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Chance Liga 2026/2027

Svědíkball slaví další úspěch. A teď o první místo na Slavii: Jedeme tam vyhrát

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  22:34
Zbrojovka se pere o čelo tabulky. V dohrávce 4. kola nejvyšší české fotbalové soutěže porazila Hradec Králové 1:0. Zápas čtvrtým gólem v sezoně rozhodl v šedesáté minutě Daniel Vašulín a posunul Zbrojovku na druhé místo Chance ligy. „Přijde mi, že záleží, jak se vyspí, pokud dobře, tak ten tým roste spolu s ním,“ glosoval výkon svého spoluhráče záložník Petr Ševčík.

Chance Liga 2026/27

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Právě pro něj měl středeční večer speciální nádech. Letní posila se v základní sestavě v nejvyšší soutěži objevila poprvé od května 2025, kdy v dresu Jablonce nastoupila proti Olomouci.

Po téměř roce a půl tak Ševčík znovu dostal důvěru od první minuty. „Byl jsem hlavně hrozně rád, že mi trenér věří a poslal mě do základní sestavy,“ přiznal. Návrat to přitom nebyl jednoduchý. Na opačné straně hřiště proti němu stáli hradečtí středopolaři Samuel Dancák a Vladimír Darida. „Snažil se, byl důležitý ve výstavbě hry a v rozehrávce. V defenzivě svou roli zvládl. Do ofenzivy jsme možná chtěli ještě víc, ale celkově splnil, co jsme od něj očekávali,“ hodnotil Ševčíkův výkon asistent trenéra Zbrojovky Jan Baránek.

Petr Ševčík ze Zbrojovky Brno v dohrávce 4. kola Chance ligy proti Hradci Králové. (2. září 2026)

O první výraznější šanci se postarali hosté, a právě po chybě Ševčíka. Ten špatně vyhodnotil malou domů a poslal do úniku Daniela Trubače. Jeho pokus ale brankář Adam Hrdina vyrazil a poradil si i s následnými dorážkami. Jinak první poločas mnoho vzruchu nenabídl. Oba týmy se držely především ve středním bloku a čekaly, co jim soupeř nabídne.

Po přestávce se hra otevřela. Hradec mohl udeřit krátce po změně stran, Slončík však z dobré pozice minul. Pak už přišla chvíle Zbrojovky. V 60. minutě se na pravé straně uvolnil Bienvenue Kanakimana, který se poprvé v této sezoně objevil v základní sestavě, a chytrým přízemním centrem našel za obranou úplně volného Vašulína. Útočník už měl jednoduchou práci.

„Dan Vašulín už několik let ukazuje, že je to ligový útočník, který umí dávat góly. V tomhle nám samozřejmě velmi pomáhá,“ ocenil Baránek střelce. Vašulín ovšem není podle asistenta důležitý pouze v koncovce. „Pomáhá mužstvu také v defenzivě, například při standardních situacích. Je to vždy práce celého týmu, díky které pak mohou vyniknout jednotlivci,“ míní Svědíkův asistent.

Daniel Vašulín ze Zbrojovky Brno v zápase s Hradcem Králové. (2. září 2026)

Hradec po inkasovaném gólu převzal iniciativu. Trenér David Horejš reagoval trojitým střídáním, hosté začali více držet míč a tlačili se dopředu. Především Vlkanova se snažil brněnskou obranu zásobovat centry, jenže domácí defenziva závěrečný nápor zvládla. „Z pohledu diváka to možná mohlo vypadat, že nás Hradec tlačí, ale obrana závěrečné situace dobře vyřešila,“ popsal Baránek.

Zbrojovka tak zůstává jediným týmem soutěže, který dosud neinkasoval gól ze hry. „Říká se tomu Svědíkball,“ zavtipkoval Baránek. „Hodně na tom pracujeme v tréninku. Platí, že pokud chcete něco dělat v zápase, musíte to dělat vědomě a opakovaně také v přípravě,“ dovysvětlil.

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Po utkání přitom připomněl i reakci mužstva na předchozí ligový zápas se Zlínem, kdy Zbrojovka obdržela dva góly po standardkách. „Snažíme se soustředit na hru soupeře a být na ni co nejlépe připravení. Čím více soupeře dokážeme eliminovat, tím méně má možností a tím méně může dát gólů. Každý bod je pro nás důležitý,“ uvedl.

