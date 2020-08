Přichystejte brejky, radí Zbrojovce experti před šlágrem proti Spartě

Takový fotbal, jako se chystá na dnešní večer, v Brně dlouho nebyl – a to nejen proto, že Zbrojovka se vrací do první ligy a přivítá výrazně posílenou Spartu coby jednoho z ligových favoritů. Hraje se od 19.30.

I zápas jako takový má ojedinělé parametry. „Po dlouhé době nejsme v roli favorita,“ uvědomuje si brněnský trenér Miloslav Machálek novou realitu po sezoně dominování ve druhé lize. Dobře ví, že mezi elitou čeká jeho tým jiná výchozí pozice. „Na jaře jsme se naučili vítězit, což je hrozně těžké. Ustupovat od toho není moc dobrá cesta, ale máme respekt ke kvalitě soupeřů v lize. Budeme vycházet z každého zápasu a přizpůsobíme tomu styl hry,“ naznačuje 59letý taktéž ligový nováček.

Téměř nikdy neustupuje ze hry na dva útočníky, ale v přípravě už zkoušel, jak Zbrojovka vypadá s jedním mužem na hrotu.

Zbrojovka Brno - Sparta Praha Online od 19.30 hodin.

Půjde právě dnes o duel, v němž udělá ústupek a vyjde ne ze své představy, ale ze hry soupeře? Sparta zřejmě přijede s třemi obránci a pětičlennou zálohou.

„Hrát na dva útočníky by bylo právě na Spartu poněkud odvážné,“ nabízí svůj pohled legendární útočník Karel Kroupa. „I proto, že kdybychom měli dva vepředu, pak to může způsobit dominanci Sparty ve středu pole,“ uvažuje.

Den před fotbalovým svátkem Kroupa společně s bývalým brněnským obráncem Stanislavem Schwarzem některé důležité aspekty zápasu rozebral.

Obstojí brněnská obrana pod tlakem?

Předností Zbrojovky ve 2. lize byl silný útok, opatrněji hrála jen v jednom utkání s Duklou. Jaké to je, nechat se přikovat do obrany, si vyzkoušela až v letní přípravě, což ještě ten pravý test nepřineslo. „Kluci nebyli zvyklí dostat se pod soupeřův tlak, můžou rozhodovat standardní situace a při nich budou osobní souboje pro brněnské hráče velice těžké. Brutální to bude na kondici v záloze, kde čekám pět sparťanů. Silní budou i na křídlech,“ odhaduje Stanislav Schwarz.

Podle předzápasových informací za Spartu možná nenastoupí starší z obou Ladislavů Krejčích, navrátilec z Itálie, ale pořád by měla být síla Pražanů směrem dopředu velká.

„V útoku čekám Adama Hložka s Lukášem Julišem,“ zatipoval si lídr brněnské defenzivy Pavel Dreksa. „Hložek je sice menší, ale Julda zase ne, byť výšky Libora Kozáka nedosahuje. Ale vzhledem k tomu, že se může pětkrát střídat, tak musíme být připraveni na více možností,“ upozornil Dreksa.

Kromě maximální bojovnosti radí Schwarz také odvahu a vysunout bránění k půlicí čáře. „Zalézt před svoje vápno by mohlo přinést právě ty standardky, na které má Sparta dost exekutorů,“ připomíná.

Měl by od začátku nastoupit Vaněk?

Pouze šestkrát se během jara dostal do základní brněnské sestavy její nejzkušenější hráč Ondřej Vaněk. Trenér Machálek častěji ve středu pole sázel na spolupráci Jana Sedláka a Adriána Čermáka.

Jak to bude v lize? „Vaněk pracuje příkladně. Je to alternativa do základu. Souvisí to úzce s tím, jakým herním stylem se budeme chtít představit,“ vysvětloval v týdnu kouč.

Neprozradil, zda Vaňka dnes postaví, a možná to je i rébus, který řeší. Bývalý reprezentant v přípravě ukázal, že pořád umí poslat skvostný pas do brejku, a to bude proti Spartě jedna z variant, jak udeřit.

„Možná by Vaňka mohl takto důležitý zápas motivovat, aby ze sebe vydal maximum. Aby ukázal, co v sobě má. Možná by tomu v sobotu mohl opravdu pomoct,“ říká Schwarz. Proti tomuto plánu je ale sázka na sehranost Sedláka s Čermákem. „Jestli ti dva mají zažitou souhru a zajišťování, tak musí trenér vědět nejlíp, jestli do toho sahat,“ doplňuje někdejší zadák.

Kolik síly věnovat útočení?

Dvojčlenný útok ve složení Jakub Přichystal – Antonín Růsek byl pro Machálka ve druhé lize jistotou. Před prvoligovým šlágrem je ale trenér od sebe podle zbrojováckých osobností spíš oddělí. „Pokud se čeká, že Sparta bude v držení míče dominantní, nabízí se samozřejmě šance na nebezpečné protiútoky, pro které má Přichystal vlohy. Je to rychlostní typ... Netuším, jestli to tak trenér udělá, ale je to možnost,“ přemítá Kroupa.

Tato varianta připadá stravitelná i Schwarzovi. „Nabízí se, že dva útočníci můžou hrát pod sebou. Přichystal připravený na brejky, Toník (Růsek) pod ním. Postavení obou je důležité i pro napadání po ztrátě míče. Dva vysunutí asi hrát nebudou,“ myslí si veterán, který proti Spartě hrával v 80. letech.

Souhlasí s tím, že hosté budou hrát v Brně častěji s míčem. „Můžou být vzadu zranitelní. Jedna možnost je jít přes rychlého Přichystala, ale můžou se naskytnout i kombinační situace. Fakt to chce i nebát se hrát,“ zdůrazňuje.

V jakém světle se předvede Krejčí?

Cesta Zbrojovky do útoku bude hodně záležet na tom, jestli dokáže přecházet přes střed pole, hlídaný jejím odchovancem Ladislavem Krejčím. Vysoký mládenec s chlapeckým kukučem se na jaře ve Spartě obsadil do role „brusiče“ a bodyguarda tvořivých hráčů. Jeho drsné zákroky hlavně v derby pražských S zvedly emoce. „Že hraje na hraně, je pravda, ale zdá se mi, že umí přitvrdit i čistě. Laďa je velmi kvalitní defenzivní hráč, který se dokáže vyhecovat,“ hodnotí záložníka Kroupa.

Není vyloučeno, že Krejčí nastoupí v obranné trojici, pak by to v záloze vypadalo jinak. Ale že se v Brně se svými kamarády párat nebude, je jasné. „Pro Spartu je důležitý. I ostatní, když uvidí, že jede na krev, se chytnou. Já bych hodně chtěl, aby se Laďa předvedl jako kvalitní fotbalista, ne aby vyvedl nějaký exces nebo šel na hřiště s tím, že to tam rozseká,“ říká Schwarz.

Čeká spíš první z obou nastíněných možností. „Laďa už pár pohlavků dostal a ví, že vyloučení by pro jeho tým nebylo na místě. Určitě nikdo nečeká, že nám něco dá zadarmo, ale bylo by fajn, abychom na jeho výkon byli v Brně hrdí,“ nadhazuje Schwarz.