Už žádné výmluvy, že je čas, burcuje brněnský kapitán Dreksa

Právě celek ze severních Čech je zřejmě posledním, který Brňané v honbě za záchranou ještě mohou stlačit pod sebe. Na Teplice ztrácejí čtyři body, do konce přitom zbývá už jen šest kol.

„Žádné výmluvy, že je ještě čas. Další šance už nebude. Všechno se teď musí vložit do následujícího zápasu,“ burcuje brněnský kapitán Pavel Dreksa, který se však zároveň brání označit nedělní bitvu za kruciální. „Bude k ničemu, že zápas zvládneme, když na to nedokážeme navázat. Nedokážeme natáhnout bodovou sérii, a kvůli tomu jsme tam, kde jsme,“ běduje Dreksa, který se teprve ve středu vrátil do sestavy po dlouhé absenci zaviněné koronavirem. Ani to však Zbrojovce nepomohlo, na hřišti Slovácka prohrála 2:4 a zůstává v kritické situaci.

Její příčinu se kapitán snaží najít v číslech. „Je to souběh okolností a je to pořád dokola. Sám jsem si projížděl domácí statistiky, chtěl jsem z toho něco vyčíst. Doma je to o vstřelených gólech a my jich dali všeho všudy devět za čtrnáct zápasů. Navíc dva byly Slovácku a dva Olomouci, takže když zbytek rozložíte na ty další zápasy, tak je to pět gólů na dvanáct utkání. A to je šílená bilance,“ analyzuje Dreksa.

I proto Zbrojovka na svém stadionu urvala pouhých sedm bodů, což je nejméně v lize. Domácí výhoda je tak ve stěžejním duelu s Teplicemi sporná. „Už byla odehrána spousta zápasů, takže to není náhoda. Ale určitě nechceme utíkat ven a hrát raději u soupeřů. Čekají nás doma ještě tři utkání, takže to musíme vzít za jiný konec,“ hlásí Dreksa.

Pro radu by si mohl zajít ke svému předchůdci s páskou na ruce Pavlu Eismannovi, který před sezonou ukončil kariéru. Za jeho velení byla Srbská nedobytnou pevností, byť to bylo ve druhé lize. Fotbalový důchodce však konkrétní návod nemá. „Je to složité, doma se bodovat musí, to je pravidlo. Je ale těžké poradit. Musí se prostě tvrdě pracovat, aby se ta série dokázala otočit,“ nabádá bývalé spoluhráče.

Nad domácím prokletím si láme hlavu také další stoper Luděk Pernica. „Pořád si klademe otázku, proč se nám doma nedaří. Na jaře, tedy za celou dobu mého působení tady, jsme uhráli jen dvě remízy. Je to hodně špatné, sám nad tím přemýšlím, čím to je. Nechodíme srdnatě do vápna a nevytváříme tlak na hostující týmy,“ přemítá.

Na vině přitom nejsou jen útočníci. „Naopak kolikrát kluci připraví šanci, dají to pod sebe, a dobíhající hráč to pak nepromění. Ani já nejsem výjimkou, měl jsem sám dost šancí, které jsem měl proměnit,“ sype si popel na hlavu Dreksa.

Chabá koncovka je však jen jedním z řady problémů, které Zbrojovku dusí. „Chybí nám toho dost, jinak bychom nebyli na sestup. Pohoda, klid a góly. Musíme si ale uvědomit i pozici našich posledních soupeřů a jejich rozpoložení. Honíme sezonu a hledáme chyby, ale spíš jde o to se soustředit na další zápas,“ vybízí Dreksa.

Brněnská pozornost se proto nyní upíná výhradně k Teplicím. „Soustředíme se na neděli, středu jsme hodili za hlavu. Víme, že Teplice jsou v podobné situaci, na jaře se jim vůbec nedaří, takže se dostaly do pásma sestupu k nám. Mají spoustu zraněných a vykartovaných hráčů, většinou ty zkušenější. Doufám, že toho v neděli využijeme a půjdeme za třemi body,“ oznamuje Pernica, který se jako matador snaží sejmout tlak z mladších kolegů v týmu. „Říkám všem, aby byli klidní. S Tondou Růskem jsme velcí kamarádi, pořád mu připomínám, ať nepovedené zápasy hodí za hlavu, že přijde další příležitost. A hlavně ať dál pracuje, že se mu to všechno vrátí. Podobně to opakuji dalším klukům. Doufám, že se to zlomí a že branky konečně nastřílí,“ věří obránce, který se sám na jaře trefil už třikrát.