou součástí základní sestavy štýrského klubu, za který odehrál 94 ligových zápasů. Následovalo půlroční angažmá v Curychu, kde pomohl týmu ke čtvrtému místu ve švýcarské lize, a poslední dvě sezony strávil v Arouce, která v uplynulé sezoně skončila na osmém místě v prestižní portugalské lize.
Podle serveru Transfermarkt je Amadou Dante nejhodnotnějším hráčem kádru loňského druholigového šampiona. U mistra Poháru afrických zemí do dvaceti let z roku 2019 svítí cenovka 1,2 milionu eur (29 milionů korun). Dosavadním hráčem s nejvyšší hodnotou byl nově příchozí ostrostřelec Daniel Vašulín, jehož si server cení 750 tisíc euro (18 milionů korun).
„Zbrojovka o mě projevila velký zájem. Klub působí profesionálně a má velké ambice, takže jsem rád, že se přestup podařilo dotáhnout. Těším se na první zápas před brněnskými fanoušky. Věřím, že se mi podaří splatit důvěru trenérů a společně dosáhneme velkých úspěchů,“ vzkázala nová posila.
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Největší úspěchy zažil malijský reprezentant ve Štýrském Hradci. Nejprve v roce 2023 získal Rakouský pohár, o rok později pak s týmem vybojoval rakouský double. U mistrovského tažení byl i český reprezentační gólman Vítězslav Jaroš, jenž ve Sturmu Graz hostoval z Liverpoolu.
Ve Zbrojovce na Danteho čeká výrazná konkurence. Kromě něj může na levém kraji obrany alternovat Denis Granečný, Petr Mareš a nově příchozí Lukáš Penxa s Jaromírem Zmrhalem.
Druhou letní posilou se stal osmadvacetiletý Antonín Vaníček, který přichází po povedené sezoně v Českých Budějovicích. Přestože Dynamo skončilo ve druhé lize až třinácté, zkušený záložník nastřílel deset branek a patřil k nejlepším střelcům soutěže.
„Máme velkou radost, že se podařilo přestup rychle dotáhnout. Antonín Vaníček je zkušený fotbalista s řadou startů v nejvyšší soutěži. Zároveň jde o hráče v nejlepším fotbalovém věku, který dokáže nastoupit na pozici křídelníka i ofenzivního záložníka. Mezi jeho přednosti patří nejen rychlost a tvorba hry, ale také schopnost gólově zakončit,“ pochválil novou akvizici Jiránek.
Vaníček má na kontě přes 140 prvoligových startů. Největší část kariéry spojil s Bohemians 1905, vyzkoušel si také angažmá v Jablonci, kde nastupoval i v základní skupině Konferenční ligy UEFA, a působil rovněž v Mladé Boleslavi či na hostování ve Viktorii Žižkov. Nechybí mu ani zkušenosti z mládežnických reprezentací, zúčastnil se mistrovství Evropy hráčů do sedmnácti i jednadvaceti let.
„Přestup do Zbrojovky pro mě byl velkým lákadlem. Vnímám, že klub jde po všech stránkách nahoru a zaslouženě postoupil do nejvyšší soutěže. Těším se na novou sezonu a věřím, že týmu pomohu dosáhnout co nejlepších výsledků,“ uvedl Vaníček.