Zbrojovka musí hledat dál, z vyhlížených posil zaujal jen Granečný

„Yunis je typologicky podobným hráčem, jaké tady už máme. Na Jeřábkovi byla znát jeho půlroční herní absence. On se do toho dostane, my ale potřebujeme, aby nám daný hráč pomohl pokud možno hned,“ uvedl k ukončení zkoušky dvou hráčů Tomáš Požár, sportovní manažer Zbrojovky.

Hledat náhradu plánuje v české lize, případně na Slovensku. Škrt provedla Zbrojovka po sobotním přípravném utkání se slovenskou Podbrezovou, v němž propadla. Prohrála 2:4.

„V utkání bylo hlavním cílem vidět v akci testované hráče. Bohužel bylo znát, že zejména v nově složené defenzivní řadě to neladilo, docházelo k velkým individuálním chybám a nefungovala komunikace,“ hodnotil nepovedené představení trenér Richard Dostálek pro klubový web. „Velké problémy jsme měli s organizací hry, z výše zmíněných důvodů tam chyběly návyky a automatismy,“ přiznal.

Jedinými posilami prvoligového nováčka tak zůstávají obránci Róbert Matejov a Josef Divíšek. Noví hráči, v jejichž příchod Dostálek doufal v minulém týdnu, se zatím neukázali. Jedním z nich měl být křídelník Roman Potočný, ten však zamířil do Českých Budějovic. Dále se mluví o zájmu Zbrojovky o záložníka Tomáše Zahradníčka z Olomouce. „Uvidíme,“ uvedl k tomu Požár opatrně.

Kouč Dostálek věří, že k dalšímu posílení v dohledné době dojde. „Je naší prioritou, abychom hráče měli k dispozici už pro (sobotní) utkání se Slovanem a následně pak na soustředění,“ řekl.