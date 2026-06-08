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Chance Liga 2025/2026

Sešívaná sázka Zbrojovky. Jak přijme Brno posily z pražské Slavie?

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  8:50
Přivést do Brna bývalé fotbalové reprezentanty? Ještě před pár lety téměř nepředstavitelná věc, dnes realita. Zbrojovka po návratu do nejvyšší soutěže nesází na levná a neprověřená řešení. Po útočníkovi Danielu Vašulínovi oznámila příchody Petra Ševčíka a Jaromíra Zmrhala.
Zbrojovka Brno představila další dvě prvoligové posily. Přilákala 32leté...

Zbrojovka Brno představila další dvě prvoligové posily. Přilákala 32leté exreprezentanty, beka Jaromíra Zmrhala a záložníka Petra Ševčíka (na snímku), kteří se znají ze společného působení ve Slavii Praha. | foto: FC Zbrojovka Brno

Zbrojovka představila další dvě prvoligové posily. Přilákala 32leté...
Zbrojovka představila další dvě prvoligové posily. Přilákala 32leté...
Zbrojovka představila další dvě prvoligové posily. Přilákala 32leté...
Brněnský záložník Lukáš Vorlický se v dresu Zbrojovky poprvé prosadil, když...
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Na nováčka soutěže mimořádně ambiciózní přestupová politika vysílá konkurenci jasný signál – ve „Flintě“ nechtějí jen zachraňovat elitní soutěž, ale co nejrychleji se zařadit mezi stabilní prvoligové kluby. Takový plán ostatně vedení v čele se sportovním ředitelem Martinem Jiránkem naznačovalo hned po postupu.

Veselí z úspěchu ještě v Brně ani nestihlo úplně utichnout a místní bafuňáři už se činí. Kouč Martin Svědík totiž dobře ví, že druholigový kádr by na zbrojovácký cíl v podobě klidného středu tabulky nestačil. A tak ho naposledy rozšířila dvě jména, jež nedávno patřila do širšího reprezentačního okruhu. Záložník Petr Ševčík a univerzál Jaromír Zmrhal mají dohromady čtyřicet startů za český národní tým a sedm mistrovských titulů se Slavií.

Zatímco Zmrhal přichází po sezoně strávené v kyperském Apollonu Limassol, Ševčík dorazil přímo z kádru pražského mistra. Právě někdejší spoluhráč obou nových posil Josef Hušbauer považuje jejich příchod od vedení klubu za logický krok.

„Jarda je spíš napůl křídlo, napůl bek. Myslím, že tuhle sezonu měl docela slušnou, odehrál dost zápasů. Apollon sice nebyl v lize úplně na špici, i když měl nějaké lepší období. Teď hrál i finále poháru. Měl tuhle sezonu určitě lepší než tu minulou a kvalitu si pořád drží,“ hodnotí bývalý reprezentační záložník, který na Kypru aktuálně žije.

Díky tomu mohl Zmrhala sledovat i zblízka. „Moc se nám to ale nedařilo. Já hrál druhou ligu, on první, navíc v jiném městě. Občas jsme se potkali na letišti nebo si napsali,“ líčí čtyřnásobný mistr české ligy.

Zbrojovka představila další dvě prvoligové posily. Přilákala 32leté exreprezentanty, beka Jaromíra Zmrhala (na snímku) a záložníka Petra Ševčíka, kteří se znají ze společného působení ve Slavii Praha.

Pokud je Zmrhal relativně čitelnou posilou, pak kolem Ševčíka zůstává více otazníků. Technicky mimořádně nadaný záložník strávil většinu kariéry ve Slavii, s níž získal čtyři ligové tituly a pravidelně nastupoval v evropských pohárech. Ve vrcholné formě patřil mezi nejkreativnější hráče domácí soutěže a vysloužil si i pozvánky do reprezentace.

Poslední roky však jeho kariéru opakovaně přibrzdily zdravotní problémy. V uplynulé sezoně se zotavoval po operaci kolene a za slávistickou rezervu odehrál v druhé lize pouhých 29 minut. Za áčko nic.

„Je to výborný fotbalista, ale ta zranění jsou velké minus. Podle informací ze Slavie už je však delší dobu v pořádku. I když hrál za béčko, vypadal dobře a jeho styl je pořád stejný. Bude záležet hlavně na tom, jestli vydrží zdravý. Pokud ano, může to být pro Zbrojovku velká posila,“ upozorňuje Hušbauer.

Podle něj navíc nemusí být ideálním řešením role klasického špílmachra pod útočníky. „Hodí se víc ke středu, aby byl co nejvíc na balonu. On to uběhá, fyzicky s tím nikdy neměl problém. A do vápna si stejně naběhne,“ přemítá nejlepší střelec ligové sezony 2013/2014.

A také je výborný do kabiny. „Když jsme vyhráli titul, jeli jsme z Ostravy vlakem a trochu jsme to oslavili. On dokonce tak, že při vystupování uklouzl, až málem zajel pod vlak,“ rozesměje se exslávista.

Proč v kádru nejsou Brňáci?

