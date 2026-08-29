Perná pětiminutovka zakončená radostí. Jak Svědík běsnil, káral a slavil další body

Nejdřív uzemnil otráveného Antonína Vaníčka, kterému se nezamlouvalo, že jej kouč po povedeném výkonu kvůli špatnému došlápnutí raději vystřídal. Martin Svědík jej slovně vyplísnil, pohledem usadil na střídačku jako školáka a znovu se věnoval hře.
„Tam přišel pokyn od fyzioterapeutů. Řekli, že tu je zbytečné riziko, aby pokračoval dál ve hře, že by tam byla možnost svalového zranění. Proto šel dolů. Tonda se trošku nejdřív zlobil na mě, ale já jsem mu říkal, to není otázka mě. A tak se zlobil potom na fyzioterapeuty,“ vysvětloval Svědík.
Tím však jeho nervové cvičení teprve začalo. Okamžik na to jej rozčílil neodpískaný faul na Filipa Vedrala, po kterém vyhuboval čtvrtému sudímu tolik, že potřeboval uklidnění v podobě žluté karty. „Z toho potom byl roh a byl gól, proto jsem se zlobil a proto jsem dostal žlutou kartu,“ popisoval už vyrovnaně kouč. V ten moment však soptil na všechny strany. „Pro mě každej zápas vypjatej a jak se dostanu do těch emocí, tak... samozřejmě ono potom stačí, když se trošku vybrblám a pokračuje se dál,“ rozebíral emoce uvolněně po třetí výhře.
Do té doby pohodlně kontrolovaný zápas, kde Zlín neukázal takřka nic, byl rázem v ohrožení. Nejintenzivnější pasáž zápasu však měla pro kouče pozitivní tečku, za dvě minuty Zlínští opět lovili míč ze sítě, když si centr z pravé strany srazili sami do branky.
Jenže zlínský centr od levého rohového praporku přiletěl v 86. minutě ještě jeden a Zbrojovka si nepohlídala tentokrát svého odchovance Černína.
Brňané tak málem odmítli příležitost poskočit na třetí příčku nekompletní tabulky, byť mají stále odložený zápas proti Hradci Králové ještě před sebou a tedy odehráli o utkání méně než většina soupeřů.
Až v nastavení se Zbrojovce podařilo uzmout třetí letošní vítězství. Jako naprostý klenot zatím působící levý bek Dante totiž poněkolikáté v zápase zkusil dostat míč na malé vápno, kam se zatoulal vytáhlý stoper Filip Vedral a hlavou rozhodl o konečném skóre.
Svědíkovi průměr dvou bodů na zápas imponuje. „Samozřejmě je hezké, že nám přibývají body, ale já se vůbec nezabývám ani tím, že potom někdo říká, že budeme támhle nebo támhle. V kabině máme nějaký svůj cíl, víme, na co máme. Zakládáme si na týmovém výkonu a víme, že můžou přijít daleko horší časy,“ našlapoval takticky Svědík. Na stejný dotaz střelec vítězného gólu Vedral odpovídá po svém. „Trenér nám beztak řekne, že jsme prohráli s Libercem a v Plzni brali jen bod, tak nám pět bodů chybí,“ ušklíbl se hrdina.