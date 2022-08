Posily sedí, obranu Zbrojovky drží nečekaná jména. Důvodem taktika i zranění

Vzhledem k tomu, že tato čtveřice v prvních dvou kolech obstála, nebude mít kouč Richard Dostálek moc důvodů ke změnám do sobotního dalšího mače Zbrojovky, která doma přivítá Mladou Boleslav.

„Oba (Matejov a Divíšek) jsou velmi dobří ligoví hráči, kvalitní. Do prvních zápasů jsme se ale rozhodli z taktických důvodů pro jiné složení. Bylo to vzhledem k soupeřům, kteří mají na krajích rychlonohé hráče, což není ta nejsilnější doména těchto dvou. Pak už je to na těch, co důvěru dostanou, jak se šance chopí,“ vysvětlil Dostálek, proč zkušené posily skončily na lavičce, ačkoliv v přípravě dostávaly větší prostor.

Místo nich nastupují na krajích Matej Hrabina a další z nových tváří Denis Granečný, stoperskou dvojici pak vytvořili „starousedlíci“ Jakub Šural a Lukáš Endl. První dvě kola Dostálkovu volbu potvrdila; brněnská obrana sice inkasovala dva góly od Slovácka, ale pak udržela čisté konto v Olomouci.

„Endl je výborný, Šury to zvládá, vypadá to dobře. Hrabina, který se mně moc nelíbil ve druhé lize, teď hraje výborně, chytil se Granečný. Tahle čtyřka se Zbrojovce povedla,“ chválí z tribuny bývalý zbrojovácký brankář Josef Hron.

Vedle taktiky ovšem do složení brněnské defenzivy promluvil i fakt, že stoper Jan Štěrba skončil těsně před ligou se svalovými problémy na marodce a dosud se nepodařilo přivést vyhlédnutého nového hráče do středu obrany.

V nejvyšší soutěži se tak ve Zbrojovce zformovala zadní linie, která nejenže ve stávajícím složení odehrála společně jen menší části dvou přípravných duelů, ale z různých důvodů se spolu téměř nesešla ani na jaře ve druhé lize. Hrabina ji hrál stabilně, ale Šurala potrápilo zranění a chybující Endl střídal místo na hřišti s lavičkou.

Do ligy vyběhl v úplně jiné formě. V těžších zápasech ukazuje, proč se o něm mluví jako o jednom z největších talentů Zbrojovky.

„Během letní pauzy a přípravy jsem si leccos srovnal v hlavě. Začal jsem se víc soustředit na přihrávky. Nabral jsem herní sebevědomí a jsem rád, že to tak vychází,“ řekl Endl, reprezentant do 21 let.

Další prověrka jeho a kumpány čeká zítra, kdy proti nim bude stát mladoboleslavský matador Marek Matějovský. „Určitě bude potřeba dát si pozor i na míče za obranu,“ tuší Endl.

Naopak se odkládá následující střet s Plzní, favoritem ligy. Výjezd na západ Čech je z 20. srpna odložen zatím bez náhradního termínu kvůli boji Plzně o Ligu mistrů.

Na kouči Dostálkovi není znát, jestli nová obrana splňuje či předčí jeho očekávání. „Matej Hrabina měl možná malinko slabší rozjezd, když přišel z Opavy, ale už na jaře se ukázal jako velmi dobrý hráč. U Endla víme, co v něm máme, a Šury by měl plnit lídrovskou roli. Kdy jindy než teď? Je to Brňák, Zbrojovku má v srdci,“ oznamuje Dostálek.

Připouští, že původní plán možná měl jiný. „Stoperskou dvojici jsme skládali na zkušenosti, bohužel Štěrba vypadl a Endl se jevil velice dobře. Příležitost by dostal. Nechtěli jsme ale udělat chybu, kterou jsme už dřív udělali, že jsme ho hodili moc brzo do základní sestavy. On to pak po neúspěšných výsledcích odnesl. U něho jsme byli opatrní,“ líčí svoji strategii Dostálek.

Letní posily nezatracuje. Tvrdí, že Matejov i Divíšek časem do hry naskočí. „Cepujeme je tak, aby byli připraveni. Abychom pak nemuseli přehazovat hráče z pozice na pozici,“ říká trenér, jemuž dělá radost i tréninková forma dalšího z náhradníků z řad obránců Jana Hlavici.

Po něm by sáhl, kdyby se zranil nebo vykartoval jeden z nyní hrajících stoperů.