Před záplavou fanoušků Zbrojovku zaplavila voda. Švancara natočil video

„Není to o sobotním extra silném dešti. Takhle to vypadá vždycky, když pořádně zaprší. Tohle je realita,“ čertí se bývalý útočník Zbrojovky Petr Švancara. Trávník městského stadionu je sice pořádně nasáklý, nedělní duel proti Pražanům by to však ohrozit nemělo.

Petr Švancara To bude zitra fotek politiků‍♂️‍♂️‍♂️

Tohle je realita‍♂️

Snad vyhrajem pokud se budete zítra dívat v tv, zapněte si studio - budu tam a něco si řeknem‍♂️

Kluci snad máte kopačky

Švancara na celou situaci upozornil videem na své facebookové stránce. „Hostíme tu dnes Slavii, slavíme fotbalový svátek v rekordní návštěvě, ale hrajeme tam, kde hrajeme. Nechci očerňovat a šířit paniku, ale na své vlastní sociální síti sám za sebe mlčet nechci,“ vysvětluje.

O stav brněnského stadionu má strach dlouhodobě. „Bez legrace. Bojím se, že Srbská jednou shoří. Kopu tím do fotbalu v Brně, protože kam by se v takovém případě Zbrojovka přemístila? Jestli to je někomu jedno, tak mně určitě ne,“ říká kanonýr.

Ochranu před prudkými lijáky přitom chtěla Zbrojovka řešit s městskou částí. „Lidé to jistě znají sami, že jim při opravdu velkém dešti voda zalije sklep. Ale snaží se tomu předejít, ochránit své domy. Srbská je na tom stejně, jenže když jsme s tím chtěli něco dělat, nemohli jsme na městskou část ani přijít problém a řešení představit,“ stěžuje si Švancara.

Zbrojovka zažívá velmi povedený vstup do soutěže a starší fanoušci vzpomínají na doby, kdy se v Brně hrály i evropské poháry. „Fanoušci dnes křičí, že UEFA do Brna, ale co bychom tam dělali, s takovými podmínkami a stadionem,“ povzdechne si.

O divácký zážitek proti Slavii strach však nemá. „Věřím, že nám pršelo štěstí. Hrozně se těším. A ti skvělí chlapi a dámy na Srbské udělají vše pro to, aby večer fanoušci měli svátek. Proč to ale mají zvládat znovu a znovu. Pojďme jim pomoci,“ vyzývá Švancara.