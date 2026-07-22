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Chance Liga 2026/2027

Svědík o přípravě: Trápila nás zranění. Něco nadstandardního nám ještě chybí

Jiří Černý
  8:25
Hlavní trenér Martin Svědík přichází na tiskovou konferenci fotbalistů...

Hlavní trenér Martin Svědík přichází na tiskovou konferenci fotbalistů Zbrojovky Brno před začátkem nové sezony, 21. července 2026, Brno. | foto: ČTK

Hlavní trenér Martin Svědík a kapitán Jakub Klíma na tiskové konferenci...
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Hlavní trenér fotbalové Zbrojovky Martin Svědík odkoučoval v lize přesně 250 zápasů. První se Zbrojovkou Brno přidá už v sobotu od 20 hodin proti Spartě Praha.

Jak hodnotíte letní přípravu?
Z hlediska průběhu jsme spokojení. Jak s naší prací, tak s prostředím na soustředění i se zázemím doma. Jediné, co nás trápilo, byla zranění. Juroška má zraněné koleno asi na měsíc, Večeřa bude mimo čtyři měsíce. Někteří příchozí si navíc přinesli drobná zranění.

Kde ještě potřebujete posílit?
Bavíme se o dvou místech v sestavě, kde bychom mužstvo ještě chtěli zkvalitnit. Bylo ale už nyní vidět, že příchozí hráči mají charakter a pracovitost. Na tom si zakládáme.

Na které pozice tedy ještě hledáte hráče?
Do středu zálohy a na stopera. Chtěli bychom někoho nadstandardního, protože nám tam ještě něco chybí.

Bude se kádr ještě zužovat?
Zcela jistě nás ještě čeká zeštíhlování kádru. Nebudeme ale říkat kde. Někdo z kola ven musí, a jak jsem řekl, dvě místa jsou navíc ještě otevřená.

Hlavní trenér Martin Svědík a kapitán Jakub Klíma na tiskové konferenci fotbalistů Zbrojovky Brno před začátkem nové sezony, 21. července 2026, Brno.

S jakými cíli jdete se Zbrojovkou do první ligy?
My si neklademe žádné cíle, co se umístění týče. Chceme se adaptovat, zachránit se a ideálně se vyhnout bojům o záchranu. Dalším cílem je rozvoj a selekce hráčů. Máme hodně kluků, kteří hráli zatím pouze druhou ligu. Tahle sezona pro ně bude velkým testem, jestli s námi mohou pokračovat dál.

Kdo z aktuálních posil má nejblíže do základní sestavy?
Nejde říct, jestli to jsou posily. Máme osm nových hráčů. Když se na to podíváme jednotlivě, chyběl nám hrotový útočník a přišel Daniel Vašulín. Od něj pochopitelně čekáme, že posilou bude. Nikomu ale nedám nic zadarmo. Musí si svou pozici vybojovat.

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Začínáte proti velkému klubovému rivalovi – Spartě. Je to výhoda?
Nevybírám si, i když prvních sedm kol máme skutečně náročných. Měřit se ale musíme s každým. Budeme chtít vytěžit co nejvíce bodů. Doma rozhodně nebudeme chtít body ztrácet.

Na co se v úvodním zápase těšíte?
Když jsem do Brna přicházel, přál jsem si přitáhnout fanoušky a snem byl vyprodaný stadion. A my ho budeme mít vyprodaný už v prvním kole. Fotbal se hraje pro diváky a nás čeká ta výborná energie, co půjde z tribun.

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Jak vnímáte sdílení stadionu s dalším nováčkem Artisem?
Nebyla příležitost zkoušet trávník, necháme se překvapit. Správce stadionu STAREZ ale dělá maximum. Když budou obě mužstva respektovat pravidla, bude to v pořádku. Není problém se s Artisem střídat. Už to máme z druhé ligy naučené, že třeba musíme vyklidit kabinu.

Co říkáte novým pravidlům proti zdržování, která se zkoušela na mistrovství světa?
Mně se to líbí, ale bojím se, aby se toho potom nezneužívalo a neobracelo proti samotné hře.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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1. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
0:1
Španělsko
USA
1:4
Belgie
Francie
2:0
Maroko
Španělsko
2:1
Belgie
Francie
0:2
Španělsko
Španělsko
1:0
Argentina
Anglie
1:2
Argentina
Norsko
1:2
Anglie
Argentina
3:1
Švýcarsko
Brazílie
1:2
Norsko
Mexiko
2:3
Anglie
Argentina
3:2
Egypt
Švýcarsko
0:0
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Francie
4:6
Anglie
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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