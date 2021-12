Brněnská cesta do fotbalové ligy: jak Katapult zajel za Berbrem

Ukázka z policejních odposlechů vlivných šíbrů, kterou v pátek přinesl server eFotbal.cz, naznačuje složitosti cesty, po níž se k historicky prvnímu rozšíření 1. ligy na osmnáct účastníků šlo.

A odhaluje, že tohle řešení se v zákulisí hledalo už od konce června, tedy o více než tři týdny dříve než konečné rozhodnutí na Ligovém grémiu, v němž zasedají představitelé dvaatřiceti klubů první a druhé ligy, skutečně padlo.

A samozřejmě dřív, než se záchranářské boje v 1. lize kvůli koronaviru v týmu Opavy nepodařilo dokončit, což byl základ komplotu.

Nejaktivněji o něm kupodivu vyjednávali muži, kteří s Ligovou fotbalovou asociací (LFA), pod níž první a druhá liga fungují, nemají nic společného. Byli to Roman Berbr, tehdejší šéf asociace Marek Malík a bývalý brněnský funkcionář Radek Bělák.

„A jinak, prosím tě, už existuje konstrukce, jak první a druhá liga, jo. Dohrávat, nedohrávat. Katapult už to ví, takže taky budeš z toho překvapenej,“ sděluje Bělák Berbrovi v rozhovoru 23. června 2020.

Katapult je přezdívka Václava Bartoňka, šéfa Zbrojovky. Přezdívky mají i další zúčastnění, předsedovi LFA Dušanu Svobodovi říkali šíbři nelichotivě Tydýt.

V hovoru Bělák seznamuje Berbra s plánem, že z 1. ligy nikdo nesestoupí a naopak nahoru půjdou Pardubice a Brno. To se i stalo, oficiálně hotovo bylo ale až 24. července.

„Je to krásný?“ ptá se Bělák Berbra o měsíc dříve.

„Jo, jo, dobrý.“

Teprve po takových a podobných konzultacích dostával doporučení k postupu „Tydýt“ Svoboda. Zasvěcen do piklů byl i Adolf Šádek, majitel Viktorie Plzeň.

„Nevím, co bych dodal,“ reagoval pro MF DNES Bělák.

Co dál se lze v policejních odposleších dozvědět? Například se v nich Berbr s Malíkem baví o aktivním zájmu zbrojováckého šéfa Bartoňka o nedohrání 1. či 2. ligy, zrušení baráže o účast v nejvyšší soutěži a tím i postupu Zbrojovky, pokud ta skončí do druhého místa. Bartoněk měl kvůli tomu přijet 24. června za Berbrem do Plzně. (viz. box dole)

Majitel brněnského klubu se ohradil, že by s Berbrem řešil možnosti, za jakých by se Zbrojovka mohla do ligy dostat.

„Mám úplně odlišnou mentalitu k takovým způsobům. Ano, já jsem v určité jarní fázi druhé ligy trochu veřejně vypouštěl výhrady po té baráži (skandálně ovlivněná baráž Brno – Příbram v roce 2019, pozn. red.) a dál tomu, co se s námi děje. Bylo mně jasné, že se to rychle dostane k Bělákovi a něco se začne dít,“ řekl Bartoněk MF DNES po uveřejnění odposlechů.

Odbočka na cestě do Varnsdorfu

Přestože z odposlechů vyplývá, že se Bartoněk na vymýšlení plánu s nedohráním předminulé sezony v profesionálním fotbale minimálně podílel, boss Zbrojovky to vylučuje. Za Berbrem byl prý pouze během cesty na brněnský zápas 26. kola 2. ligy ve Varnsdorfu, aby mu sdělil, že Zbrojovka dostává „naloženo“ od rozhodčích.

„Zase jsem uvažoval, co se v tom Varnsdorfu bude dít, a odbočil jsem to na Plzeň ve stylu, že Berbrovi řeknu do očí, co si myslím, co s námi dělají. Tím to skončilo. A jestli oni potom postupovali, jak postupovali, to je mně ganz egal (úplně jedno),“ nabízí svoji verzi.

Přestože Berbr se v odposlechnutém hovoru chlubil Malíkovi, že si s Bartoňkem ohledně rozšíření první ligy notoval, brněnský majitel trvá na tom, že (vše)mocnému šíbrovi pouze sdělil svoje výhrady k průběhu zápasů. S tím, že k nim má analýzu a nemusí si křivdy nechat líbit.

Berbra prý nevykolejil. „Usmál se a já jsem odjel, abych stihl zápas ve Varnsdorfu,“ doplnil Bartoněk.

Proti výkladu inkriminovaných odposlechů bleskově vystoupila také LFA. „Již 12. května 2020 bylo odsouhlaseno a potvrzeno, že v případě, kdy by nebylo možné dokončit jednu ze soutěží, není možné, aby se konala barážová utkání, a byla stanovena pravidla pro řešení takové situace,“ stojí v jejím prohlášení.

Kuriózní na celém průběhu je, že původně fotbaloví „spiklenci“ kalkulovali s tím, že aby se nejvyšší soutěž mohla rozšířit, nedohraje se druhá liga. Z ní na konci června po dobu karantény vypadl Třinec. Jenomže ten se do hry poměrně nečekaně vrátil a 2. liga doběhla podle rozpisu. Nedohrála se však 1. liga, kde do karantény napřed spadla Karviná a po ní Opava. To bylo pro dokončení ročníku již fatální. Cesta k naplnění zákulisního paktu se naopak otevřela.

