Brněnský záložník Ševčík: Celý zápas jsme doháněli, což není úplně dobře

„Vstup do zápasu nebyl podle našich představ. Když hned na začátku dostanete gól, tak se potom hraje celkem těžko. Zanedlouho jsme pak dostali druhý. Celý zápas jsme doháněli, což není úplně dobře. Nehráli jsme s klidem,“ povzdechl si záložník Michal Ševčík, autor jediného gólu Brňanů.

Že inkasují jako první, pro ně v posledních zápasech není ničím novým. Prohrávali v minulých čtyřech zápasech v řadě, přičemž dvakrát se jim podařilo skóre ještě otočit, dvakrát však prohráli. V obou případech to bylo doma a vždy to bylo po slabém výkonu v první půli. Se Slavií v poločase prohrávali 0:3, s Bohemians 0:2, když jim těsně před odchodem do kabin zasadil druhý úder hlavou zblízka Antonín Křapka.

„Kdybychom v poločase nechali sedět kohokoli ze základní jedenáctky a už nevyšel do druhého poločasu, nikdo by se nemohl divit,“ shrnul výkon svého týmu z úvodu včerejšího utkání brněnský trenér Richard Dostálek.

Do sestavy sáhl dvakrát, další korektury dělal v průběhu druhé půle. Tři minuty po pauze sice snížil Ševčík, další šance však zůstaly nevyužity a druhý gól neuznali Ševčíkovi rozhodčí deset minut před koncem kvůli ofsajdu, v němž byl útočník Jakub Řezníček.

„Vystřelil jsem, viděl jsem, že se to tam nějak odráželo, pak to bylo v síti, tak jsem se radoval, protože jsem věděl, že Řezňa míč netrefil. Asi to rozhodčí vyhodnotili tak, že bránil gólmanovi ve výhledu. Já jsem tu situaci ještě nezkoumal,“ konstatoval Ševčík.

Na druhé straně měli hosté několik příležitostí vedení ještě zvýšit. Při nich se vyznamenal brněnský gólman Martin Berkovec při svém návratu do sestavy po nemoci.

„V kabině jsme si o přestávce řekli spoustu věcí. Že do toho chceme vlítnout, nastartovat to, abychom měli co nejvíc času to otočit. To se povedlo, tři minuty po začátku jsme dali gól. Pak jsme měli tlak. Kdybychom dali druhý gól, tak věřím, že bychom zápas otočili,“ domníval se Ševčík.

Proč se ale Zbrojovce opakuje, že dostává první gól, a když pak soupeř skóruje ještě jednou, už se jí ztrátu nepovede dohnat? „Nebudu srovnávat ostatní zápasy. Dnes tady byl úplně jiný soupeř. Bohemka má dobře poskládané mužstvo, nejsou to už jen bojovníci, jsou to fotbalisti. Vepředu mají kvalitu ve třech hráčích. Ti vytvořili tlak na naše obránce, kteří pak dělali chyby, a soupeř je dokázal potrestat,“ pojmenoval další příčiny nezdaru Dostálek.

Doma má Zbrojovka po dalším klopýtnutí ze čtyř zápasů čtyři body, venku ze dvou duelů šest bodů.

„Hodně nás limitoval terén, který tu na Srbské je, to byl problém. My jsme si ve druhé půli už vytvořili málo příležitostí, abychom dokázali ráz zápasu otočit v náš prospěch,“ uznal kouč Zbrojovky.