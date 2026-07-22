Svědík o přípravě: Trápila nás zranění. Něco nadstandardního nám ještě chybí

Jak hodnotíte letní přípravu?
Z hlediska průběhu jsme spokojení. Jak s naší prací, tak s prostředím na soustředění i se zázemím doma. Jediné, co nás trápilo, byla zranění. Juroška má zraněné koleno asi na měsíc, Večeřa bude mimo čtyři měsíce. Někteří příchozí si navíc přinesli drobná zranění.
Kde ještě potřebujete posílit?
Bavíme se o dvou místech v sestavě, kde bychom mužstvo ještě chtěli zkvalitnit. Bylo ale už nyní vidět, že příchozí hráči mají charakter a pracovitost. Na tom si zakládáme.
Na které pozice tedy ještě hledáte hráče?
Do středu zálohy a na stopera. Chtěli bychom někoho nadstandardního, protože nám tam ještě něco chybí.
Bude se kádr ještě zužovat?
Zcela jistě nás ještě čeká zeštíhlování kádru. Nebudeme ale říkat kde. Někdo z kola ven musí, a jak jsem řekl, dvě místa jsou navíc ještě otevřená.
S jakými cíli jdete se Zbrojovkou do první ligy?
My si neklademe žádné cíle, co se umístění týče. Chceme se adaptovat, zachránit se a ideálně se vyhnout bojům o záchranu. Dalším cílem je rozvoj a selekce hráčů. Máme hodně kluků, kteří hráli zatím pouze druhou ligu. Tahle sezona pro ně bude velkým testem, jestli s námi mohou pokračovat dál.
Kdo z aktuálních posil má nejblíže do základní sestavy?
Nejde říct, jestli to jsou posily. Máme osm nových hráčů. Když se na to podíváme jednotlivě, chyběl nám hrotový útočník a přišel Daniel Vašulín. Od něj pochopitelně čekáme, že posilou bude. Nikomu ale nedám nic zadarmo. Musí si svou pozici vybojovat.
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Zbrojovka přivádí dvě posily. Do Brna míří mistr rakouské ligy z Mali a Vaníček
Začínáte proti velkému klubovému rivalovi – Spartě. Je to výhoda?
Nevybírám si, i když prvních sedm kol máme skutečně náročných. Měřit se ale musíme s každým. Budeme chtít vytěžit co nejvíce bodů. Doma rozhodně nebudeme chtít body ztrácet.
Na co se v úvodním zápase těšíte?
Když jsem do Brna přicházel, přál jsem si přitáhnout fanoušky a snem byl vyprodaný stadion. A my ho budeme mít vyprodaný už v prvním kole. Fotbal se hraje pro diváky a nás čeká ta výborná energie, co půjde z tribun.
Jak vnímáte sdílení stadionu s dalším nováčkem Artisem?
Nebyla příležitost zkoušet trávník, necháme se překvapit. Správce stadionu STAREZ ale dělá maximum. Když budou obě mužstva respektovat pravidla, bude to v pořádku. Není problém se s Artisem střídat. Už to máme z druhé ligy naučené, že třeba musíme vyklidit kabinu.
Co říkáte novým pravidlům proti zdržování, která se zkoušela na mistrovství světa?
Mně se to líbí, ale bojím se, aby se toho potom nezneužívalo a neobracelo proti samotné hře.