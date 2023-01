Kudy k udržení? Zbrojovka by měla zpevnit obranu a vyhrávat i doma

„Úspěchem bude, pokud Zbrojovka skončí tam, kde teď je,“ říká s ohledem na současné 11. místo bývalý brněnský trenér Svatopluk Habanec. „Byl bych opatrný v tendencích dívat se nějak moc do vrchu. Jsou týmy jako Zlín, Pardubice a další, které dávají větší důraz na posílení. Zároveň los prvních pěti kol je drastický. Přál bych Zbrojovce konec co nejdál od baráže,“ uvažuje brněnský rodák.

Jízda to pro nováčka nejvyšší soutěže bude od začátku jara. Po Boleslavi vyzve Plzeň a Slavii, tedy nejlepší dvě mužstva ligy, následně hostí desátý Baník a jede na Bohemians, jimž nyní patří sedmé místo.

„Asi by se nám líbilo, abychom se spodním příčkám vzdálili co nejrychleji, ale los nás předurčuje k trpělivosti,“ uvědomuje si Richard Dostálek, trenér Zbrojovky. Souhlasí s tím, že pragmatický pohled na jaro a nastavení záchrany jako hlavního cíle je správný.

„Byli bychom rádi, aby bodový zisk přibýval. Díváme se především na to, co se děje pod námi. To, co je nad námi, je hodně zajímavé a rádi bychom prohnali soupeře ve vyšších patrech tabulky, prioritou je však záchrana v první lize,“ plánuje.

Jak k této metě dojít a dosáhnout toho, aby po šesti letech Zbrojovka udržela nejvyšší soutěž a nesestoupila hned v první sezoně po postupu?

Jedním z klíčů k bezproblémové záchraně je zpevnění defenzivy, na podzim třetí nejhorší v lize, druhým pak úspěšnost na domácím hřišti. Tam mají Brňané z osmi zápasů dvě výhry a dvě remízy.

Práce na lepší organizaci hry

Čisté konto Zbrojovka na podzim udržela jen dvakrát. Častěji její zápasy připomínaly přetahovanou o to, kdo se prosadí vícekrát. Inkasovala 34 gólů; jen Pardubice a Teplice jich dostaly víc. To je důvod, proč ani famózní ofenziva v podání Jakuba Řezníčka a Michala Ševčíka nestačí na víc než na dílčí 11. příčku.

„Snažíme se tlačit na hráče, abychom měli lepší organizaci hry a komunikaci na hřišti. Komunikací, kdy si hráči dokážou poradit, pomoct a někdy i zvýšit hlas, lze chybám předejít,“ sděluje Dostálek.

V přípravě se zlepšení neprojevilo, tam jeho svěřenci ze tří duelů odešli s osmi inkasovanými brankami.

Olomoucký útočník Mojmír Chytil (vlevo) se snaží pokrýt míč před obráncem Janem Štěrbou z Brna.

„Gólů je opravdu hodně, nejsem na to zvyklý,“ připouští brankář Martin Berkovec. „Řešíme postavení hráčů na hřišti, bavíme se o tom. Nesmíme se dostávat do takových pozic, které jsou už těžko řešitelné,“ nabádá muže v poli.

Velmi zjednodušeně řečeno: pokud Zbrojovka najde lepší balanc mezi dosud výtečným útokem a krajně nejistou obranou, měla by mít z pohledu záchrany vyhráno.

„Teď jde o to, co znamená mít lepší obranu. Jestli s lepšími hráči, nebo tomu dát větší důraz v tréninkovém procesu. To se ukáže až v zápasech. Spíš jsem překvapený, že Zbrojovka do obrany neulovila nějakou větší rybu,“ říká Habanec. Konkrétně mluví o pozicích stoperů a defenzivního záložníka. „Na těchto pozicích mužstvo není tak pevné, dostalo z nich dost branek. Trochu se bojím, aby to Zbrojovku nedohnalo. O doplnění tohoto trojúhelníku měla být větší snaha,“ myslí si.

O šířce brněnského kádru na zmíněných postech hodně napoví už zítřejší duel. V Mladé Boleslavi nemohou kvůli kartám hrát stoper Lukáš Endl a záložník Filip Souček, oba členové základní sestavy.

Kouč Dostálek věří, že od ofenzivního nastavení týmu nebude nutné zcela upustit. Především na začátku ligového ročníku Zbrojovka pod jeho vedením sklízela uznání za odvážnou hru dopředu a té se vzdát ani ve jménu sbírání bodů nechce.

„Připravujeme se na varianty, jimiž nás Boleslav může zaskočit. Chystáme se, abychom byli schopni zareagovat hlavně v obraně. Byli bychom ale rádi, kdybychom soupeře dostali pod tlak naší hrou. Nejedeme tam jenom bránit, odkopávat balony do vzduchu. Máme kreativní hráče, kteří určitě dostanou prostor ukázat svoji kvalitu,“ předesílá před cestou na první jarní utkání.

Doma nabídnout víc

Kromě obrany musí Zbrojovku pálit i bilance na vlastním trávníku. Uhrála na něm pouze osm ze svých dvaceti bodů, což je za předpokladu, že z venku se body automaticky nevozí, velmi varovný signál.

„Není jednoduché říct, co udělat jinak. Máme zažité schéma, systém hry, rozestavení. Občas uděláme změnu, ale měnit všechno vždy s ohledem na příštího soupeře nedává moc smysl. Pokud se nám doma nedařilo na podzim bodovat, tak na jaře to třeba bude jinak,“ přemítá Dostálek.

Fatální podle jeho názoru domácí ztráty být nemusí. „Musíme se na to dívat celkově. Že jsme dokázali vozit body z venku, čekal málokdo, máme jich dvacet a s pokorou říkáme, že jsme spokojeni. Pokud bude bodový zisk stačit k požadovanému postavení v tabulce, tak domácí bilance klíčová nebude. Nás mrzí to, že jsme dvakrát vyprodali stadion a nenabídli jsme vstřelenou branku. Pro to uděláme víc než na podzim,“ slíbil fanouškům zbrojovácký trenér.

Vše nasvědčuje tomu, že na jaře povede prakticky totožný kádr jako loni. Odešel útočník Jakub Přichystal do Olomouce, přišel obránce Josef Koželuh z Plzně.

Manažer Tomáš Požár další změny nevylučuje, zároveň však připomíná: „Kabina je živý organismus a my hráčům samozřejmě věříme. Přestupní období ještě neskončilo, bavíme se o možnostech, s realizačním týmem si umíme představit zvýšení konkurence na dvou pozicích – jedné defenzivní a jedné ofenzivní. V zimě je to mnohem složitější. Uvidíme, jestli to bude mít vývoj.“