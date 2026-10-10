Když se v závěru utkání dostal Antonín Růsek po přihrávce střídajícího Aliouma do pokutového území, nezaváhal. Míč poslal přesně k tyči a rozhodl o třech bodech pro Jablonec. Zatímco jeho spoluhráči slavili, sedmadvacetiletý útočník zůstal zdrženlivý.
„Je to vůbec můj první gól proti Zbrojovce a myslím, že by se nehodilo, abych ho nějak slavil. Mám k tomuhle klubu velkou úctu. Vychovali mě tady pro velký fotbal, takže nebyl důvod. Samozřejmě mě to vůči Zbrojovce mrzí, ale vždycky rád dám gól,“ vysvětloval Růsek.
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K vítězné trefě přitom hostům výrazně pomohli sami Brňané. Při rozehrávce chyboval Jakub Klíma, jehož zaváhání využil Alioum. Míč získal a předložil ho Růskovi.
„Myslím, že jsme tam dobře zapresovali. Jakub Klíma měl špatný dotek a Ali mu to vypíchl. Na takové situace jsme se připravovali, chtěli jsme hrozit z jejich ztrát a rychlých brejků. Ali to pak skvěle dohrál a bylo na mně, jestli to trefím,“ popisoval rozhodující okamžik střelec.
Právě způsob, jakým Zbrojovka inkasovala, jejího trenéra Martina Svědíka rozčílil nejvíc. Domácí totiž dlouho drželi bezbrankový stav a v závěru dokonce dokázali Jablonec zatlačit před vlastní branku. Jenže místo vítězného gólu přišel trest.
„Když si vezmeme, z čeho jsme dostali gól a z čeho měl Jablonec další největší šanci, tak to jsou hrubé chyby. Kaká ani Jakub Klíma nemůžou soupeři připravovat takové šance jako na podnosu. Mužstvo, které má v zakončení tak kvalitní hráče jako Jablonec, jednou z těch šancí určitě nepohrdne,“ zlobil se Svědík.
Zbrojovka přitom do utkání vstoupila aktivně. Už v šesté minutě se po rohovém kopu dostal do slibné příležitosti Čavoš, jenže zblízka přestřelil. Postupně se hra vyrovnala a ani jeden ze soupeřů si nedokázal vytvořit výraznější převahu.
Po změně stran však přišla nejslabší brněnská pasáž. Jablonec domácí zatlačil a Garang Kuol po přihrávce Lamina Jawa postupoval sám na brankáře Hrdinu. Mířil ale těsně vedle.
„Prvních patnáct dvacet minut druhého poločasu byla asi naše nejlepší pasáž. Brno jsme prakticky k ničemu nepustili a hrálo se na jednu branku. Bohužel jsme ten tlak nepřetavili v gól,“ hodnotil jablonecký trenér Luboš Kozel.
Svědík přiznal, že jeho mužstvo po přestávce začalo velmi špatně. Ještě větší problém však viděl v ofenzivě. Brňané sice v závěru několikrát zahrozili centry a standardními situacemi, vyloženou příležitost si ale nevypracovali.
„Strašně ztrácíme ve finální a předfinální fázi. Jsme neefektivní, není tam potřebná kvalita, klid, nadhled ani správné vyhodnocení situací. Málo centrujeme, málo střílíme, málo se tlačíme do branky,“ vypočítával domácí kouč.
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Podobně viděl zápas také stoper Jakub Pokorný, který si po roce a půl v zahraničí odbyl návrat do české nejvyšší soutěže.
„Z mého pohledu zezadu bylo enormně těžké se do jejich obrany dostávat. Potřebovali jsme nějakou individuální akci, jeden na jednoho, a to se nám úplně nedařilo. Byli jsme hodně čitelní. A když už jsme se tam dostali, chybělo nám ve finální fázi správné rozhodnutí,“ vysvětloval.
Zbrojovka tak po porážce v Mladé Boleslavi nezvládla ani druhý ligový zápas v řadě. Svědík přesto odmítal, že by současné výsledky měly znamenat paniku. Připomněl, že kádr vznikal ještě pro druhou ligu a nynější sezona má také ukázat, kteří hráči na nejvyšší soutěž stačí.
„Nikdo si nemůže myslet, že tou ligou budeme procházet jako máslem. Tým byl postavený ve druhé lize a teď se nějakým způsobem doplnil. Říkal jsem, že tahle sezona bude sloužit i k tomu, abychom některé hráče prověřili, dali jim šanci a viděli, kde nás tlačí bota a kde potřebujeme větší kvalitu,“ upozornil.
Zároveň naznačil, že změny v sestavě mohou pokračovat. Zatímco s výkonem navrátilce Pokorného byl spokojený, kritiku si vysloužil brazilský obránce Kaká.
„Dneska nehrál Filip Vedral a příště nemusí hrát Kaká, protože jeho výkony teď taky vůbec nejsou dobré. Hledáme spolehlivost a kvalitu, aby nám hráči nedělali takové chyby,“ prohlásil Svědík.
Jednu změnu na lavičce zažila Zbrojovka už v uplynulých týdnech. Jako Svědíkův asistent se poprvé v ligovém zápase představil Bronislav Červenka. Donedávna kouč Zlína se hned zapojil do procesu, dostal na starosti i defenzivní standardní situace.
„Jsem rád, že ho tady máme. Díky jeho příchodu jsme změnili organizaci standardních situací. Pavel Zavadil má teď na starosti ty útočné, Broňa obranné. Doufám, že nám přinese víc štěstí než neštěstí,“ vysvětlil Svědík.
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Pro Růska měl návrat do Brna zvláštní příchuť nejen kvůli vítězné brance. Při příjezdu na stadion si všiml změn, kterými jeho někdejší klub v posledních letech prošel.
„Už když jsem přijel, viděl jsem posun v zázemí. Samozřejmě to ještě není stadion, který by si Zbrojovka zasloužila, ale je vidět, že se infrastruktura zlepšuje. I ty sedačky už vypadají jinak,“ usmíval se.
Jablonci v Brně na soupisce scházel krajní obránce Jiří Sláma, který v dresu národního týmu odehrál všechny zápasy uplynulé reprezentační pauzy.
„Byl v takovém stavu, že ani nechtěl hrát. Zachovali jsme se tak, aby fráze zdraví na prvním místě nebyla jen frází,“ pousmál se Kozel.
Jablonec se díky vítězství posunul v neúplné tabulce na čtvrté místo a úspěšně se naladil na čtvrteční duel Konferenční ligy ve Freiburgu, kde se pokusí zaskočit momentálně třetí tým německé Bundesligy.
„Když se podíváte na statistiky, tak oni snad od finále Konferenční ligy neprohráli. Není to sice takové jméno jako Bayern, Dortmund nebo Lipsko, ale rozhodně se s nimi Freiburg může rovnat. Čeká nás těžký zápas,“ nastínil Kozel.
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Zbrojovka naopak klesla na sedmou příčku a po třetí porážce z posledních čtyř ligových utkání si bude chtít spravit chuť příští neděli, kdy se představí na půdě Slovácka.
„Domácí porážky nemám rád. Rád těm lidem dělám radost, zaslouží si to. Bohužel jsme utkání nezvládli a to mě mrzí. Jablonec si počkal na svoji chvilku, my jsme mu ji darovali a on zvítězil,“ uzavřel Svědík.