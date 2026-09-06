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Chance Liga 2026/2027

Šest poškozených vozů, rozbitá okna. Zbrojováci zničili vlak, který sami vypravili

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  15:54
Fanoušci Zbrojovky poničili vlak, který je vezl na utkání se Slavií. (5. září...

Fanoušci Zbrojovky poničili vlak, který je vezl na utkání se Slavií. (5. září 2026) | foto: České dráhy (se souhlasem)

Fanoušci Zbrojovky poničili vlak, který je vezl na utkání se Slavií. (5. září...
Fanoušci Zbrojovky poničili vlak, který je vezl na utkání se Slavií. (5. září...
Fanoušci Zbrojovky poničili vlak, který je vezl na utkání se Slavií. (5. září...
Fanoušci Zbrojovky poničili vlak, který je vezl na utkání se Slavií. (5. září...
15 fotografií
Utržená umyvadla či rozbité držáky papírových ručníků ve slávistickém Edenu nestačily. Příznivci fotbalové Zbrojovky pokračovali ve svém výtržnictví také ve vlaku cestou zpátky do Brna. Poškozeno má být hned šest vozů speciálního vlaku, který Brňany dovezl do Prahy a zpět. Fanoušci Zbrojovky jej sami vypravili, teď budou muset platit nemalou škodu.

„Poškozeno má být celkem šest vozů. Jedná se o rozbitá okna, sedačky, osvětlení, vylomené interiérové dveře,“ popsal tiskový mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský

„Takové jednání jednoznačně odsuzujeme. Ničení cizího majetku nemá s podporou Zbrojovky nic společného. Poškozeným se omlouváme,“ uvedl ředitel komunikace Zbrojovky Tomáš Šusta.

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Výši škody ale zatím České dráhy nesdělily. „Škoda bude vyčíslena po podrobné komisionální prohlídce a bude uplatněna u objednatele vlaku,“ dodal Šťáhlavský.

Vlak byl objednaný skupinou fanoušků ve spolupráci s klubem. Celkově vezla souprava devět vagonů, v prvním seděly rodiny s dětmi, v posledním ultras. Ve zbytku vlaku potom seděli běžní fanoušci.

„Organizátoři výjezdu uhradí vzniklé škody v plné výši. Na úterním setkání s jejich zástupci budeme řešit konkrétní postup vůči viníkům i opatření, která pomohou podobným incidentům předejít,“ vysvětlil Šusta.

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Zbrojováckým vlakem jelo 660 fanoušků. „Jednání těchto jednotlivců nesmí zastínit podporu a slušné chování drtivé většiny z nich. Děkujeme všem, kteří za Zbrojovkou cestují a reprezentují ji s respektem k ostatním,“ uzavřel Šusta.

Chance Liga 2026/27

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 7 5 2 0 21:5 17
2. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 6 4 2 0 15:6 14
3. SK Sigma OlomoucOlomouc 7 4 1 2 13:8 13
4. FC Slovan LiberecLiberec 6 4 1 1 8:3 13
5. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 7 4 1 2 10:9 13
6. FK JablonecJablonec 5 3 1 1 6:4 10
7. FK TepliceTeplice 6 3 1 2 12:12 10
8. FC Viktoria PlzeňPlzeň 6 2 3 1 14:12 9
9. AC Sparta PrahaSparta 6 3 0 3 12:10 9
10. FC Baník OstravaOstrava 6 3 0 3 4:10 9
11. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 5 2 1 2 4:5 7
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 6 1 3 2 6:9 6
13. SK Artis BrnoArtis Brno 7 1 1 5 6:16 4
14. 1. FC SlováckoSlovácko 7 0 3 4 5:12 3
15. FK PardubicePardubice 7 0 2 5 5:12 2
16. FC ZlínZlín 6 0 0 6 5:13 0
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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