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Chance Liga 2026/2027

Zbrojovka Brno vzhlíží k Nizozemsku. Navázala partnerství s Alkmaarem

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  16:39

Matěj Šín z Alkmaaru oslavuje svůj gól. | foto: Reuters

Fotbalová Zbrojovka Brno uzavřela strategické partnerství s nizozemským Alkmaarem. S pravidelným účastníkem evropských pohárů, jehož barvy hájí i český záložník Matěj Šín, chce spolupracovat především na rozvoji mládežnických akademií.

„Oficiální uzavření spolupráce představuje další významný krok v rozvoji našeho klubu. Chceme budovat prostředí, které bude dlouhodobě vychovávat kvalitní hráče a současně posouvat celý sportovní úsek Zbrojovky,“ poznamenal generální manažer brněnského klubu Jan Mynář.

Alkmaar v minulé sezoně ovládl Nizozemský pohár a v posledních letech se pravidelně pohybuje v popředí ligové tabulky. Mužstvo do 19 let v roce 2023 vyhrálo Youth League, mládežnickou obdobu Ligy mistrů. Loni bylo v semifinále.

„AZ Alkmaar je v práci s mládeží jedním z nejlepších příkladů v Evropě. Jejich systém výchovy hráčů, důraz na individuální rozvoj i schopnost pravidelně připravovat fotbalisty pro první tým a nejlepší evropské soutěže jsou pro nás velkou inspirací. Věříme, že díky spolupráci získáme cenné zkušenosti,“ doplnil Mynář.

Zbrojovka Brno v posledním kole 2. ligy zvládla zápas proti Českým Budějovicím...

„Zbrojovka Brno má jasnou vizi dalšího rozvoje klubu i akademie. Těšíme se, že budeme sdílet naše zkušenosti a společně hledat cesty, jak může náš způsob práce přispět k naplnění těchto ambicí. Zároveň nám spolupráce umožní získat cenné poznatky o fungování fotbalových organizací v jiných zemích,“ uvedl generální ředitel Alkmaaru Merijn Zeeman.

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1. SK Slavia PrahaSlavia 1 1 0 0 5:1 3
2. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 1 1 0 0 4:2 3
3. FC Slovan LiberecLiberec 1 1 0 0 3:1 3
4. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 1 1 0 0 3:1 3
5. FK TepliceTeplice 1 1 0 0 3:1 3
6. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 1 1 0 0 2:1 3
7. FK JablonecJablonec 1 1 0 0 2:1 3
8. FC Baník OstravaOstrava 1 1 0 0 1:0 3
9. FK PardubicePardubice 1 0 0 1 1:2 0
10. SK Sigma OlomoucOlomouc 1 0 0 1 1:2 0
11. FC ZlínZlín 1 0 0 1 0:1 0
12. SK Artis BrnoArtis Brno 1 0 0 1 2:4 0
13. FC Viktoria PlzeňPlzeň 1 0 0 1 1:3 0
14. AC Sparta PrahaSparta 1 0 0 1 1:3 0
15. Bohemians Praha 1905Bohemians 1 0 0 1 1:3 0
16. 1. FC SlováckoSlovácko 1 0 0 1 1:5 0
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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