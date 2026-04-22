Chance Liga 2025/2026

Aby pohádka netrvala rok... Jaká musí být Zbrojovka? Experti o novém prvoligistovi

Jiří Černý
  15:00
Oslavu triumfu ve druhé lize mají fotbalisté Zbrojovky za sebou, nyní je čas upnout pozornost k nejvyšší soutěži. Euforii může rychle vystřídat smutek, jak Brňané poznali po posledních dvou postupech v letech 2020 a 2022. „Hlavně aby to nebylo opět jen na rok,“ doufá bývalý kouč Zbrojovky Václav Kotal. Ten spolu s dalším bývalým brněnským trenérem Tomášem Poláchem a expertem České televize Davidem Kobylíkem pro iDNES.cz přemítá, nad čím by se staronoví prvoligisté měli zamyslet, aby obstáli.
Část 1/5

Svědíkova pozice

Martin Svědík se stal nezpochybnitelnou tváří brněnského vzestupu. Když jednapadesátiletý kouč přebíral klub, který balancoval nad sestupem do třetí ligy, dostal něco, co v českých poměrech není samozřejmostí – silného majitele, čas a absolutní důvěru. Výsledek? Rychlý návrat mezi elitu a tým přetvořený podle jeho představ.

„Vnímám to tak, že svůj celek dokáže naladit na totálně profesionální notu,“ říká Polách a připomíná, že Svědík těžil nejen ze svých zkušeností ze Slovácka, ale i z podpory nového majitele klubu Vojtěcha Kačeny, který si ho sám vybral. „Všechno směřovalo k tomu, co se nyní podařilo,“ míní.

Trenér Zbrojovky Martin Svědík křičí na své hráče během derby s Artisem.

Podobně to vidí i Kobylík, který přiznává, že ho Svědíkův přesun do Brna nejprve překvapil. „Tehdy jsem to nechápal, když se mluvilo třeba o nároďáku. Dnes ale musím říct, že je v tomhle vítězem,“ hodnotí.

Kombinace silného zázemí, jasného plánu a kvalitního realizačního týmu vytvořila ideální podmínky pro úspěch. „Možnosti, které dostal, jsou v podstatě neomezené. A ten projekt dává smysl,“ doplňuje.

Otázkou nyní je, zda stejný bonus uplatní Svědík i v první lize, kde podobné podmínky nejsou výjimkou.



Vstoupit do diskuse
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 29 20 8 1 61:22 68
2. AC Sparta PrahaSparta 29 19 6 4 60:31 63
3. FK JablonecJablonec 29 15 6 8 40:31 51
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 29 14 8 7 49:34 50
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 29 13 7 9 42:34 46
6. FC Slovan LiberecLiberec 29 11 10 8 41:29 43
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 29 12 7 10 33:32 43
8. MFK KarvináKarviná 29 12 3 14 43:48 39
9. FK PardubicePardubice 29 10 8 11 36:45 38
10. FC ZlínZlín 29 9 7 13 36:45 34
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 29 9 6 14 24:35 33
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 29 7 11 11 41:52 32
13. FK TepliceTeplice 29 6 11 12 29:37 29
14. 1. FC SlováckoSlovácko 29 5 8 16 25:43 23
15. FC Baník OstravaOstrava 29 5 7 17 25:44 22
16. FK Dukla PrahaDukla 29 3 11 15 18:41 20
Zobrazit více
Sbalit



Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.