Co bude dál po brněnském postupu? Kouč má důvěru, hledají se posily a investor

Přesně tři měsíce má vedení fotbalistů Zbrojovky Brno na to, aby návrat mezi elitu dopadl lépe než minule, kdy trval jenom jeden rok. „Mančaft potřebuje dostat jiný švunk a řekl bych tak z poloviny nový kabát,“ říká o potřebě výrazně posílit mužstvo, které postup do první ligy ve středu oslavilo, bývalý fotbalista a spolukomentátor České televize Josef Němec.

Zkvalitnění kádru je jedním z klíčů k důstojnému působení brněnského týmu v lize, jak je rekapituluje MF DNES. Nejvyšší soutěž startuje na konci července.

Investor? Ne Zábranský, ale skupina podnikatelů

Bezesporu nejdůležitější pro další směřování Zbrojovky bude, zda se jejímu majiteli Václavu Bartoňkovi podaří sehnat investora, s nímž chce spojit své síly. Prodej klubu agentuře Sport Invest loni nevyšel, stejně jako předloni krachla tehdejší jednání s miliardářem Igorem Faitem. Ten se ale podle informací MF DNES měl znovu vrátit do hry, s tím, že k sobě hledá partnery, kteří by ho finančně podpořili. „Klasické brněnské drby,“ odbyl tuto verzi Bartoněk. „Jsem silně týmově založený. Věřím cestě sestavení podnikatelské skupiny. Zvěsti o tom, že jsem solitér, nejsou pravdivé. To není o jednotlivci,“ uvedl.

Nalezení partnera, který by mu se Zbrojovkou pomohl, má Bartoněk jako jednu ze svých priorit. „Někdy od loňského října dělám potřebné kroky, abychom na ligovou sezonu 2022/23 byli připraveni a šli do ní v úplně jiné kondici,“ řekl mnohoznačně Bartoněk.

Potvrdil zjištění MF DNES, že před časem jednal o spolupráci i s Liborem Zábranským, bossem hokejistů Komety. Ani nejsilnější hráč v brněnském sportovním prostředí se však spoluvlastníkem Zbrojovky nestane.

„Chvilku se o tom uvažovalo. Oba však máme svoje starosti, natož abychom na sebe přebírali starosti toho druhého,“ vysvětlil, proč z plánu sešlo. Se Zábranským zůstal v kontaktu ohledně podpory sportu v Brně.

Seznam posil existuje,potřeba jich je dost

Zimní pauzu k přivedení posil ligového kalibru Zbrojovka nevyužila, místo jarního budování týmu ve druhé lize ji čeká sehrávání v kratší letní pauze. „Je zřejmé, že pár hráčů je u nás za zenitem. Jsme daleko v jednání s posilami,“ věří Bartoněk.

Václav Bartoněk, majitel brněnské Zbrojovky.

Bývalý záložník Josef Němec soudí, že zhruba polovina týmu by ve Zbrojovce po postupu měla být nová. „Na druhou ligu mužstvo poskládala velmi dobře. Zbrojovka byla typologicky postavena na to, aby umlátila body, ale není tam špílmachr nebo sebevědomý stoper, který by řídil obranu. Mám za to, že v první lize je to jinak. Mladí, kteří postup vykopali, si šanci asi zaslouží, ale nutné bude výrazné doplnění týmu. Nebavím se o rozšíření kádru, ale frajerech do základu,“ říká dvojnásobný vítěz ligy se Spartou.

Potřeba budou podle jeho odhadu jeden až dva kvalitní hráči do každé řady. I do útoku, byť tam řádí Jakub Řezníček, nejlepší střelec druhé ligy. „Mám Řezníčka rád, je to borec. Zakončení fantastické, to stejné výběr místa, přínos pro tým, gólově může obstát. Do ligy ale bude kolem sebe potřebovat rychlostní typy. Skladba týmu musí být pestřejší, k elánu a bojovnosti je potřeba kvalita a zkušenost,“ zmiňuje Němec.

Dostálek má důvěru. Ale nečekal bych, říká expert

Ponecháním trenéra Richarda Dostálka ve funkci poté, co byl podepsaný pod sestupem, zbrojovácký šéf Bartoněk loni překvapil. O Dostálkově konci se spekulovalo i v souvislosti se vstupem agentury Sport Invest, nahradit ho údajně měl Bohumil Páník. Co se však Bartoňka týkalo, ten měl jasno.

„Garantoval jsem mu, že ho neobětuji názorům zvenčí,“ uvedl Bartoněk. Po postupu Zbrojovky je na koni. „Prorokové, kteří mi říkali, že s ním nepostoupím, dostali lekci. Přiznávám, že tohle mě uspokojuje,“ usmívá se Bartoněk při hodnocení výsledku trenéra, který po zápasech nezřídka opakoval, že výkon nebyl zcela podle jeho představ.

Brněnský trenér Richard Dostálek (druhý zprava) po se chystá obléknout postupové tričko.

Nad otázkou, zda s týmž koučem půjde i do nejvyšší soutěže, z níž Dostálek se Zbrojovkou sestoupil jako hráč i jako trenér, šéf brněnské fotbalové značky udiveně kroutí hlavou. „Nepřišlo mi na mysl ho měnit. Nebudeme si nalhávat, že jsme měli top kádr. On dokázal semknout kabinu a udržet to po celou sezonu. Fungovala jako homogenní celek. Není důvod měnit, co funguje. Jednou jsem to udělal a doplatil jsem na to,“ naráží Bartoněk na šest let starý omyl, kdy v Brně skončil trenér Václav Kotal a přišel Svatopluk Habanec. Ten neuspěl.

S tím, že v lize stále ještě málo zkušený Dostálek dostane další šanci, souhlasí i glosátor Němec. „Není jednoduché projít druhou ligou. Ríša i těžké zápasy venku zvládl dobře, možná už je svými sestupy zkušenější,“ odhaduje. Jedno „ale“ však také přidává: „Určitě bych to nenechával být v případě neúspěchů ze startu ligy. Startovat ji s nožem na krku je sice blbé a za práci, co Ríša v Brně odvedl, by nebylo správné ho teď měnit. Ale kdyby to v lize nevypadalo, neváhal bych moc dlouho. Variantou by pak mohlo být přizvat k němu někoho zkušenějšího s větším nadhledem,“ přemýšlí Němec.