Přestupová aktivita Zbrojovky budí respekt, bývalý sportovní ředitel klubu Zdeněk Kudela ale upozorňuje, že současnou euforii není radno přeceňovat. Podle něj totiž dominantní jízda druhou ligou zároveň zakryla některé problémy, jež se mohou po návratu mezi elitu projevit.

„Čekám, kdy to bouchne, protože Brňáci jsou hrdí a ono na to prostě dojde. Až se třikrát prohraje na začátku sezony, tak si myslím, že zazní: Vždyť tady není jediný Brňák,“ přemítá Kudela.

Sportovní stránku současného mužstva pak hodnotí bez zbytečných okolků. „Potřebuje hráčskou injekci. S tím druholigovým kádrem by neměli šanci uspět,“ povídá.

Zbrojovka přivádí slávistické duo. Do Brna míří exreprezentanti Ševčík a Zmrhal

Podle bývalého sportovního ředitele byl postup zcela zasloužený, přesto trvá na nutnosti okysličení. „Kvalita tam byla průměrná. Když nehrál Lukáš Vorlický a ještě jeden dva hráči, tak byla osa týmu těžce pod průměrem. Svědík ví, že první a druhá liga, to je nebetyčný rozdíl. Pokud by šli nahoru bez posil, tak jsou po podzimu jednoznačně mezi jedním nebo dvěma hlavními kandidáty na sestup,“ hodnotí bez obalu.

Proto podle expertů dává přestupová aktivita smysl. Zkušené trio už v Brně podepsalo a další posily postupně přibudou. Hušbauer tak věří, že nově budovaná ofenzivní osa by mohla fungovat velmi zajímavě.

„Pokud v sestavě budou všichni tři, jsou to zkušení a chytří hráči, takže si vyhoví. Vašulín je silový útočník, umí hrát zády k bráně a udržet balon, což je pro záložníky velká výhoda,“ vysvětluje bývalý reprezentační záložník.

Kudela nynější možnosti klubu v dobrém závidí. „Nebetyčný rozdíl je v ekonomické situaci. Majitel Vojtěch Kačena a jeho skupina, to je obří rozdíl proti tomu, co bylo za mé éry,“ vzpomíná.

„Fotbal na profesionální úrovni se ale správně dělá ve třech, maximálně čtyřech lidech. Musíte mít bezvadného majitele, sportovního ředitele a člověka, kteří klub řídí po technické a obchodní stránce. Víc není potřeba,“ popisuje svůj pohled. „Myslím, že dřív nebo později se v Brně začnou bít v prsa, kdo toho víc dokázal. Bude tam moc kohoutů najednou,“ varuje vedení.

Brněnský záložník Lukáš Vorlický se v dresu Zbrojovky poprvé prosadil, když jeho přihrávku před prázdnou branku uklidil Bienvenue Kanakimana. Za to sklidil od trenéra Martina Svědíka pochvalu.

S určitou rezervou se pak dívá na silné propojení s agenturním prostředím skupiny Sport Invest. „Agentura prostě nemůže řídit fotbalový klub. Zatím to funguje velmi dobře, to nepopírám. Ale síla klubu musí být v tom, že tyhle věci dokáže oddělit. A to se teprve ukáže,“ věští.

Přes všechny výhrady nicméně věří, že Zbrojovka vstupuje do nové sezony v podstatně lepší pozici než při předchozích prvoligových návratech. „Ta doba po mně – ty pády, sestupy a postupy – myslím, že to se teď podařilo trochu zažehnat. Martin Svědík je na český fotbal velice dobrý trenér a s těmi změnami věřím tomu, že teď v Brně panuje důvěra v tým,“ uzavírá Kudela.

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MS ve fotbale

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

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2. Jižní KoreaJižní Korea 0 0 0 0 0:0 0
3. ČeskoČesko 0 0 0 0 0:0 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KanadaKanada 0 0 0 0 0:0 0
3. Bosna a HercegovinaBosna 0 0 0 0 0:0 0
4. KatarKatar 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MarokoMaroko 0 0 0 0 0:0 0
2. BrazílieBrazílie 0 0 0 0 0:0 0
3. SkotskoSkotsko 0 0 0 0 0:0 0
4. HaitiHaiti 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AustrálieAustrálie 0 0 0 0 0:0 0
2. ParaguayParaguay 0 0 0 0 0:0 0
3. TureckoTurecko 0 0 0 0 0:0 0
4. USAUSA 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 0 0 0 0 0:0 0
2. EkvádorEkvádor 0 0 0 0 0:0 0
3. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 0 0 0 0 0:0 0
4. CuraçaoCuraçao 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 0 0 0 0 0:0 0
2. TuniskoTunisko 0 0 0 0 0:0 0
3. JaponskoJaponsko 0 0 0 0 0:0 0
4. NizozemskoNizozemsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 0 0 0 0 0:0 0
2. ÍránÍrán 0 0 0 0 0:0 0
3. BelgieBelgie 0 0 0 0 0:0 0
4. Nový ZélandNový Zéland 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 0 0 0 0 0:0 0
2. UruguayUruguay 0 0 0 0 0:0 0
3. ŠpanělskoŠpanělsko 0 0 0 0 0:0 0
4. KapverdyKapverdy 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
2. SenegalSenegal 0 0 0 0 0:0 0
3. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
4. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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