Jablonecké střídání zastavilo Zbrojovku, střed Brňanům uniká

„Do zápasu jsme vkládali naděje, že můžeme mít klidnější závěr sezony. Teď nás čekají starosti,“ přiznal brněnský kouč Richard Dostálek.

V nejvyšší soutěži přichází reprezentační pauza, po ní jede Dostálkův soubor na Spartu. Na barážové příčky má k dobru už jen pět bodů.

Ve stěžejním boji s podobně ohroženým Jabloncem se jasně ukázalo, jak důležité jsou pro Zbrojovku góly kapitána Jakuba Řezníčka. V neděli se – na rozdíl od předchozích čtyř kol v řadě – do sítě netrefil, a pro brněnský tým to mělo fatální následky.

„My očekáváme, že se Kuba prosadí v každém zápase. Dneska mu to úplně nelepilo, ale to je i otázka na zbytek týmu. Potřebujeme podporu víc hráčů. Prohráli jsme si to nekvalitou v zakončení v první půli,“ lamentoval Dostálek nad zahozenými šancemi, z nichž jedna v Řezníčkově podání skončila na tyči.

Jablonecký záložník Pavel Šulc (vpravo) a Jakub Nečas z Brna

Navíc Zbrojovka zbabrala druhý poločas, do něhož šla s vedením 1:0 po gólu Musy Alliho. Jablonec nasadil do hry Vladimira Jovoviče, což se ukázalo jako zásadní tah, a s jeho pomocí otočil výsledek. Na vyrovnávací gól Jovovič nahrál po dvou minutách na hřišti, obrat dokonal v 67. minutě Jakub Považanec.

Takový impulz Zbrojovka do hry dostat nedokázala. „Jovovič nám na trávník vnesl energii a obrovskou kvalitu. Vyrovnání vyvedlo Brno z tempa, bylo nervózní a my jsme toho využili,“ pochvaloval si jablonecký trenér David Horejš.