Kvůli nabitému programu sáhl trenér Martin Svědík při skládání základní sestavy do širšího kádru. Kromě Ševčíka a Kanakimany nastoupil od začátku také Jaromír Zmrhal, který stejně jako Ševčík v minulosti působil ve Slavii. „Chtěli jsme rozložit síly, některé hráče pošetřit na sobotu a také mít možnost reagovat na vývoj zápasu,“ vysvětlil Baránek. Zbrojovka díky tomu zvládla i třetí utkání během krátké doby.

Hradecký kouč Horejš naopak po utkání litoval, že jeho mužstvo nedokázalo převahu v závěru přetavit v šance. „Dnes naše hra nebyla dobrá. Nevytvořili jsme si žádnou výraznější příležitost,“ přiznal. Nejvíce ho mrzela situace před jediným gólem. „Naše chování při standardní situaci bylo špatné. Na této úrovni se to nemůže stávat. Takové věci jsme dříve nedělali, a i proto jsme byli úspěšní. Musíme je ze své hry odstranit,“ lamentoval po zápase.

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Kouče hostů navíc rozohnila situace v samotném závěru zápasu, kdy Denis Granečný obral hradeckého Umara. Situaci pak kvůli případné penaltě přezkoumával VAR, který ale usoudil, že vše proběhlo v souladu s pravidly. „Myslím si, že jsme měli kopat jasnou penaltu,“ postěžoval si Horejš.

Právě hradecký kouč se po utkání vyjádřil i k možnému příchodu reprezentačního útočníka z Borussie Mönchengladbach Tomáše Čvančary. „Uvidíme. Věřím, že je to jedna z možností. Řešíme posílení týmu, protože dnes bylo vidět, že nám něco schází. Měli jsme více ze hry, vytvořili jsme si převahu, ale v koncovce to ideální nebylo. Nic oficiálního ale zatím komentovat nechci,“ nastínil.

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Brňané si tak po šesti kolech užívají start snů. „Nikdo asi nečekal, že začneme sezonu takhle skvěle,“ připustil Ševčík. „Jsem hrozně rád, že jedeme na vlně, kdy opravdu makáme jeden za druhého. Dnešní zápas to podle mě ukázal.“

Teď však přichází zkouška největší. V sobotu od 15 hodin nastoupí Zbrojovka v pražském Edenu proti mistrovské Slavii. Půjde o přímý souboj o první místo, do něhož se Brňané v nejvyšší soutěži dostali naposledy před 23 lety. „Je samozřejmě hezké to takhle říct, ale pojedeme tam jako vždy s pokorou. Vůbec bych to nebral tak, že hrajeme o první místo,“ krotil očekávání Baránek.

Ševčík, který ve Slavii působil, ale ví, s jakým cílem Zbrojovka do Prahy pojede. „Určitě tam pojedeme s tím, že chceme vyhrát, jako do každého zápasu. Víme, jak silný soupeř proti nám bude,“ řekl.

Východočeši naopak doma v neděli přivítají druhé pražské S, tedy Spartu. Zápas sedmého kola Chance ligy začne v 18 hodin v královéhradecké FINEP Aréně.

Petr Ševčík ze Zbrojovky Brno v dohrávce 4. kola Chance ligy proti Hradci Králové. (2. září 2026)
Dohrávka 4. kola Chance ligy mezi Zbrojovkou Brno a Hradcem Králové. (2. září 2026)
Dohrávka 4. kola Chance ligy mezi Zbrojovkou Brno a Hradcem Králové. (2. září 2026)
Bienvenue Kanakimana ze Zbrojovky Brno s Vladimírem Daridou v zápase s Hradcem Králové. (2. září 2026)
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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 6 4 2 0 17:5 14
2. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 6 4 1 1 10:5 13
3. FC Slovan LiberecLiberec 6 4 1 1 8:3 13
4. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 5 3 2 0 11:6 11
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 6 3 1 2 10:8 10
6. FK JablonecJablonec 5 3 1 1 6:4 10
7. FK TepliceTeplice 6 3 1 2 12:12 10
8. AC Sparta PrahaSparta 6 3 0 3 12:10 9
9. FC Baník OstravaOstrava 5 3 0 2 4:6 9
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 5 2 1 2 4:5 7
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 5 1 3 1 6:6 6
12. FC Viktoria PlzeňPlzeň 5 1 3 1 11:12 6
13. SK Artis BrnoArtis Brno 6 1 1 4 6:13 4
14. 1. FC SlováckoSlovácko 6 0 2 4 5:12 2
15. FK PardubicePardubice 6 0 1 5 5:12 1
16. FC ZlínZlín 6 0 0 6 5:13 0
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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