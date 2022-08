Brněnský trenér Dostálek před Slávií: Chceme překvapit změnami v obraně

„Já na to moc nejsem. Byl bych rád, aby si hráči, kteří sedí v kabině teď, uměli užít atmosféru vyprodaného stadionu tak, jak jsme to zažívali my v 90. letech,“ řekl.

Příprava na kulisu vysoce exponovaného duelu je v Brně součástí přípravy na zápas. „Hráči vnímají, co se děje. Byli si nakoupit lístky pro své blízké, vidí, že lístky mizí. Těší se. Budeme s nimi pracovat tak, aby se z toho nepo... Je to ligový zápas proti nadstandardnímu soupeři, který by měli odpracovat tak, aby se neměli za co stydět,“ pronesl bývalý záložník jadrně.

Minulý víkend, volný kvůli odložení výjezdu do Plzně, vyplnil Dostálek modelovaným zápasem na 2x 40 minut. Přiznal však, že nasazení jeho svěřenců po informaci o odkladu 4. kola kvůli pohárovému programu Plzně povadlo. „Pochopitelně. Tlačili jsme na hráče, abychom tréninkový proces měli náročný, ale vidíte jejich nastavení v hlavách. Nebylo dobré,“ připustil Dostálek. Nesehrání minulého kola lituje. „Byli jsme slušně rozjetí, zápasový rytmus jsme tímto narušili. Hledali jsme model, jak to kompenzovat. Jestli byl funkční, uvidíme v neděli,“ pokrčil rameny.

Slavii plánuje zaskočit změnami v obraně. „Chystáme trochu změnu v rozestavení. Do útoku bychom rádi zachovali naše schéma, obrannou činnost chceme pozměnit. To je taktický manévr a tah směrem k soupeři,“ řekl Dostálek o Slavii, u níž se lze jen dohadovat, v jakém složení nastoupí a kolik korekcí v sestavě případně provede.

Ve svém mužstvu může počítat s návratem stopera Jana Štěrby a záložníka Šimona Falty. V předminulé sezoně byla Zbrojovka jediným týmem, který se Slavií neprohrál. Na domácí vítězství nad „sešívanými“ však čeká už sedm let.