Chance Liga 2026/27Sledovat další díly na iDNES.tv
„Všichni jsme si všimli, že se trenérovi v závěru udělalo špatně a odešel do útrob stadionu. Takže jsme ten konec museli zvládnout bez něj. Myslím si, že bude v pohodě, ale samozřejmě to byla i pro nás nepříjemnost,“ vysvětloval Baránek.
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Zbrojovka - Plzeň 0:0, po euforii v Evropě další remíza pro hosty
Zbrojovka nakonec proti favorizovanému soupeři uhájila bezbrankovou remízu. S bodem mohla být spokojenější než Plzeň, která měla zejména po přestávce více ze hry a vytvořila si několik střeleckých příležitostí. Brněnský tým však nápor soupeře přečkal.
„Druhý poločas nás Plzeň začala hodně přehrávat. Začaly nám ubývat síly. Paradoxně jsme počítali spíš s tím, že by mohly docházet Plzni, protože ve čtvrtek hrála v Evropě. Ale nestalo se. Má na lavičce kvalitu a když vystřídá, nic ze své úrovně neztratí,“ hodnotil Baránek.
„Měli jsme štěstí, že jim tam nepadla nějaká střela, protože jich bylo opravdu hodně. Na druhou stranu musím pochválit kluky a obranu, že to uskákali a zvládli,“ dodal.
Zbrojovka si na sebe upletla bič
Asistent se vyjádřil také k proměně nálady kolem mužstva. Brňané po výborném vstupu do sezony postupně ztratili výsledkovou jistotu a po sérii porážek se začalo více mluvit o jejich trápení. Podle Baránka si však tým sám nastavil očekávání vysoko.
„Stoprocentně jsme si na sebe upletli bič tím úvodem. Uvnitř týmu jsme věděli, že ty výsledky byly možná i víc než předvedená hra,“ přiznal.
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Zároveň zdůraznil, že Zbrojovka nechce kvůli horším výsledkům opouštět nastavený směr. „Začali jsme nějakou cestu a jdeme si tím procesem. Nebudeme z toho uhýbat. Budeme pořád stejně nastavení. Někdy jsou výsledky horší, někdy lepší, ale myslím si, že cesta je obecně nastavena dobře,“ prohlásil Baránek.
Pozitivem posledních dvou zápasů jsou podle něj návrat k základním herním principům a větší důraz na defenzivu. Po dvou remízách věří, že se mužstvo dokáže odrazit k lepším výsledkům i v závěrečných dvou podzimních kolech.