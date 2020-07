Ve druhé lize jsem byl jako oliva, říká majitel fotbalové Zbrojovky

„Tohle období ani přípravou nazvat nejde, spíš navázáním na tento ročník. Plynule přejdeme z jednoho do druhého,“ prohlásil Požár na úterní tiskové konferenci.

O čem dalším na ní přední brněnští funkcionáři hovořili?

O postupové radosti

Zbrojovka podle Bartoňkových slov vynikala skvělou týmovostí, přičemž zdůraznil, že tým v tomto případě netvořili jen samotní hráči a realizační štáb, ale také všichni, kteří se starají o klub a stadion. „Já se na to dívám tak, že situace kolem covidu nás nakazila jakousi interní pandemií. Vznikla tady nezdolná vůle a chuť jít za postupem. A i když se na cestě objevovala spousta překážek a krizových momentů, nikdo z té škály lidí nepodlehl vnitřní panice, skvěle to fungovalo a bylo to neuvěřitelně homogenní. Cíle jsme tak dosáhli,“ rozplýval se majitel.



O ústupcích při jednání

Brňané si postup vybojovali nejen tabulkovým umístěním získaným na hřišti, jejich zástupci také museli prokázat notnou dávku diplomacie u jednacího stolu s ostatními kluby. „Ekonomická složka byla hodně významným prvkem jednání o rozšíření ligy na 18 mužstev. Hodně mi vadí hlasy, že Brno něco dostalo zadarmo. Aby se totiž o rozšíření vůbec jednalo, museli majitelé Zbrojovky Brno a Dukly Praha učinit závazek, že se pro příští sezonu vzdají příjmů z televizních práv pro první ligu,“ vylíčil průběh jednání s kluby v nejvyšší soutěži Bartoněk.

Asi 8 milionů, o které tým přijde, přitom tvoří přibližně 12 procent rozpočtu na sezonu, což už není zanedbatelné. Zbrojovka je však bez váhání obětovala. „Není to v absolutním čísle malá částka, ale pokud něco chceme tvořit, tak musíme investovat,“ smířil se boss s nižšími odměnami.

O rozpočtu

Finančně byla Zbrojovka magnátem druhé ligy. Rozpočet, kterým disponovala, byl srovnatelný s týmy nejvyšší soutěže. „Možná mě budete považovat za opak chytrého, ale my jsme dva roky ve druhé lize táhli prvoligový rozpočet. V určitých momentech to bylo na škodu, kdy jsme už s manažerem Požárem zvažovali, že těm fešákům v kabině půjdeme říct: ‚Kašlete na to, že se mezi váma rozšiřuje, že v Brně je dobře.‘ Pracujeme s plus minus sedmdesáti miliony na A tým a dvaceti miliony na mládež. Přechodem zpět do první ligy nárůst rozpočtu řešit nemusíme. Musíme řešit komerční příjmy, které ve druhé lize zákonitě propadly,“ komentoval finanční situaci Bartoněk.

O změnách v kádru

Kromě ukončení kariéry kapitána Pavla Eismanna nechce Zbrojovka řešit odchody. „Určitě se budeme opírat o hráče, kteří tady aktuálně jsou, ale jistě chceme tým okysličit a vnést do něj nový signál a konkurenci,“ avizoval sportovní manažer chystané změny.



Z Líšně si chce větší brněnský klub vytáhnout stopera Jana Hlavicu a z Prostějova má na jih Moravy mířit kreativní záložník Jan Koudelka. „Jsou to kluci z regionu, všichni je velmi dobře známe, trenér je zná skvěle a měl s nimi možnost spolupracovat. Věříme, že byť tam není ligová zkušenost, tak je tam nějaká přednost, která se nám hodí. Řešíme je z toho důvodu, že mají silné stránky, které zapadají do našeho konceptu,“ přiblížil manažer.

Do týmu se vrátí i dva hráči z hostování. „Určitě si stáhneme z Líšně Martina Zikla a Jakuba Černína,“ doplnil Požár.

Tomáš Požár, sportovní manažer Zbrojovky Brno

O trenéru Machálkovi

Mnoho fanoušků, klubových legend i komentátorů se shoduje, že lví podíl na postupu má hlavně kouč Miloslav Machálek. Toho Zbrojovka lákala už čtyřikrát, zlanařit se však nechal až loni v říjnu. „Známe se léta, dokonce tu mohl být i v době, kdy přicházel (Roman) Pivarník. Tam jsme se minuli o tři hodiny a nebylo to z mé viny. Na to, jaký je naturelem, má unikátní schopnost psychologického působení na hráče,“ popsal trenéra Bartoněk.

Chválí si však celý tandem, který kouč vytvořil s Požárem. „Jsou spolu 365 dní v roce ve spojení. Já mám po sobotním zápase na stole nedělní oběd a do toho mi volá Machálek, že chce něco řešit. Takhle my tři fungujeme,“ smál se majitel někdy až přehnané píli svých podřízených. Jinak ale pro ně má jen slova uznání. „Miloš zná prostředí, je to fachman, profík a ještě typologicky zapadá do kultury, do které přišel. Všichni se podivovali, proč brněnsky řečeno ausgerechnet on, ale my řekli, že jdeme do toho, i když jsme tušili, že nám dá zabrat.“

O pobytu ve druhé lize

Po sestupu na jaře 2018 se Zbrojovka zařekla, že se vrátí mezi elitu co nejrychleji. To se však Brňanům nepodařilo. Bartoněk tak naordinoval těžší, ale zajímavou cestu klubismu. „Nebylo to nic příjemného. Jsem typologicky člověk, co se nevzdává a porážky nemiluje. Člověk je ale jako oliva. Když je drcen, tak vydává své nejlepší plody. Trochu vypadám jako Balkánec a také tak trochu funguju. Druhá liga byla mým lisem. Dva roky byly o kádru, někdy až umanutě jsme nechtěli být závislí na hostovačkách, ale táhnout to s alespoň 70 procenty vlastních hráčů, kteří mají v sobě nastavený i klubismus,“ popsal vlastník změnu filozofie.



O spolupráci v regionu

Vztahy mezi Zbrojovkou a Líšní jsou všelijaké. Na jednu stranu si čile vyměňují hráče, mezitím se ale častují vlažnými vzkazy. „Já to nenazývám spoluprací. Ta je pro mě vyváženým vztahem a bezelstnou harmonií. Nebudeme si nalhávat, tak to není a asi nebude. Nepomlouvám je, ale i v podnikání to máte rozdělené na garážové firmy, střední firmy a velké firmy. A v tom je velký rozdíl a vždycky bude,“ nepřijímá rovnocenné postavení Bartoněk.

Jedním dechem však dodává, že i v nejbližší době proběhne další z mnoha výměn. „Ano, během tohoto týdne se mezi kluby něco odehraje, ale není to nic zábavného,“ odkazuje boss Zbrojovky na přestup Hlavici.

Do druhé ligy se z MSFL probojovalo také Blansko. S tím zatím čerstvý prvoligista žádné vazby nemá. „Já vždy sleduji první a druhou ligu. Můžu tak sledovat hráče, které bychom mohli potencionálně oslovit, takže pro mě je to příležitost vidět více zápasů,“ potěšil blanenský postup Požára.