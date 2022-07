Zbrojovka jde do neoblíbených vod. Nigerijec Alli čaroval a řekl si o smlouvu

Budou to čtyři roky, co v brněnské Zbrojovce vyhasínalo působení zatím posledního fotbalisty z Afriky, který v jejím dresu působil. Nigerijec Musefiu Ashiru do Králova Pole dorazil jako nadějná posila a potenciální investice ze Slovenska, ale odešel jako nepotřebný uprostřed špatně rozjeté druholigové sezony a jeho loučení zavřelo v Brně dveře experimentování s nepřeberným africkým hráčským trhem.