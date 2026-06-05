Zbrojovka přivádí slávistické duo. Do Brna míří exreprezentanti Ševčík a Zmrhal

Už čtyři trofeje pro mistra ligy a tři pro vítěze českého poháru zvedl nad hlavu o necelý rok mladší Ševčík. Záložník, který je zvyklý nastupovat ve středu pole i na levém kraji, odehrál v české lize 193 zápasů, vstřelil 14 branek a zaznamenal 36 asistencí.
S českou reprezentací si zahrál na Euru 2020 a nechyběl ani v nominaci na závěrečném šampionátu o čtyři roky později. V národním týmu si připsal 16 startů.
„Cítím se zdravotně i herně velmi dobře. Už od prvního kontaktu s vedením Zbrojovky jsem měl z jednání dobrý pocit a utvrdil jsem se v tom, že jde o správný krok. Udělám maximum pro to, abychom v tabulce skončili co nejvýše,“ uvedl dvaatřicetiletý záložník po podpisu smlouvy.
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„Po několika letech v zahraničí jsem cítil, že nastal správný čas vrátit se do české ligy. Zbrojovka na mě udělala velký dojem svými ambicemi i způsobem, jakým funguje. Těším se na novou výzvu a na atmosféru před brněnskými fanoušky,“ konstatoval o necelý rok starší Zmrhal.
Jakmile skončily postupové oslavy, museli představitelé brněnské Zbrojovky usednout k jednacímu stolu, aby kádr vhodně posílili pro nejvyšší českou fotbalovou soutěž. Po příchodu útočníka Daniela Vašulína nyní získávají další dvě zvučná jména s bohatými zkušenostmi z domácí i mezinárodní scény.
Zatímco Zmrhal přichází po angažmá v kyperském Apollonu Limassol, Ševčík dorazil ze Slavie Praha, která ho v minulé sezoně poslala na hostování do Jablonce. Oba fotbalisté mají za sebou reprezentační minulost a na českých trávnících patřili ve svých nejlepších letech k nejvýraznějším hráčům na svých postech.
Právě Ševčík by měl dodat Zbrojovce kvalitu ve středu pole. Technicky výborně vybavený záložník strávil většinu kariéry ve Slavii, s níž získal několik mistrovských titulů a pravidelně nastupoval v evropských pohárech. Ve vrcholné formě patřil mezi nejkreativnější hráče ligy a vysloužil si také pozvánky do české reprezentace.
Pro trenéra Martina Svědíka představuje typ fotbalisty, který dokáže řídit tempo hry, přesnou přihrávkou otevřít obranu soupeře a být nebezpečný při standardních situacích. Právě kreativita ve středu pole byla jednou z oblastí, kterou chtěli Brňané před návratem mezi elitu posílit.
Přestože fotbalové kvality bývalého reprezentanta nikdo nezpochybňuje, otazník visí nad jeho zdravotním stavem a zápasovou vytížeností. V posledních letech ho opakovaně přibrzdily zdravotní komplikace a po jarním hostování v Jablonci se ve Slavii do prvního týmu neprosadil. V uplynulé sezoně naskočil pouze na několik minut za rezervní tým Pražanů. Právě v Brně by tak mohl dostat příležitost znovu nastartovat kariéru a navázat na období, kdy patřil mezi nejvýraznější tvůrce hry v české nejvyšší soutěži.
Také Zmrhal přináší do kabiny cenné zkušenosti. Bývalý reprezentant prošel kromě Slavie také zahraničním angažmá v italské Brescii a naposledy působil na Kypru v dresu Apollonu Limassol. Během kariéry si vybudoval pověst univerzálního fotbalisty schopného nastoupit na několika pozicích na levé straně hřiště.
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Jeho příchod rozšiřuje možnosti realizačního týmu zejména na kraji obrany, kde Zbrojovka získává hráče se stovkami soutěžních startů. Vedle defenzivních povinností nabízí také podporu útoku, kvalitní centr a schopnost zapojovat se do kombinace ve vyšších prostorech.
„Příchod takto zkušených fotbalistů je pro náš klub výrazným posílením. Jaromír Zmrhal i Petr Ševčík už mnohokrát prokázali svou vysokou kvalitu na ligové i evropské scéně. Není náhoda, že byli v posledních letech opakovaně nominováni do české reprezentace,“ uvedl Martin Jiránek, sportovní ředitel Zbrojovky.
Brněnský klub tak získává dvojici fotbalistů, kteří mají dohromady stovky ligových startů, zkušenosti z evropských soutěží i reprezentační minulost. Po příchodu útočníka Vašulína jde o další jasný signál, že Zbrojovka nechce být po návratu mezi elitou pouze do počtu.
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Zejména u Ševčíka přitom může jít o jednu z nejzajímavějších přestupových sázek léta. Pokud se bývalému reprezentantovi vyhnou zdravotní problémy a naváže na výkony ze slávistických let, může získat Zbrojovka hráče, který svou kvalitou výrazně převyšuje běžný standard nováčka nejvyšší soutěže.
Podle informací iDNES.cz Zbrojovka chystá příchod Luckyho Ezeha z Karviné, posílit by chtěla i ve středu obrany.