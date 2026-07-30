Zbrojovka Brno vzhlíží k Nizozemsku. Navázala partnerství s Alkmaarem

„Oficiální uzavření spolupráce představuje další významný krok v rozvoji našeho klubu. Chceme budovat prostředí, které bude dlouhodobě vychovávat kvalitní hráče a současně posouvat celý sportovní úsek Zbrojovky,“ poznamenal generální manažer brněnského klubu Jan Mynář.
Alkmaar v minulé sezoně ovládl Nizozemský pohár a v posledních letech se pravidelně pohybuje v popředí ligové tabulky. Mužstvo do 19 let v roce 2023 vyhrálo Youth League, mládežnickou obdobu Ligy mistrů. Loni bylo v semifinále.
„AZ Alkmaar je v práci s mládeží jedním z nejlepších příkladů v Evropě. Jejich systém výchovy hráčů, důraz na individuální rozvoj i schopnost pravidelně připravovat fotbalisty pro první tým a nejlepší evropské soutěže jsou pro nás velkou inspirací. Věříme, že díky spolupráci získáme cenné zkušenosti,“ doplnil Mynář.
„Zbrojovka Brno má jasnou vizi dalšího rozvoje klubu i akademie. Těšíme se, že budeme sdílet naše zkušenosti a společně hledat cesty, jak může náš způsob práce přispět k naplnění těchto ambicí. Zároveň nám spolupráce umožní získat cenné poznatky o fungování fotbalových organizací v jiných zemích,“ uvedl generální ředitel Alkmaaru Merijn Zeeman.