Dva poločasy, dvě různé tváře. Jak brněnská Zbrojovka ladí na Spartu

Následuje posledních pár dnů přípravy a v sobotu v 19.30 velký prvoligový start doma proti Spartě.

Na něj brněnský trenér Miloslav Machálek myslel už při volbě sestavy ve Zlíně. Na poslední chvíli tam změnil nominaci a na hřiště od začátku poslal některá nečekaná jména.

„Mělo to tři důvody. Prvně jsem zápas nebral jako generálku, zadruhé jsme poslední utkání neodehráli úplně poctivě a třetí věc je ta, že všichni dostali šanci se nominovat. Pro mě to bylo tedy spíš nominační utkání,“ vysvětloval.

Od svých svěřenců požadoval hlavně zlepšení obranné činnosti, která tak fatálně selhávala minulý týden při porážce s Líšní.

Resumé? „My jsme chtěli vycházet ze zodpovědné defenzivy, což jsme v první půli splnili, ale nebyli jsme nebezpeční směrem dopředu,“ hodnotil Machálek výsledek svých tahů. Zbrojovka se v první půli za středovou čáru dostávala jen sporadicky.

Základní poločasová sestava

„Prvoligovou“ podobu tak soupiska dostala až střídáním v poločase. Na hřišti se objevili kapitán týmu Pavel Dreksa, nejlepší střelec uplynulého ročníku Antonín Růsek nebo Adam Fousek, kterému se utkání proti Líšni vydařilo.

„Trenérovi nikdo do hlavy nevidí. Myslím si ale, že sestava druhého poločasu bude přibližně ta, která se představí proti Spartě,“ přikývl univerzál Peter Štepanovský.

Aby se Zbrojovka naladila na vstup do soutěže, burcoval v poločase realizační tým hráče k ofenzivní snaze. „Nemusíme dnes vyhrát, nemusíme... Ale takhle to hrát nemůžeme,“ kázal u střídačky změnu hry Machálkův asistent Richard Dostálek. „Zkuste to otočit, no,“ dodal Machálek těsně před výkopem druhého poločasu a hráči si jeho přání vzali k srdci.

Druhý poločas se z pevného bloku a poctivého bránění Zbrojovka přesunula k rychlé hře s vysokým presinkem. Zlín toho využíval a uchýlil se k taktice brejkových situací, žádné z rychlých přečíslení však gólem neskončilo. „Chtěli jsme zápas zvrátit a otočit, což se povedlo. Na druhou stranu tam na můj vkus bylo neskutečné množství nevynucených ztrát, a kdyby soupeř situace lépe dohrál, tak jsme možná dostali čtyřku,“ uvědomoval si trenér ofenzivní hazard, který brankami zužitkovali Adrián Čermák a v samém závěru parádní střelou Marek Vintr.

Systém zvolí podle soupeře

Tradiční ve Zlíně nebyl ani zvolený systém hry. Místo Machálkova typického rozestavení se dvěma útočníky se na hrotu objevil pouze Jakub Přichystal. „Je to o typologii hráčů, které dáváte do utkání. Nehledám v tom vědu. Už v polovině prvního poločasu jsme přešli na systém 4-4-2, ale neplnili jsme to tak, jak bychom chtěli,“ upřednostnil Machálek oblíbenější taktiku.

Ligové generálky Souhrn sobotních přípravných zápasů

Jestli se však k této variantě vrátí i proti Pražanům, zatím trenér prozradit nechce. „Hrajeme se Spartou a budeme hrát podle soupeře. Zvolíme systém, který by mohl být účinný na Spartu. Není to o tom, že bychom měli nějaké dogma, že musí hrát vždy dva útočníci, to ne,“ zůstává tajemný Machálek.

Ačkoli rozestavení podle soupeře vybírá, celkový ráz hry si trenér diktovat od Sparty nechce nechat. „Vycházím z toho, co jsem se kdysi naučil. Věnujme se svojí hře, ne hře soupeře. Nemám rád rozbíjení hry soupeře, to není moje gros,“ uvědomuje si své přednosti a nedostatky. „Spíš chceme hrát svoji hru, abychom soupeře přehráli. Teď ale jdeme do ligy, kde je kvalita někde jinde, a já počítám s tím, že nám bude jeden až čtyři zápasy trvat, než si zvykneme na jinou rychlost, agresivitu a kvalitu hry,“ očekává kouč.

Na prvního soupeře už se pilně chystá. „Momentálně sháním nahrávky přáteláků soupeře,“ přiznává. Pokračuje už bez útočníka Martina Zikla, který odešel hostovat do Prostějova. Před doražením by naopak měl být příchod obránce Ondřeje Bača, 24letého borce s ligovými zkušenostmi, který by měl zacelit mezeru v zadních řadách Zbrojovky při zranění stoperů. Naposled hrál za Zlín, trenér Machálek ho zná z podzimního působení v Líšni.