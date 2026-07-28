Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Chance Liga 2026/2027

Přilákal mě fenomén Zbrojovky, tvrdí útočník Vašulín. V Plzni zažil těžký půlrok

Jiří Černý
  8:42
Daniel Vašulín slaví se spoluhráči ze Zbrojovky Brno úvodní gól proti Spartě.

Daniel Vašulín slaví se spoluhráči ze Zbrojovky Brno úvodní gól proti Spartě. | foto: ČTK

Brněnský útočník Daniel Vašulín během zápasu proti Spartě.
Daniel Vašulín (Zbrojovka Brno) hlavičkuje v utkání se Spartou.
Daniel Vašulín (Zbrojovka Brno) míří osamoceně na sparťanského gólmana Jakuba...
Brněnský útočník Daniel Vašulín střílí ve 34. minutě gól proti Spartě.
30 fotografií
Toho kluka si na jihu Moravy zamilují. Šest měsíců čekal v Plzni na šanci, která nepřicházela. V Brně mu v sobotu stačilo 34 minut na to, aby si získal narvané ochozy a fotbalovou Zbrojovku nakopl k výhře 3:1. Útočník Daniel Vašulín sice není vyhlášeným běžcem, ale z vlastního obranného vápna se utrhl takovým způsobem, že sparťanští obránci jen bezmocně sledovali jeho záda.

Osmadvacetiletý střelec pak přesně zamířil mezi nohy brankáře a mohl sklízet ovace. „Vysoký gólman, tak mezi nohy!“ předstíral Vašulín s úsměvem absolutní sebejistotu.

Když jsme spolu loni v prosinci letěli se Sigmou do Gibraltaru k zápasu Konferenční ligy, měl jste v hlavě avizovaný návrat do Plzně, nebo už jste tušil, že byste mohl skončit úplně jinde?
Myslím, že už se tehdy začínalo řešit, že se vrátím do Plzně. Samozřejmě jsem to akceptoval a byl jsem připravený porvat se tam o místo. Zpětným pohledem ale musím říct, že to vůbec nedopadlo tak, jak jsem si představoval. Nesplnilo to očekávání, se kterým jsem se do Plzně vracel, takže to pro mě byl těžký půlrok.

Co vám tam nejvíc chybělo?
To bych taky rád věděl. Samozřejmě jsem z toho byl zklamaný. Do Plzně jsem se vracel po půlroce, který se mi velmi povedl. S Tomášem Chorým jsme byli nejlepšími českými střelci ligy, takže jsem přicházel s nějakým očekáváním. Pak přišla nominace na evropské poháry a já se v ní ani neobjevil. Už tehdy jsem si říkal, jestli se mnou klub vůbec počítá.

Kdy jste si definitivně řekl, že je čas jít dál?
Bylo to strašně těžké období. Za celý půlrok jsem odehrál jen 156 minut. Těžké to nebylo jen pro mě, ale i pro celou rodinu. Už jsem se v Plzni zkrátka necítil dobře a měl jsem brzy jasno, že tam nechci pokračovat. Jsem rád, že jsme se nakonec s klubem shodli a nebránili mi v odchodu do týmu, kde o mě bude zájem a kde budu chtít být já.

Plzeňský útočník Daniel Vašulín si zpracovává míč před karvinskými Filipem Prebslem a Sahmkou Camarou.

Litujete toho přestupu? Nebo to berete spíš jako zkušenost?
Určitě toho nelituju. Když se vám ozve takový klub, nedá se říct ne. Šel jsem tam s tím, že se o místo porvu. Samozřejmě jsem z toho byl strašně zklamaný, ale už to beru jako minulost.

Proč vám hostování v Sigmě Olomouc sedlo tak výrazně lépe? Působil jste tam výborně nejen gólově, ale i herně.
Já jsem do Olomouce přišel se strašnou chutí a musím říct, že na těch šest měsíců vzpomínám opravdu rád. Zamlouvalo se nám to tam i jako rodině, což byl samozřejmě velký bonus. Myslím, že si všechno sedlo – kabina, trenér Tomáš Janotka i herní styl. Z toho pak vyplynulo, že jsem měl tak povedený půlrok. Musím přiznat, že mi bylo trochu smutno, že z Olomouce odcházím. Byli jsme tam zkrátka spokojení. Na jednu stranu jsem se těšil na návrat do Plzně, ale z rodinného pohledu se nám z Olomouce odcházelo opravdu těžko.

Jaký je to pocit být zase útočníkem číslo jedna?
Ani to tak nevnímám. Samozřejmě vím, že jsem přišel za nějaké peníze a s určitým očekáváním. Snažím si to ale nepřipouštět. Budu hlavně rád, když klukům pomůžu na hřišti a sezonu zvládneme úspěšně.

