Lepší příběh bych nenapsal, říká Svědík. Spartu zaskočil nadšenými druholigisty

Jak jste viděl první utkání Zbrojovky v elitní soutěži?
Vstup byl dobrý, velmi aktivní, což jsme chtěli. Chtěli jsme dobře zahustit střední pásmo a být aktivní v presinku. Až na pár výjimek se nám to dařilo. Na druhou stranu každá naše akce byla zakončená, chtěli jsme být nebezpeční a dařilo se nám to, když jsme zpřesnili přihrávku. Byli jsme tím hodně nebezpeční. Po dlouhém autu Sparty jsme chytli balon, měli rychlý přechod a dali z toho prostřednictvím Daniela Vašulína gól.
Po pauze váš tým ale potřeboval chvíli na nádech a Sparta vyrovnala duel.
Do druhého poločasu jsme vstoupili neaktivně, nechali jsme se zatlačit. Karabec nám dělal problémy, Sochůrek také a pramenilo z toho vyrovnání, Karabec nastřelil tyč a pak to vyústilo ve vyrovnání. Sparta přidala a my se nechali zbytečně zatlačit.
Poté ale přišel vynikající roh a stadion na Srbské vybuchl opět nadšením. Cítil jste, že se zápas láme?
Gól ze standardky nám napumpoval energii, aktivitu a pak už jsme to celé korunovali třetím gólem a třetí brankou vítězství pohlídali. Čím jsme to dokázali? Týmovým výkonem. Pracovali jsme jako jeden člověk a práce kluků byla velmi dobrá.
Ukázalo to něco o síle týmu vzhledem k dalším zápasům?
Nedá se z toho nic vyčíst. Je to první zápas, doma, se Spartou, se skvělou atmosférou… není to ale ještě žádný ukazatel. Tým si vyzkoušel hru s takovým soupeřem, ale každý zápas v náročném programu bude jiný. Nemyslím si, že by to mělo být nějaké měřítko.
Do základní sestavy jste nasadil Lukáše Saala, který má za sebou povedené hostování v druhé lize v Kroměříži. Proč dostal vaši důvěru?
Rozhodla o tom příprava. Já už říkal, že se nebojíme nasadit mladého hráče, který trénuje jako on. Pasoval nám do sestavy víc, je pohyblivější a my ho hodili do vody, aby plaval. Bylo to pro něj jistě psychicky náročné, ale on to zvládl výborně.
Jádro týmu z loňska a druhé ligy odehrálo výborný zápas. Byla to vaše myšlenka?
Nemůžeme přebudovávat všecko. Už když se jádro stavělo, tak Klíma, Vedral, Kaká, Čavoš… sem přicházeli do ligy, do první. Počítali jsme s tím, že oni vytvoří nové jádro týmu. Tato sezona je i o selekci, jestli na to mají nebo nemají. Nechtěli jsme, aby bylo na hřišti sedm nebo osm nových hráčů.
Na nového středopolaře Petra Ševčíka by to bylo ještě příliš náročné?
Bylo by to náročné a po prostřídání se nám typologicky nehodil do závěru. My potřebovali bránit, to pro něj není. Proto jsme raději zvolili Zmrhala.
Vysoko jste napadali, až na půli soupeře. To je univerzální recept na všechny soupeře?
Na každého soupeře se připravujeme jinak. Jestli to na Spartu fungovalo, jsme rádi. Je to totiž jeden ze způsobů, kterým se chceme prezentovat.
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Na kraji obrany naskočil nováček Dante a hned ukázal kvalitu. I to vás potěšilo?
Bylo vidět, proč je rakouským mistrem se Šturmem Graz, hrál ve Švýcarsku, kde je velká kvalita, a v Portugalsku také nehrají hráči, co neumí s balonem. Jeho kvalita se hned projevila. Typologicky se hodil víc než Zmrhal. Je na tom rychlostně lépe a typologicky nám přišel vhodný proti Spartě.
Ofenziva byla na jaře méně produktivní, je to vítaná změna, že se hned prosadili vlastně všichni?
Je to strašně těžké porovnávat. Naše úloha v druhé lize byla jiná, všichni proti nám bránili. Kvalita hráčů se nejvíce ukáže v útočné fázi, jestli soupeře načnete góly. Jsem rád, když se útočníci trefí, dodá jim to sebevědomí. Je to nesrovnatelné s druhou ligou. Budou mít více volnosti. Ale dnes si za tím šli, tlačili se do brány a Sparta je v tomto přístupu zranitelná.
Na stoperu se představil Filip Vedral, o kterém se spekulovalo, jak to s ním vlastně bude a zda vůbec vydrží v týmu. Předvedl vynikající výkon.
Ať už vezmeme oba stopery, tak jak Vedral, tak Kaká hráli vůbec první prvoligový zápas. Když jsem mluvil o Saalovi, tak Filip je náš stoper číslo jedna. Měl skvělou přípravu a neměli jsme u něj žádné rozhodování, jestli má být v sestavě. Zlepšil se v rozehře, dokáže s míčem vyjet a má výborné parametry. Je to velmi nepříjemný stoper pro útočníky soupeře a dnes mi udělal velkou radost.
Je takový zápas důležitý z hlediska příběhu klubu, když odehraje první zápas před vyprodanými tribunami a porazí věčného rivala Spartu?
Lepší příběh bych určitě nenapsal. Byl to krásný den, který si nyní užijeme. Ale jedeme do Plzně, čeká nás další těžký soupeř, který navíc prohrál a bude chtít zaváhání odčinit. Má práce je tedy už nyní přepnout do módu Plzeň a jdu se připravovat znovu k dalšímu dobrému výkonu.
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Jaké to je po době na menších stadionech? Užíváte si ten moment z osobního hlediska?
Měl jsem radost z týmového výkonu, že jsme chtěli vyprodat stadion, což se také podařilo. Když jsem do Brna přicházel, chtěl jsem právě toho dvanáctého hráče, díky kterému je ta energie pro mužstvo opravdu veliká. A tohle jsme si užili všichni. Splnili jsme sen dostat se do ligy. Tohle je jen krůček na té cestě, která bude ještě náročná.
Říká se, že ten krůček nahoru je obrovský a neuvěřitelně těžký. Na hřišti ale nebyl vidět rozdíl.
Zažívali jsme to celou minulou sezonu, i nováčkové nás trápili a já chápu Spartu, že to měla těžké. Nepřemýšlíme však nad tím. A tím, že jsme plnili věci tak, jak jsme se na ně připravovali, tak to byl klíč k úspěchu.
Noví hráči v základní sestavě byli čtyři, bude se sestava dále posouvat a měnit?
Nebude se měnit osa týmu, mohou tam být drobné změny, ale na druhou stranu chceme zachovat kvalitu, i když musíme dát příležitost dalším hráčům. Postupně tam tedy budou všichni naskakovat a jsme velmi zvědaví, jak se jim bude dařit.