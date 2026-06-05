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Chance Liga 2025/2026

Zbrojovka přivádí slávistické duo. Do Brna míří exreprezentanti Ševčík a Zmrhal

Jiří Černý
  10:08
Po návratu do nejvyšší soutěže pokračuje Zbrojovka v posilování kádru. Dres brněnského nováčka budou nově oblékat bývalí reprezentanti Petr Ševčík a Jaromír Zmrhal. Zatímco první z nich má vyztužit střed zálohy a dodat mužstvu kreativitu, druhý přináší zkušenosti na levou stranu hřiště.
Zbrojovka představila další dvě prvoligové posily. Přilákala 32leté...

Zbrojovka představila další dvě prvoligové posily. Přilákala 32leté exreprezentanty, beka Jaromíra Zmrhala a záložníka Petra Ševčíka (na snímku), kteří se znají ze společného působení ve Slavii Praha. | foto: FC Zbrojovka Brno

Zbrojovka Brno představila další dvě prvoligové posily. Přilákala 32leté...
Zbrojovka představila další dvě prvoligové posily. Přilákala 32leté...
Zbrojovka představila další dvě prvoligové posily. Přilákala 32leté...
Český fotbalista Jaromír Zmrhal (vlevo) v souboji s Milošem Milovičem z Černé...
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Už čtyři trofeje pro mistra ligy a tři pro vítěze českého poháru zvedl nad hlavu o necelý rok mladší Ševčík. Záložník, který je zvyklý nastupovat ve středu pole i na levém kraji, odehrál v české lize 193 zápasů, vstřelil 14 branek a zaznamenal 36 asistencí.

S českou reprezentací si zahrál na Euru 2020 a nechyběl ani v nominaci na závěrečném šampionátu o čtyři roky později. V národním týmu si připsal 16 startů.

„Cítím se zdravotně i herně velmi dobře. Už od prvního kontaktu s vedením Zbrojovky jsem měl z jednání dobrý pocit a utvrdil jsem se v tom, že jde o správný krok. Udělám maximum pro to, abychom v tabulce skončili co nejvýše,“ uvedl dvaatřicetiletý záložník po podpisu smlouvy.

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„Po několika letech v zahraničí jsem cítil, že nastal správný čas vrátit se do české ligy. Zbrojovka na mě udělala velký dojem svými ambicemi i způsobem, jakým funguje. Těším se na novou výzvu a na atmosféru před brněnskými fanoušky,“ konstatoval o necelý rok starší Zmrhal.

Jakmile skončily postupové oslavy, museli představitelé brněnské Zbrojovky usednout k jednacímu stolu, aby kádr vhodně posílili pro nejvyšší českou fotbalovou soutěž. Po příchodu útočníka Daniela Vašulína nyní získávají další dvě zvučná jména s bohatými zkušenostmi z domácí i mezinárodní scény.

Zbrojovka představila další dvě prvoligové posily. Přilákala 32leté exreprezentanty, beka Jaromíra Zmrhala (na snímku) a záložníka Petra Ševčíka, kteří se znají ze společného působení ve Slavii Praha.

Zatímco Zmrhal přichází po angažmá v kyperském Apollonu Limassol, Ševčík dorazil ze Slavie Praha, která ho v minulé sezoně poslala na hostování do Jablonce. Oba fotbalisté mají za sebou reprezentační minulost a na českých trávnících patřili ve svých nejlepších letech k nejvýraznějším hráčům na svých postech.

Právě Ševčík by měl dodat Zbrojovce kvalitu ve středu pole. Technicky výborně vybavený záložník strávil většinu kariéry ve Slavii, s níž získal několik mistrovských titulů a pravidelně nastupoval v evropských pohárech. Ve vrcholné formě patřil mezi nejkreativnější hráče ligy a vysloužil si také pozvánky do české reprezentace.

Pro trenéra Martina Svědíka představuje typ fotbalisty, který dokáže řídit tempo hry, přesnou přihrávkou otevřít obranu soupeře a být nebezpečný při standardních situacích. Právě kreativita ve středu pole byla jednou z oblastí, kterou chtěli Brňané před návratem mezi elitu posílit.

