Inkasovaný gól, vyloučení. Přesto fotbalisté Zbrojovky zvítězili

Kolik takových utkání brněnská Zbrojovka na podzim prošustrovala? Bezgólové domácí plichty, porážka v Prostějově v poslední minutě, remíza z Pardubic po celé druhé půli v přesilovce...

Tyhle krachy se musely jejím fanouškům honit v hlavách v sobotu v Chrudimi, kde hosté od 14. minuty prohrávali, a poté, co dokázali před koncem poločasu vyrovnat, přišlo za stavu 1:1 vyloučení Jakuba Přichystala v 51. minutě.

Teprve podruhé v sezoně se však Zbrojovce podařilo z takového vývoje „vykouzlit“ bodový zisk. Poprvé ve 2. kole ve Vlašimi srovnala dvoubrankový náskok domácích a remizovala 2:2. Podruhé k tomu došlo až teď o víkendu.

„Jsme rádi, že se nám to konečně podařilo zlomit a takový zápas taky vyhrát,“ ulevil si záložník Peter Štepanovský, se dvěma góly strůjce tříbodového zisku. „Nás to může nabudit, když teď víme, že máme na to, abychom otáčeli i takové zápasy. Máme kvalitní kádr, tak musíme stále bojovat, dávat do toho všechno,“ plánoval slovenský záložník.

S těmito představami nastupovali Brňané už v Chrudimi, přesto se nedokázali domácím v jejich nasazení od začátku vyrovnat. Branka na 1:0 – i když situace zaváněla ofsajdem – přišla jako ozvěna podzimních časů.

„Byli jsme zbytečně nervózní na míči, nedokázali jsme si vytvářet tlak tak, jak jsme chtěli, pak jsme si nechali dát branku,“ shrnul trenér Pavel Šustr. „Na začátku jsme byli zaskočení nekompromisním pojetím Chrudimi v soubojích. Nebylo to jako v přípravě. Byli tam v bloku a chodili do nás tvrdě. S tím jsme se museli vyrovnat,“ doplnil ho Štepanovský.

Poprvé se trefil ve 43. minutě. Až před branku si 31letý středopolař seběhl na centr z křídla, dokázal se dostat před brankáře a usměrnil míč do sítě.

Načež přišla brzda v podobě Přichystalova vyloučení. Se žlutou kartou na kontě šel brněnský hráč do souboje s brankářem a viděl červenou. „Nebylo tam nic zákeřného, Přichy nechtěl brankáři nic udělat. Možná tam jejich gólman dal ruku, ale Přichy šel do míče. Vůbec bych mu tohle vyloučení nevyčítal, do soubojů chodit máme,“ glosoval nepříjemný okamžik Štepanovský.

Přichystal však do šatny musel a začala se rýsovat ztráta, která by po neděli byla ještě o dost nepříjemnější. České Budějovice i Hradec Králové svoje zápasy vyhrály, a tak by se barážové příčky Zbrojovce zase vzdálily.

To ale hosté v Chrudimi nechtěli dopustit. „Prokázali kvalitu, dokázali si v deseti poradit, přešli na tři obránce, snažili se být dominantní,“ chválil brněnský celek chrudimský trenér Pavel Jirousek. „My jsme Brnu udělali těžký zápas, přesto to zvládlo. Má kvalitní tým, dobře vedený, oproti loňsku prošlo velkou proměnou. Jde z něho hlad a síla,“ přiznal kvalitu svému přemožiteli Jirousek.

To Zbrojovka názorně demonstrovala v posledních minutách. Aktivitou donutila domácí obranu k hrubce, ze které Antonín Růsek přihrál Štepanovskému před prázdnou branku.

„Křičel jsem na Růska, ať tam jde,“ potvrdil Štepanovský, že o vítězný gól hosté usilovali. I v oslabení a těsně před koncem měli v pokutovém území domácích početní převahu.

Pak už šlo jen o to, trefit prázdnou branku.

„Terén už nebyl dobrý. Raději jsem si to zpracoval a dával to na dva doteky, abych měl jistotu, že to dám,“ řekl střelec.