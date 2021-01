Zbrojovka je bez útoku, po Přichystalovi se Brňanům na Maltě zranil i Růsek

Napřed zůstal ležet vedle jedné z branek, po prvotní péči ze strany masérů se přesunul blíž ke střídačkám a v bolestech si lehl tam. Brněnský útočník Antonín Růsek nemohl zahájit soustředění hůř - na prvním tréninku na Maltě, při pokusu o kličku a podstoupení souboje, si přivodil zranění ruky.

Tipsport Malta Cup Turnaj na Maltě začne ve středu semifinálovými zápasy Zbrojovka Brno - WSG Swarovski Tirol Wattens (14) a Sigma Olomouc - FC Spartak Trnava (18).

Poražení se utkají o 3. místo v sobotu od 14 hodin a finále turnaje se odehraje poté od 18 hodin. Zápasy odvysílá v přímých přenosech Nova Sport 1.

„Čekáme na jeho vyšetření, zatím nevíme bližší informace,“ sdělil v pondělí večer Libor Došek, vedoucí brněnské výpravy na Maltě.

Pro brněnského trenéra Richarda Dostálka jde o citelný zásah do jeho plánů. Do středomoří letěla Zbrojovka proto, aby se v teple a na kvalitních trávnících co nejlépe připravila na přetěžké jaro, kdy bude usilovat o záchranu v nejvyšší soutěži.

Místo toho má na marodce oba hlavní útočníky a první z vyloženě existenčních zápasů příští sobotu v Mladé Boleslavi pomalu klepe na dveře.

„Početně to problém samozřejmě není. Máme na zkoušku Martina Zikla, na kterého se chceme podívat a dostane (ve středu) příležitost v základní sestavě. Máme tady mladého Dana Filu, hrotového útočníka, který se jeví velmi dobře. Je tady Honza Hladík. Takže ne že bychom brečeli, že nemáme útočníka, ale budeme řešit to, že v tento moment hráči, kteří nám odtáhli minulou sezonu a byli součástí sestavy na podzim v první lize, nejsou k dispozici,“ povzdechl si Dostálek.

Růsek si zranění přivodil po souboji s obráncem Timotejem Záhumenským, kterého Zbrojovka testuje na kraj zadní řady.

Přichystala zdravotní problémy stíhají déle. Ke konci roku se potýkal s koronavirem, na přelomu roku nastoupil do společné přípravy a na umělé trávě si pochroumal kotník.

„Nemělo by to ale být na delší dobu,“ doufá Dostálek.

Zbrojovka nezastírá, že pracuje na dalším posílení kádru, aktuálně vybírá hráče do středu hřiště. Nově ale není vyloučeno, že se bude muset poohlédnout i po útočníkovi, pokud by problémy dua Růsek - Přichystal měly trvat déle. Růsek na podzim odehrál 13 zápasů a dal dva góly, Přichystal má na kontě 12 zápasů a rovněž dvě branky. Dělí se o první místo v klubové statistice.

Kdo Zbrojovce také chybí Zoran Gajič (zranění)

Adrián Čermák (zranění) Lukáš Kryštůfek (dlouhodobé zranění) Jakub Přichystal (zranění) Marek Vintr (onemocnění)

Dva zápasy, které Zbrojovka na Tipsport Malta Cupu tento týden odehraje, budou jedinou herní přípravou mužstva před jarem.

„Pro absentující hráče to problém není, oni taktiku znají. Ví, jak se chovat na pozici, na které nastoupí, ať je to hrotový útočník nebo podhrotový hráč. Bohužel ale v době, kdy jsme měli v plánu zapracovat na lepší spolupráci útočníků s krajními hráči, nám z toho vypadnou,“ konstatoval Dostálek.

I kdyby se mělo zbrojováckému manažerovi Tomáši Požárovi podařit angažovat novou posilu, nepočítá Dostálek s tím, že by měl hráč přiletět na Maltu a zapojit se do herní přípravy. Už odlet Zbrojovky a Sigmy leteckým speciálem do středomoří provázela přísná hygienická opatření, a dopravit jednotlivého hráče z Česka na Maltu by byl další problém.