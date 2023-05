Konec neviditelné vize. Ve Zbrojovce má skončit sportovní manažer Požár

V půli dubna bylo jeho jméno jedním z těch, které v Brně po odvolání kouče Richarda Dostálka přinesl na stůl tamní sportovní manažer Tomáš Požár. Nepochodil, jeho šéf Václav Bartoněk měl odlišnou představu a vsadil na jiného bývalého trenéra pražských Bohemians.

Klusáček tedy v Brně nepůsobí a podle všeho tam brzo už nebude ani Požár. Deník Sport v týdnu přinesl informaci, kterou zasvěcené zdroje MF DNES potvrzují – bývalý ligový obránce ve Zbrojovce po pěti letech v roli bafuňáře končí.

Oficiálně o tom nepromluvil ani manažer s tím, že se vyjádří po sezoně, ani vedení Zbrojovky. I z jeho prohlášení však lze vyčíst, že Požárův konec je víc než blízko.

„Otázka sportovního vedení klubu, trenéra prvního mužstva a dalších souvisejících kroků přijde na řadu okamžitě po skončení ligového ročníku 2022/23. Vzhledem k neuspokojivému průběhu jarní části této sezony je logické předpokládat personální změny ve sportovním úseku a hráčském kádru,“ stojí na zbrojováckém webu.

Že změny dopadnou i na Požára, není nasnadě proto, že v tom má jasno fotbalové zákulisí. Paběrkování se totiž netýká jen letošního jara, ale také celého období, po které je se šéfem Bartoňkem na brněnské palubě – Zbrojovka ho totiž tráví na pomezí první a druhé ligy.

Hráči Zbrojovky slaví gól v utkání s Pardubicemi

Jednoznačně by úpadek měl jít za Požárem jakožto sportovním manažerem – nejvyšším funkcionářem v klubu. Zda to tak je skutečně, o tom stejné zdroje, jež mluví o jeho konci, více či méně pochybují. „Jak znám pana Bartoňka, tak pokud někoho ve svém klubu platil, tak ho platil za něco. Věřím tomu, že Tomáš Požár agendu znal,“ říká anonymně vysoce postavený činovník jednoho z ligových klubů. Ale pokračuje: „Ve fázi, kdy šlo o nějaký hráčský přestup, zavolal pan Bartoněk a věci si dotahoval sám.“

Podobnou zkušenost má i řada jeho kolegů z vyšších či nižších soutěží. Například ve Znojmě před časem vzpomínali na to, jak se zbrojováckým bossem řešili i hostování mladých hráčů z brněnské juniorky do MSFL.

Místo jasného směru slepování

Požárovu éru v Brně to charakterizuje neméně silně jako fakt, že ani po pěti letech jeho působení u mužstva není na Zbrojovce patrný jasný směr, kterým chce jít. Kádr je každoročně „slepovaný“ za co nejmenší náklady, mladí hráči z něho pravidelně odcházejí za lepším, za posledních pět let má pátého trenéra. Mizerně je na tom i béčko, jehož zařazení „jen“ do divize v Brně nesli velmi nelibě, nicméně ani ve čtvrté nejvyšší soutěži nehraje záloha ligového áčka na postup, který by pro práci s hráči byl více než žádoucí.

Stručně řečeno: pokud měl Požár v Brně svoji vizi, nebyla vidět. Je to však všechno jeho vina?

Obránce Zbrojovky Mohamed Tijani uhání za míčem v utkání s Pardubicemi

Slušný člověk s dobrým okem na fotbal, tak o rodákovi z Havlíčkova Brodu mluví ti, kteří ho znají. A bez pořádných pravomocí, přidávají jedním dechem, vesměs mimo záznam. S jednou výjimkou. „Mě klidně ocitujte, nemám s tím problém. Tomáš Požár je člověk, který fotbalu rozumí, myslím si, že je i pracovitý,“ tvrdí Petr Čejka, ředitel třetiligových Rosic.

S tím, že by byl Požár hlavně tlumočníkem Bartoňkových verdiktů, když je bylo třeba prezentovat médiím, nesouhlasí. „Stoprocentně ve Zbrojovce nebyl páté kolo u vozu, což teď slýchám neustále. Brzdily ho ale dva faktory. Zaprvé prostředí na jižní Moravě jako Pražák nenačte, to by trvalo dlouhé roky. A zadruhé na jeho místě by to měl pod vedením pana Bartoňka těžké každý,“ naznačuje, že místo manažera v kanceláři stadionu v Králově Poli nepatří k nejvděčnějším.

Vždyť ještě půl roku před Požárovým nástupem mluvil osobitý zbrojovácký boss o pozici sportovního šéfa, jedné z klíčových pozic v klubu, jako o přežitku. Pak ji sice na přání tehdejšího kouče Romana Pivarníka vytvořil, ale dveře k rozhodování si nechal otevřené. „Věřím tomu, že pan Bartoněk je strašně činorodý chlap. Jenže v tom svém zápalu pro věc podlehl dojmu, že si lze za jeden den načíst a naučit se to, co někdo jiný sleduje měsíc. A pak že to i lépe zvládne,“ míní již zmíněný ligový bafuňář.

Zbytečně promrhané miliony

Mýlil se ten, kdo si myslel, že s Požárem začnou sestavu Zbrojovky okysličovat hráči ze Sparty, kde dříve působil. Brzy bylo jasné, že s omezenými možnostmi neudělá kouzla ani Ligou mistrů prověřený manažer. Přesto by měl, pokud má na fotbal oko, předvést lepší „výkony“ než angažovat hráče typu Záhumenského, Moravce nebo Matejova, zazlívají kritici Požárovy práce.

„Tak snadné to není. Napřed si vše přeberou Čechy, pak Morava, a co nevezme Morava, jde do Brna,“ oponuje rosický ředitel Čejka.

Požár byl po celou dobu ke Zbrojovce loajální, na svázané ruce si nestěžoval. „Určitě si vyhodnotíme, co se v zimě udělalo nebo neudělalo. Teď je nejdůležitější to, co je před námi,“ odpověděl třeba po Dostálkově odvolání na dotaz, zda místo zadělání na herní propad, a z toho vyplývající trenérův vyhazov, neměl brněnský klub raději v přestupovém období odpovídajícím způsobem posílit.

Emoce mezi fotbalisty Zbrojovky Brno (v červeném) a Hradce Králové v ligovém utkání, hraném 8. dubna 2023 v Brně

V jeho neprospěch se však nejen nepodařilo nastartovat vzestup áčka a béčka, ale ani zastavit odliv velkých talentů. Nejkřiklavějším je přestup Davida Juráska v jeho dvaceti letech „za drobné“ do Prostějova, který vyinkasuje miliony, až levý bek, toho času už hvězda pražské Slavie, přestoupí do zahraničí. O tyto peníze Zbrojovka, potažmo její majitel Bartoněk přišli.

Že neblahý trend pokračuje, je vidět na nedávném odchodu sedmnáctiletého záložníka Tomáše Pantoka, který už v dorostenecké lize sází góly za Baník Ostrava.

Nastavit prostředí ve Zbrojovce tak, aby mladé hvězdičky měly motivaci zůstat, se po Požárovi pokusí někdo jiný. Musí však být – včetně pracovního vztahu se šéfem – silnější a pevnější v kramflecích než jeho předchůdce.