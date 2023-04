Sranda skončila, uvědomuje si po dalším domácím selhání kouč „namočené“ Zbrojovky

„Sranda skončila, teď začíná válka. Každý bod, který se v posledních čtyřech kolech vydoluje, bude strašně důležitý,“ definoval trefně to, co si ještě před pár týdny v Brně málokdo chtěl připustit, tamní trenér Richard Dostálek.

Před nedělními zápasy 26. kola visela Zbrojovka jenom tři body nad barážovým pásmem.

Pro nováčka, který na podzim příjemně překvapil odvážnými výkony i výsledky a na jaře je v lize s pouhými sedmi body z jedenácti zápasů nejhorší, nastávají krušné časy.

„Nenazval bych to tak, že máme problém. Je to složitá situace, ale pořád je do konce dost zápasů a ve hře je dost bodů. Jednak teď, než se tabulka rozdělí, a pak ve skupině o udržení. Nevidím důvod panikařit, ale sbírat body s těmi, kteří jsou pod námi, musíme,“ zamyslel se brněnský záložník Šimon Falta.

Souček se opět zranil Jen co se brněnský záložník Filip Souček po dvou měsících léčení zraněného kotníku vrátil na trávník, opět se zranil. Kvůli obnovení zranění střídal v duelu s Hradcem po půl hodině. „Hrozně nás to všechny mrzí,“ řekl ke ztrátě hráče, na jehož návrat spoléhal, zbrojovácký kouč Richard Dostálek. Navíc pro nejbližší utkání přišel o dalšího středopolaře Jiřího Texla, který si za ostrou výměnu názorů se soupeřem nechal dát žlutou kartu a ta je jeho čtvrtou.

Po Teplicích, Jablonci a Zlínu, tedy týmech, kterých se boj o udržení v nejvyšší soutěži týká také, to Zbrojovka nezvládla ani proti Hradci, který mohla při jeho zhoršených jarních výsledcích stáhnout do podpalubí.

Nepovedlo se, přestože od 19. minuty brněnský nováček vedl. Opakoval se scénář z minulých zápasů, kdy Brno vedení neudrželo.

„Určitě bychom si mohli pomoct sázkou na urputnou obranu, ale proti Hradci by to nebylo úplně ideální. V útoku měl vysokého Vašulína, který by byl nebezpečný, kdyby k němu do vápna létal jeden centr za druhým. To by nebylo dobré. Chtěli jsme hrát výš, chtěli jsme napadat, což se nám v některých pasážích dařilo, v některých míň. Tak to bohužel je,“ popsal plány a náraz do reality Falta.

Ani kouč Dostálek nebyl přesvědčen o tom, že hrát od 20. minuty na 1:0 by byla dobrá cesta. „Typologicky nemáme hráče, kteří by po vedoucí brance kopali balony na tribunu a jenom by sváděli souboje,“ uvažoval nad způsoby, jak příznivý stav proměnit v bodový zisk. „Většina našich hráčů chce hrát fotbal, nebo se o to snaží. Momentálně jsme v situaci, že ani balony se k nám neodrážely, jak bychom potřebovali. Když jsme měli ve druhém poločase situace k ohrožení branky, tak jsme nastřelovali prvního hráče soupeře před sebou, pak se to odráželo znovu od nás. V tomto to byl takový trochu zápas blbec,“ povzdechl si.

Zarážející pro Zbrojovku je, že nejen potřetí v řadě ztratila vedení, ale stejně tak ve třech zápasech za sebou inkasovala krátce po začátku druhého poločasu. Hradeckého záložníka Matěje Ryneše nechala krásně zavěsit z třiceti metrů dělovkou, na kterou brankář Martin Berkovec nereagoval.

„Chválím toho hráče (Ryneše) za odvahu. Že najde vnitřní sílu, balon si od začátku chystá na zakončení. To jsem u našich hráčů dnes neviděl. Ale myslím si, že vzdálenost byla tak velká, že to nemělo skončit gólem,“ řekl Dostálek.

Přestože gól na 1:2 z pohledu jeho celku padl už v 52. minutě, cítil kouč, že je zle. „Gól nás hodně srazil dolů. Samozřejmě snaha tam byla, ale chyběla nám větší kvalita směrem do finální fáze. Některé řešení situací v šestnáctce nebo před šestnáctkou byly pravým opakem toho, co jsme potřebovali hrát,“ posteskl si Dostálek nad opakovanou zbrklostí svých svěřenců v zakončení.

Problém nehledal v tom, že Zbrojovka špatně nakládá s příznivým skóre. „Mužstvo určitě neřeší to, jestli vyhráváte, nebo prohráváte. Všichni chtějí v zápase vést a potvrdit vítězství, jít za druhým gólem. My jsme neměli dostatečnou podporu našich hrotových hráčů, abychom dokázali sbírat odražený balon pod útočnou formací, a tam jsme trochu propadávali. Proto odražené míče sbíral soupeř, a do tlaku, který jsme chtěli vyvinout, nás nepouštěl,“ uznal Dostálek kvality soupeře.

I když se zápas nevyvíjel podle jeho představ, střídat ve druhé půli začal až v 78. minutě. „Čekal jsem. Věřil jsem hráčům, kteří byli na hřišti, že gól dokážou vstřelit,“ vysvětlil.

Vzhledem k tomu, že se nedočkal, zaknihovala Zbrojovka šestý zápas v řadě bez výhry. Každé příští kolo už pro ni bude kritické, počínaje tím příštím, v němž opět doma nastoupí proti Pardubicím.

„Je to nepříjemná situace, ale takový je fotbal. Myslím si, že jsme nepředváděli úplně špatný výkon, ale musíme se teď soustředit i na výsledek, abychom bodovali,“ sdělil Falta.