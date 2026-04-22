Aby pohádka netrvala rok... Jaká musí být Zbrojovka? Experti o novém prvoligistovi

Svědíkova pozice
Martin Svědík se stal nezpochybnitelnou tváří brněnského vzestupu. Když jednapadesátiletý kouč přebíral klub, který balancoval nad sestupem do třetí ligy, dostal něco, co v českých poměrech není samozřejmostí – silného majitele, čas a absolutní důvěru. Výsledek? Rychlý návrat mezi elitu a tým přetvořený podle jeho představ.
„Vnímám to tak, že svůj celek dokáže naladit na totálně profesionální notu,“ říká Polách a připomíná, že Svědík těžil nejen ze svých zkušeností ze Slovácka, ale i z podpory nového majitele klubu Vojtěcha Kačeny, který si ho sám vybral. „Všechno směřovalo k tomu, co se nyní podařilo,“ míní.
Podobně to vidí i Kobylík, který přiznává, že ho Svědíkův přesun do Brna nejprve překvapil. „Tehdy jsem to nechápal, když se mluvilo třeba o nároďáku. Dnes ale musím říct, že je v tomhle vítězem,“ hodnotí.
Kombinace silného zázemí, jasného plánu a kvalitního realizačního týmu vytvořila ideální podmínky pro úspěch. „Možnosti, které dostal, jsou v podstatě neomezené. A ten projekt dává smysl,“ doplňuje.
Otázkou nyní je, zda stejný bonus uplatní Svědík i v první lize, kde podobné podmínky nejsou výjimkou.