Daniel Vašulín slaví branku do sítě Pardubic.
Daniel Vašulín slaví branku do sítě Pardubic.

Přesto vás trenér Martin Svědík na předsezonní tiskové konferenci zmínil jako nového hráče, od kterého očekává, že slovo posila naplní. Je to pro vás větší důvěra, nebo zodpovědnost?
Asi obojí. S trenérem Svědíkem jsme spolu mluvili už v době, kdy byl na Slovácku. Stál o mě už tehdy, když jsem byl v Hradci, takže jsme spolu byli v kontaktu už dřív. Teď je ale všechno jen na mně. To, že mám nějaké jméno nebo že už mám něco za sebou, je sice hezké, ale rozhodovat budou jen výkony na hřišti.

Přesvědčilo vás, že vás klub chce dosadit do role klíčového útočníka, který bude tváří týmu?
Psalo se o jiných klubech a nějaké kontakty proběhly, jenže když se ozvala Zbrojovka a mluvil jsem osobně s trenérem Svědíkem, sportovním ředitelem Martinem Jiránkem, majitelem Vojtěchem Kačenou i dalšími lidmi z vedení, cítil jsem z nich jasnou vizi toho, co se tady buduje. Když vidím město, plány s tréninkovým centrem i stadionem, je to pro mě obrovské lákadlo.

Martin Svědík staví tým kolem jednoho dominantního hrotového útočníka. Přesně kolem takového typu hráče, jakým jste vy. Vidíte se v téhle vizi?
Asi ano. Vzhledem k tomu, jaký jsem typ útočníka, přesně tohle se ode mě čeká a měl bych to na hřišti naplňovat. Vyhrávat souboje, podržet míč, sklepávat ho spoluhráčům, zaměstnávat stopery a samozřejmě dávat góly. Udělám všechno pro to, aby se očekávání, která do mě klub vkládá, naplnila.

Chance Liga 2026/27

Sledovat další díly na iDNES.tv

Svědík mluví o poctivém fotbalu. Co od vás chce především?
Intenzitu hry. Trenér chce hrát hodně náročný fotbal. Musím nechat na hřišti úplně všechno, pomoct týmu, udržet nahoře balony a samozřejmě sbírat body. A z individuálního pohledu také dělat čísla. Nebudeme si nic nalhávat. Každý hroťák na svá čísla kouká. Když se podíváte na útočníka, první, co vás zajímá, jsou góly a asistence.

Reakce fanoušků jsou vůči vám mimořádně pozitivní.
Samozřejmě se to hezky poslouchá. Tenhle vznikající fenomén Zbrojovky v Brně byl jedním z důvodů, proč jsem sem přišel.

Vy už jste něco podobného zažil v Hradci Králové. Ten klub měl velmi podobnou trajektorii i ambice jako dnes Zbrojovka. Napadla vás ta paralela?
Když jsem sem přišel, hned jsem si na to vzpomněl. Na Srbské jsem proti Zbrojovce hrál jen druhou ligu, a když jsem teď viděl domácí kabinu, říkal jsem kustodovi, že mi trochu připomíná starou Malšovickou arénu. Dal jsem první gól na novém Malšáku a jsou to krásné vzpomínky. Když se na to podívám zpětně, opravdu je tam podobnost. A byl to i jeden z důvodů, proč jsem říkal, že bych chtěl zase být u něčeho podobného i tady v Brně.

Devadesátková euforie ožila. Brno prožívá fotbalovou mánii. Na jak dlouho?

Takže už máte zarezervovaný první gól na nových Lužánkách?
Samozřejmě by to bylo hezké, ale to je ještě hodně daleko.

Marně vzpomínám, kdy byl naposledy ze Zbrojovky povolaný český reprezentant. Dá se podle vás z Brna dostat do reprezentace?
Je jedno, v jakém klubu jste. Když budete podávat dobré výkony, šanci dostanete. Samozřejmě záleží i na tom, jak se bude dařit Zbrojovce. Od výsledků týmu se odvíjejí i individuální výkony nás všech.

Start za reprezentační áčko vám zatím chybí. Je to ještě jedna z met, které byste si chtěl splnit?
Dodnes nevím, jak jsem se vůbec dostal do U20 reprezentace. Asi omylem. (směje se) Nikdy jsem nebyl považovaný za nějak talentovaného hráče. V žádné jiné reprezentaci jsem nebyl, jen ten dvojzápas ve dvacítce. Když se o mém možném povolání mluvilo loni na podzim, věřil jsem, že by to mohlo vyjít. Nakonec nevyšlo, ale už jen to, že jsem byl mezi náhradníky, pro mě bylo něco nového. Dostat se mezi padesát nejlepších hráčů v republice je samo o sobě skvělé. A samozřejmě bych si jednou za národní tým chtěl zahrát. Třeba se mi ten sen ještě splní.