Výběr z odposlechů Berbr: „Včera jsem ho (majitele Zbrojovky Brno) musel useknout, protože už jsem mu po pěti vteřinách nerozuměl nic, vole.“ Bělák: „Hele, on je hrozně složitej, jo.“ Berbr: „A já na něj seru, ty vole, to je blázen.“ Bělák: „Počkej, já jsem mu jenom říkal: Chlape, jenom tě upozorňuju, že u (Berbra), prostě tam, se říká ano, ne, rozumím, nerozumím. Žádný dlouhý litanie, vole. Prostě ne aby jsi začal ve východním Prusku a skončil někde jinde, takže tomu rozuměj.“ Berbr: „Tak a teď, prosím tě, je to důležitý. Dneska v Plzni za mnou byl Katapult (majitel Zbrojovky Brno Václav Bartoněk). Malík:(smích) „To je rekord.“ Berbr: „No. Teď tě nechám vysmát, vole.“ Malík: „Dobře. A pak mi řekneš, co chtěl. A to se budu smát ještě víc, chápu...“ Předseda fotbalové asociace Martin Malík (vlevo) a místopředseda Roman Berbr na utkání Česko - Anglie. Berbr: „Přišel. Zdali bych mu nemohl pomoct v nápadu, jak ukončit ligu. První i druhou.“ Malík: „Tomu rozumím.“ Berbr: „Já jsem to zatím ještě nikomu neřekl. Řekl jsem to akorát jemu, protože oni (asi v LFA) vymýšlí pí*oviny.“ Malík: „No jasně.“ Berbr: „Tak jsem mu řekl: Hele, já mám jinej nápad, jo, než vy. On furt: musíme se zamyslet nad tou myšlenkou. Na to já ti seru. Buďto to tak uděláte a budou všichni nažraný, anebo to neuděláte a pak si dělejte, co chcete. Takže, já jsem říkal: Můj nápad je jednoduchej: první ligu dohrajou. Druhá liga se nedá dohrát.“ Malík: „To si myslím taky. Souhlas.“ Berbr: „Nedá, Třinec ji nedohraje.“ Malík: „Přesně tak.“ Berbr: „Já povídám: Takže z první ligy nespadne Opava a nespadne Příbram. Vemte tam dva, to jsou Pardubice a Brno, bude vás osmnáct a vytáhneme (do druhé ligy) jednoho z Česka a jednoho z Moravy. Což je Blansko a bude všude klid, vole.“ Malík: „Jasně, co ti na to řek (Václav Bartoněk, majitel Zbrojovky Brno)?“ Berbr: „On mi říkal, že to je geniální nápad.“ Malík: „To s ním souhlasím.“ Berbr: „Že má (šéf Zbrojovky Václav Bartoněk) úžasnej vliv na Tydýta (předsedu LFA a místopředsedu Sparty Dušana Svobodu). A že mu to řekne, aby se nad tím zamyslel.“ Zdroj: www.efotbal.cz (redakčně kráceno)

Zákulisí se nás netýkalo, ohrazuje se Bartoněk

O tom, že za Romanem Berbrem se v českém fotbale chodilo s lecčíms, co bylo potřeba vyřešit, a to i daleko za hranicemi jeho pravomocí, vyplouvá stále víc důkazů. Václav Bartoněk sám sebe k těm, kdo do Plzně jezdili s prosíkem, neřadí.

„Já jsem s ním nic nevyřizoval. Já jsem mu jen sdělil, že o zářezu v Příbrami a nějakých kuloárních zprávách, že se nám snad ve druhé lize líbí, a co se určité zápasy ve druhé lize dělo a jak probíhaly, mám nějaký názor. Analytikum. Že se taky může stát, že si to nenechám pro sebe,“ ohlíží se za rok a půl starými událostmi Bartoněk.

Co na to Berbr?

Usmál se a já jsem odjel, abych stihl zápas ve Varnsdorfu.

Loni jste řekl, že obrátíte svět naruby, aby se Zbrojovka vrátila do ligy. Týkala se toho schůzka s Berbrem?

Jaké jsme měli zápasové šňůry a co jsme zvládali zápasově, tam to bylo mířeno. Realizační tým s hráči byl silně motivován, že to musíme zvládnout.

Jakou jste pak hrál roli ve finálním jednání o rozšíření ligy na osmnáct týmů?

Žádnou, co já jsem mohl vyjednávat? Vždyť nás jenom řezali.

Co dnes soudíte o okolnostech zbrojováckého postupu do ligy, jak se o něm mluví v odposleších?

Jakého zbrojováckého postupu? Oni ukončili soutěžní ročník, obě dvě soutěže. To je na vedení soutěží a tehdejšího vedení fotbalu.

Ale jednalo se o tom už měsíc dopředu. To se dosud nevědělo.

To bylo sportovní terminologií řečeno „jejich hřiště“ a na tom hřišti byli oni, a ne další.

Jste překvapený, že se ve prospěch Zbrojovky angažoval Radek Bělák?

Musíte se zeptat Běláka, proč měl takové pohnutky. Můj vztah s Bělákem je od doby, co jsem po něm v klubu našel, dost vyhrocený. Vedli jsme spolu dva soudní spory.

Proto se ptám, jestli je to pro vás překvapení.

V podstatě oni měli ten fotbal v rukou, co dělali, to dělali, a ostatní u toho dělali akorát křoví.

Pomohlo vám v tomto rozhodnutí o rozšíření ligy, že jste veřejně nevystupovali proti baráži tak jako Jihlava?

Nás se žádné zákulisí netýkalo. Kdybychom byli v zákulisí, tak jsme nedopadli, jak jsme dopadli. To je logické.

Ale nahrálo vám finální rozhodnutí, že se liga rozšíří.

Jak nahrálo? Někdo to tak nastavil, tak to tak dopadlo.