Co potápí jarní Zbrojovku? Neumí udržet vedení, chybí jí odolnost

„Nenazval bych to tak, že máme problém. Je to složitá situace, ale pořád je do konce dost zápasů a ve hře je dost bodů. Nevidím důvod panikařit, ale sbírat body s těmi, kteří jsou pod námi, musíme,“ zamyslel se brněnský záložník Šimon Falta.

Čísla a fakta problém Zbrojovky vyjadřují poměrně jasně – v tabulce jarní části je poslední, z deseti zápasů vyhrála jediný a má z nich pouhých sedm bodů.

Co stojí za sešupem ligového nováčka až nad propast?

Skřípe záloha

Dál platí, že báječným podzimním výkonům se ne a ne přiblížit Michal Ševčík, což brněnské hře ubírá velkou část jejího drajvu. Ale to není všechno. I Hradec, který se potýkal s četnými absencemi včetně nemocného trenéra Miroslava Koubka a nevyhrál čtyřikrát v řadě, v sobotu Zbrojovku ve středu pole předčil.

„Byli jsme velmi dobře připravení, nehráli jsme nahodilé věci,“ pochvaloval si Koubkův asistent Stanislav Hejkal.

Co na to domácí kouč Dostálek? „Neměli jsme dostatečnou podporu našich hrotových hráčů, abychom dokázali sbírat odražený balon pod útočnou formací. Proto měl odražené míče soupeř, a do tlaku, který jsme chtěli vyvinout, nás nepouštěl,“ pojmenoval, co brzdilo brněnskou snahu. Nejvíc je neúčinná hra dopředu na jeho týmu vidět v klíčových zápasech doma, které nezvládá opakovaně.

Promarněná vedení

Dokud byli zbrojováci na podzim jakožto nováček v klidu, platilo, že pokud dají vedoucí gól, téměř vždy zabodují. V nervóznějších jarních odvetách je to naopak: do vedení šli pětkrát a body z toho byly jen jednou, při výhře nad Baníkem. Ztráta vedení a prohra postihly brněnský tým v posledních třech kolech pokaždé.

„Typologicky nemáme hráče, kteří by po vedoucí brance kopali balony na tribunu a jen by sváděli souboje. Většina našich hráčů chce hrát fotbal, nebo se o to snaží,“ naznačil Dostálek, že „zaparkovaný autobus“ od Zbrojovky čekat nelze, ani když jde o ligové přežití. Když se jí pak nedaří přidat další branky, což na podzim zvládala zdatně, zápasy ztrácí.

Minulý týden Dostálek přiznal, že o tom, jak namixovat sestavu z válečníků a technických fotbalistů, přemýšlí. V tomto směru ho v sobotu musela malá odolnost jeho svěřenců zklamat. Projevila se po gólu soupeře na 1:2.

„Hodně nás srazil dolů, pak už jsem na hráčích neviděl vnitřní sílu. Samozřejmě snaha tam byla, ale chyběla nám větší kvalita směrem do finální fáze,“ posteskl si. Uvažovat zpětně pravděpodobně bude i o svém váhání se střídáním; do utrápeného výkonu sáhl až v 78. minutě. „Čekal jsem. Věřil jsem hráčům, kteří byli na hřišti, že gól dokážou vstřelit,“ vysvětlil.

Prospané návraty

Stejně často, jako ztrácí náskok, dostává Zbrojovka v zápasech i citelné rány v začátcích druhých poločasů. Tenhle direkt inkasovala ve čtyřech posledních kolech a na jaře celkem pětkrát. Jako kdyby místo aktivního přístupu chtěli Brňané začít co nejopatrněji a tím přenechali pole protivníkovi.

„Jestli soupeři patří začátek a pak se do toho hůř dostáváme, to je možné. My jsme ale Hradec nepustili do žádného závaru, do žádné vyložené šance. Bohužel nám chybělo líp dohrávat situace a určitě bychom zápas zvládli. To je nám ale k ničemu, když doma nezůstanou tři body,“ litoval záložník Falta laxnosti při bránění hradeckých akcí zakončených gólem.

Absence

Taky se na projevu Zbrojovky podepsaly nepřítomnosti. Dlouhodobě se zraněním vypadli Lukáš Endl a Filip Souček, odolní hráči do defenzivy a varianty do zálohy.

Souček se sice v sobotu po dvou měsících léčení kotníku vrátil, ale po půl hodině si zranění obnovil a střídal. Brňané na to doplácí. Kádr mají sice početný, ale dalších osobností nebo rozdílových hráčů v něm už mnoho nenajdou.