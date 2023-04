Hejkalův vítězný záskok. Kontakt s Koubkem? Telefon nebere ani Šilhavý, smál se

O tom, že Hradec na hřišti Zbrojovky v důležitém zápase 26. kola nejvyšší soutěže povede on, věděl Stanislav Hejkal od čtvrtka. Miroslava Koubka od týmu „odstřihl“ pozitivní test na covid.

„Nějaké věci jsme spolu dělali už v úterý a ve středu. Dnes ráno jsme také byli v kontaktu. Co jsme chtěli odehrát, to jsme odehráli,“ usmíval se vítězném záskoku Hejkal. Během utkání proti Zbrojovce ani o přestávce už prý spolu trenéři nemluvili. „O poločase v šatně my telefony nebereme. Teď už víme, že ani pan Šilhavý (trenér reprezentace) o přestávce na mobil nereaguje,“ usmíval se hradecký zastupující trenér v narážce na nedávnou příhodu z reprezentačního zápasu, během něhož posílal kouči Šilhavému svoje postřehy renomovaný trenér Václav Kotal.

Jak vaše komunikace s trenérem Koubkem kolem výjezdu do Brna probíhala?

Telefonicky. Volali jsme si v sobotu ráno, jestli platí všechno, co jsme si řekli, co jsme viděli na videu. To jsme na hřišti odpracovali do puntíku. Během zápasu jsme už v kontaktu nebyli.

Nalajnoval zápas on, nebo jste ho vedl vy?

Pan Koubek dal prostor celému realizačnímu týmu.

Ani v poločasové přestávce jste nedostal od šéfa postřehy od obrazovky?

K tomu nebyl čas a prostor, měli jsme v kabině nějaké řešení taktických věcí do druhé půle.

Jak jste zápas viděl od lajny?

Byli jsme velice dobře takticky připraveni na brněnskou středovou trojici. Měli jsme trochu problémy se skladbou obranných řad, chyběli nám vykartovaní a zranění hráči jako jsou Kučera, Kodeš, Ševčík, Gabriel nebo Čihák. Proto jsme v obraně nastoupili s kreativními hráči jako je Smrž, což se nám nakonec vyplatilo. Byli jsme silní a pevní na míči, drželi jsme balon, nehráli jsme nahodilé věci.

Do vedení šla ale v prvním poločase Zbrojovka.

To jediné mě mrzelo, že jsme neuhlídali první roh Brna. Jsem rád, že jsme pak našli morální sílu a dokázali jsme do poločasu vyrovnat, což pro nás bylo klíčové. Psychická výhoda se otočila na naši stranu, na začátku druhé půle dal Ryneš nádhernou branku z třiceti metrů a dostali jsme se do pozice, v níž jsme chtěli být. Až na nějaké závary a centry ze stran jsme domácí do vyložené šance nepustili. Velmi dobře jsme to odpracovali.

Byl klíčem Vašulínův vyrovnávací gól pět minut před pauzou?

Kdyby šli domácí do šaten s vedením 1:0, nevypadala by druhá půle tak, jak vypadala. Díky vyrovnání jsme se uklidnili, mohli jsme si hrát naši kombinační hru zezadu, na kterou jsme měli konstruktivní hráče, a dotáhli jsme zápas do vítězného konce. Po čtyřech zápasech bez výhry jsme tři body nutně potřebovali. V příštím utkání doma se pokusíme přetrhnout sérii domácích proher, máme jich šest v řadě, to je taky už dost.