Zbrojovka Brno představila další dvě prvoligové posily. Přilákala 32leté exreprezentanty, beka Jaromíra Zmrhala a záložníka Petra Ševčíka (na snímku), kteří se znají ze společného působení ve Slavii Praha.

Přestože fotbalové kvality bývalého reprezentanta nikdo nezpochybňuje, otazník visí nad jeho zdravotním stavem a zápasovou vytížeností. V posledních letech ho opakovaně přibrzdily zdravotní komplikace a po jarním hostování v Jablonci se ve Slavii do prvního týmu neprosadil. V uplynulé sezoně naskočil pouze na několik minut za rezervní tým Pražanů. Právě v Brně by tak mohl dostat příležitost znovu nastartovat kariéru a navázat na období, kdy patřil mezi nejvýraznější tvůrce hry v české nejvyšší soutěži.

Také Zmrhal přináší do kabiny cenné zkušenosti. Bývalý reprezentant prošel kromě Slavie také zahraničním angažmá v italské Brescii a naposledy působil na Kypru v dresu Apollonu Limassol. Během kariéry si vybudoval pověst univerzálního fotbalisty schopného nastoupit na několika pozicích na levé straně hřiště.

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Jeho příchod rozšiřuje možnosti realizačního týmu zejména na kraji obrany, kde Zbrojovka získává hráče se stovkami soutěžních startů. Vedle defenzivních povinností nabízí také podporu útoku, kvalitní centr a schopnost zapojovat se do kombinace ve vyšších prostorech.

„Příchod takto zkušených fotbalistů je pro náš klub výrazným posílením. Jaromír Zmrhal i Petr Ševčík už mnohokrát prokázali svou vysokou kvalitu na ligové i evropské scéně. Není náhoda, že byli v posledních letech opakovaně nominováni do české reprezentace,“ uvedl Martin Jiránek, sportovní ředitel Zbrojovky.

Brněnský klub tak získává dvojici fotbalistů, kteří mají dohromady stovky ligových startů, zkušenosti z evropských soutěží i reprezentační minulost. Po příchodu útočníka Vašulína jde o další jasný signál, že Zbrojovka nechce být po návratu mezi elitou pouze do počtu.

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Zejména u Ševčíka přitom může jít o jednu z nejzajímavějších přestupových sázek léta. Pokud se bývalému reprezentantovi vyhnou zdravotní problémy a naváže na výkony ze slávistických let, může získat Zbrojovka hráče, který svou kvalitou výrazně převyšuje běžný standard nováčka nejvyšší soutěže.

Podle informací iDNES.cz Zbrojovka chystá příchod Luckyho Ezeha z Karviné, posílit by chtěla i ve středu obrany.

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Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KanadaKanada 0 0 0 0 0:0 0
3. Bosna a HercegovinaBosna 0 0 0 0 0:0 0
4. KatarKatar 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MarokoMaroko 0 0 0 0 0:0 0
2. BrazílieBrazílie 0 0 0 0 0:0 0
3. SkotskoSkotsko 0 0 0 0 0:0 0
4. HaitiHaiti 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AustrálieAustrálie 0 0 0 0 0:0 0
2. ParaguayParaguay 0 0 0 0 0:0 0
3. TureckoTurecko 0 0 0 0 0:0 0
4. USAUSA 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 0 0 0 0 0:0 0
2. EkvádorEkvádor 0 0 0 0 0:0 0
3. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 0 0 0 0 0:0 0
4. CuraçaoCuraçao 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 0 0 0 0 0:0 0
2. TuniskoTunisko 0 0 0 0 0:0 0
3. JaponskoJaponsko 0 0 0 0 0:0 0
4. NizozemskoNizozemsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 0 0 0 0 0:0 0
2. ÍránÍrán 0 0 0 0 0:0 0
3. BelgieBelgie 0 0 0 0 0:0 0
4. Nový ZélandNový Zéland 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 0 0 0 0 0:0 0
2. UruguayUruguay 0 0 0 0 0:0 0
3. ŠpanělskoŠpanělsko 0 0 0 0 0:0 0
4. KapverdyKapverdy 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
2. SenegalSenegal 0 0 0 0 0:0 0
3. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
4. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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