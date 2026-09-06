„Poškozeno má být celkem šest vozů. Jedná se o rozbitá okna, sedačky, osvětlení, vylomené interiérové dveře,“ popsal tiskový mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský
„Takové jednání jednoznačně odsuzujeme. Ničení cizího majetku nemá s podporou Zbrojovky nic společného. Poškozeným se omlouváme,“ uvedl ředitel komunikace Zbrojovky Tomáš Šusta.
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Výši škody ale zatím České dráhy nesdělily. „Škoda bude vyčíslena po podrobné komisionální prohlídce a bude uplatněna u objednatele vlaku,“ dodal Šťáhlavský.
Vlak byl objednaný skupinou fanoušků ve spolupráci s klubem. Celkově vezla souprava devět vagonů, v prvním seděly rodiny s dětmi, v posledním ultras. Ve zbytku vlaku potom seděli běžní fanoušci.
„Organizátoři výjezdu uhradí vzniklé škody v plné výši. Na úterním setkání s jejich zástupci budeme řešit konkrétní postup vůči viníkům i opatření, která pomohou podobným incidentům předejít,“ vysvětlil Šusta.
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Zbrojováckým vlakem jelo 660 fanoušků. „Jednání těchto jednotlivců nesmí zastínit podporu a slušné chování drtivé většiny z nich. Děkujeme všem, kteří za Zbrojovkou cestují a reprezentují ji s respektem k ostatním,“ uzavřel Šusta.