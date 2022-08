Máme těžký los a každý bod se počítá, radoval se po výhře střelec Řezníček

Hosté na hřišti Sigmy oplývali pohybem, předvedli množství pohledných akcí a navázali na svoji produktivitu z úvodního kola.

„Dnes byl velký rozdíl mezi oběma týmy v pohybu. Brno bylo živější, mělo lepší formu. Jeho ofenzivní dvojice Řezníček–Ševčík předčila (olomoucké hráče) Růska s Chytilem o dvě třídy,“ uznal Václav Jílek, kouč poražených.

I proto po dvou ligových víkendech poměrně nečekaně platí, že brněnský nováček zůstává neporažen. Čtyři body z prvních dvou kol zapsal naposled v roce 2013.

„Pro nás je to super start, máme těžký los a každý bod se počítá,“ děl zbrojovácký kapitán Jakub Řezníček, autor prvního z gólů svého celku.

Napřed obrana, pak góly

Zbrojovka navázala na to, co předvedla o týden dřív doma se Slováckem. Odrazila se od přečkaného začátku, kdy čelila aktivitě soupeře, a pak udeřila.

Při domácí premiéře se jí podařilo skórovat ve 21. minutě, kdy Řezníček uvolnil Michala Ševčíka, v Olomouci to stejná dvojice stihla o minutu dřív a role si oba borci vyměnili.

„V některých fázích utkání jsme byli pod tlakem. Ale když se nám naskytla příležitost soupeře potrápit a jít rychle nahoru, tak jsme toho dokázali využít,“ hodnotil průběh duelu brněnský trenér Richard Dostálek. Líbit se mu musela zejména druhá polovina, kdy hosté vedli a těžili z volného prostoru v rozklížené souhře Sigmy. „V prvním poločase jsme se dostali do vedení, když jsme byli slabším týmem v ten moment. Ale pak jsme se dokázali zklidnit, začali jsme hrát kombinačně, podrželi jsme balon,“ ocenil Dostálek.

Do sestavy ihned zařadil Filipa Součka hostujícího ze Sparty. Vyvolalo to jednu důležitou změnu v sestavě Zbrojovky oproti ligové premiéře: Souček obsadil místo ve středu pole vedle Jiřího Texla a z tohoto prostoru se posunul výš do zálohy Michal Ševčík, čímž vytlačil Jana Hladíka.

Brněnští fotbalisté se radují s fanoušky po výhře v Olomouci.

Součkovou akvizicí se nejen zpevnil brněnský střed, ale ještě víc se „rozvázaly nohy“ Ševčíkovi, jenž vystřihl famózní představení. Sebevědomým výkonem vedl brněnskou ofenzivu, po jeho akci padl první gól, druhý dal krásně ranou o břevno sám.

Krátce před dvacátými narozeninami mládežnický reprezentant připomněl, proč je vysoko na seznamu posil pražské Sparty.

„Hodně šikovný hráč, věděli jsme, že si na něj musíme dát pozor. Nasadil snad čtvery jesle! I při gólu Řezníčka prostrčil míč Breitemu mezi nohama. Má sebevědomí,“ řekl o něm uznale olomoucký stoper Václav Jemelka. Kromě hráčů se zápas vydařil i Dostálkovi. Do rozběhnuté druhé půle – stejně jako proti Slovácku – poslal jako žolíka Musu Alliho, ale už ne za vyrovnaného stavu, při němž se nigerijský rychlík rozbíjel o obranu připraveného protivníka. Musa Alli přišel podpořit brejky Zbrojovky, vedoucí v té době o gól. Z jednoho z nich se mu povedlo přihrát na Ševčíkovu pojistku.

„Rychlostí, kreativitou a situacemi jeden na jednoho dokázal motat soupeřům hlavy i nohy,“ řekl o Allim kouč.

A Ševčík? O tom Dostálkův protějšek Jílek s uznáním řekl, že podal evropský výkon. Pro Zbrojovku může být brzo těžké ho udržet. „Pokud to bude za raketu, tak proč ne,“ pousmál se Dostálek.