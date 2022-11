Talentovaný Ševčík zůstane, brněnští fotbalisté však musí řešit obranu

Rozpolcená a bez jasného cíle. Fotbalová Zbrojovka zatím nemá jasno, jak se má v zimní pauze měnit. Jedinou jistotou je snaha o udržení největšího talentu Michala Ševčíka, další případný pohyb v kádru je zatím ve hvězdách.

11 tref nasbíral Jakub Řezníček, který vede tabulku střelců.

„Bude záležet na našich možnostech. Hráč, který sem přijde, bude muset spadat do našeho profilu. Někdy nastane přestupní období, kdy se vám do toho vejde hráčů několik, někdy žádný. Takto dopředu to nejde odhadovat. Představy máme a uvidíme, zda se podaří najít hráče,“ říká neurčitě sportovní manažer klubu Tomáš Požár.

Brňané by jistě uvítali širší výběr na pozici útočníka, kde mají jako typického hrotového hráče pouze kapitána a momentálně nejlepšího střelce ligy Jakuba Řezníčka. „Kdyby se Kubovi něco stalo, Zbrojovka nemá náhradu,“ upozornil ještě na jaře kapitán Pavel Zavadil. „On je ale naštěstí velký držák a jen tak něco ho nerozhodí. Když už byl zraněný, uměl se rychle dát do kupy.“

Brněnský útočník Jakub Řezníček se raduje z gólu.

Jako nejasné vidí cíle pro přestupové období i on. Přisuzuje to rozpolcenému hodnocení podzimní části, kterou Zbrojovka přes sympatický herní projev a velmi slibný rozjezd zakončila na jedenácté příčce, která by znamenala účast v bojích o záchranu. „Je to dané tím, že tabulka je strašlivě vyrovnaná. Dvacet bodů není vůbec špatný počin, ale jak je to našlapané, tak vás prohra pošle hrozně dolů a tři body vás zase katapultují nahoru. Zbrojovka tak bude muset být v pozoru,“ hlásí záložník ve výslužbě.

Špatně pokryté centry

Zavadil usuzuje, že Brno nemá důvod k velkým zásahům, zamyslet se však musí nad defenzivní činností. „V této sezoně má Zbrojovka hodně problémů s centrovanými balony. Obrana špatně nabírá hráče ve vápně a po těchto situacích padlo mnoho branek. Na tom musí Brno určitě pracovat a nevím, zda se to děje. Často to bylo po individuálních chybách, což se potom na hráči, který nesplní pokyn, může podepsat,“ analyzuje veterán.

34 gólů Zbrojovka inkasovala, což je třetí nejvyšší počet v lize.

Jeho pohled sdílí i Požár. „Musíme si přiznat, že góly dostáváme relativně dost snadno. Platilo to i v poháru v Teplicích: jedna standardka a vrchol všeho, branka inkasovaná po našem útočném rohu. Tam máme na čem pracovat. Umíme si vyhodnotit, kde nás tlačí bota, a budeme to muset vyřešit,“ avizuje s tím, že změny se mohou týkat zejména krajů obrany.

Právě sem přitom Zbrojovka přivedla před sezonou hned trojici hráčů, a to Denise Granečného, Róberta Matejova a Josefa Divíška. Na postu halfbeka může hrát také další letní posila Šimon Falta. Do sestavy se ovšem více prosadil pouze první z nich a ani on nepatřil mezi nejčastější příjemce chvály. „Na tyto pozice Zbrojovka dovedla hodně hráčů, personálně by to mělo být vyřešené. Hráči se však na těchto postech příliš netočili. Je možné, že na jaře dostanou sílu ti, co tolik šancí nedostali,“ očekává Zavadil větší rotaci.

Požár si nicméně za svými tahy před návratem mezi elitu stojí a žádá ještě trochu času. „Adaptace nějakou dobu trvá a já jsem přesvědčený, že příchozí hráči dostali prostor. Souček hraje, Alli také. Není tedy pravda, že bychom přivedli hlavně hráče na lavičku. Někteří sem ovšem přišli jako alternace, abychom měli možnosti řešit zranění,“ vysvětluje.

Ševo, zůstaň v Česku, radí Zavadil

Fanoušci i odborníci však celý podzim skloňovali jiného hráče. Dvacetiletý ofenzivní záložník Michal Ševčík byl se sedmi góly a pěti asistencemi ligovou kometou a logicky tak vzbuzuje zájem u předních českých klubů. Požár ovšem oznamuje, že jej Brno hodlá pro jaro udržet. „Nepracuji s jinou variantou, než je setrvání Ševčíka minimálně do léta. Má s námi dlouhodobou smlouvu a nepředpokládám, že by se to v zimě mělo měnit,“ odmítá i možnost prodeje s hostováním ve Zbrojovce do konce sezony.

8 bodů získali Brňané doma, venku jich přitom vyválčili dvanáct.

Zavadil, který byl na jaře pro Ševčíka mentorem a vzorem, situaci pozorně sleduje, sám je však na vážkách, které řešení je pro jakou stranu správné. „Opravdu nevím, jak bych přemýšlel v jeho letech já, ale mám za to, že Ševa už zjistil, o čem první liga je, a navíc si ověřil, že s ní nemá vůbec žádný problém. Teď záleží na tom, aby když odejde, z něj jeho další tým dostal to, v čem je nejlepší. Tedy aby zůstal v roli, kterou má ve Zbrojovce,“ přemítá záložník, jenž aktuálně studuje na trenérskou licenci.

Ač by svému učni zahraniční angažmá přál, sází u něj spíše ještě na tuzemskou štaci. „Já bych ho rád ještě viděl v nějakém velkém českém klubu. Bude tam mít lehčí adaptaci. V zahraničí by mu hrozilo, že bude najednou na vše sám a třeba se nechytí. A venku se druhá šance dostává těžko,“ podotýká Zavadil, který sám v cizině dlouho působil.