Zbrojovka - Sparta 3:1, nováček vyškolil favorita. Zazářil domácí Vachoušek

V reprezentaci jsou teď hráči podobného typu, jako jste vy – Tomáš Chorý nebo Jan Kliment. Jsou v takové formě, že je teď těžké se přes ně dostat?
Pořád přicházejí nová jména a noví hráči. Člověk zkrátka musí být lepší.

Čím se bavíte mimo fotbal?
Jelikož mám dva malé kluky, trávím veškerý volný čas s rodinou. Odpoledne si užívám hlavně s nimi, takže právě rodinný život je to, čím žiju mimo fotbal.

Říká se, že si rád zajdete na dobrou kávu. To je váš největší koníček?
To určitě. Jestli se to dá považovat za koníček, tak asi ano. Určitě se poohlédnu po brněnských pražírnách. I když se přiznám, že si občas pořád objednávám tu mou oblíbenou kávu z Hradce.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu

2. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

1. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 1 1 0 0 5:1 3
2. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 1 1 0 0 4:2 3
3. FC Slovan LiberecLiberec 1 1 0 0 3:1 3
4. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 1 1 0 0 3:1 3
5. FK TepliceTeplice 1 1 0 0 3:1 3
6. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 1 1 0 0 2:1 3
7. FK JablonecJablonec 1 1 0 0 2:1 3
8. FC Baník OstravaOstrava 1 1 0 0 1:0 3
9. FK PardubicePardubice 1 0 0 1 1:2 0
10. SK Sigma OlomoucOlomouc 1 0 0 1 1:2 0
11. FC ZlínZlín 1 0 0 1 0:1 0
12. SK Artis BrnoArtis Brno 1 0 0 1 2:4 0
13. FC Viktoria PlzeňPlzeň 1 0 0 1 1:3 0
14. AC Sparta PrahaSparta 1 0 0 1 1:3 0
15. Bohemians Praha 1905Bohemians 1 0 0 1 1:3 0
16. 1. FC SlováckoSlovácko 1 0 0 1 1:5 0
Zobrazit více
Sbalit

1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

Nejčtenější

Zařizoval ho na dálku. Fotbalista ukázal svůj luxusní byt s terasou ve Zlíně

Velký jídelní stůl navazuje na kuchyňský ostrůvek.

Řešit bydlení na dálku je pro většinu lidí náročné a často stresující, obzvlášť pokud jde o zásadní rozhodnutí, jakým je vlastní domov. Právě zde se ukázala důležitost vzájemné důvěry a komunikace,...

Španělské oslavy v Madridu, přišly skoro dva miliony lidí. Fotbalisty přijal i král

Oslavy španělského titulu fotbalových mistrů světa v ulicích Madridu.

Vítězství španělských fotbalistů na mistrovství světa slavily v Madridu podle vládních úřadů skoro dva miliony lidí. Fotbalisté projížděli ulicemi na dvoupatrových autobusech a po 22:00 předstoupili...

Sestava MS 2026: hned pět Španělů, Vozinha i Haaland. A kdo zůstal v autu?

Dani Olmo zvedá trofej pro fotbalové mistry světa.

Spousta výjimečných výkonů a silných příběhů, ale také pouze jedenáct míst v sestavě. Redakce iDNES.cz vybrala ideální jedenáctku fotbalového mistrovství světa, což není snadný úkol. Některá políčka...

Zbrojovka - Sparta 3:1, nováček vyškolil favorita. Zazářil domácí Vachoušek

Sestřih zápasu
Lucky Ezeh slaví gól proti pražské Spartě.

Povedená dvacetiminutovka, během které sparťanští fotbalisté srovnali, nestačila. V prvním ligovém kole místo bodů dostali od nováčka pořádnou facku. S brněnskou Zbrojovkou padli na jižní Moravě 1:3...

Chorý zůstává ve Slavii. Tvrdík potvrdil: Rozhodl majitel Tykač. Douděra odchází

Slávistické šéf Jaroslav Tvrdík na předsezonní tiskové konferenci.

Příští tři zápasy ještě vynechá, jelikož mu dobíhá trest za červenou kartu. Pak se však Tomáš Chorý znovu objeví v sestavě fotbalové Slavie. Navzdory původním slovům šéfa Jaroslava Tvrdíka, že za ni...

Přilákal mě fenomén Zbrojovky, tvrdí útočník Vašulín. V Plzni zažil těžký půlrok

Daniel Vašulín slaví se spoluhráči ze Zbrojovky Brno úvodní gól proti Spartě.

Toho kluka si na jihu Moravy zamilují. Šest měsíců čekal v Plzni na šanci, která nepřicházela. V Brně mu v sobotu stačilo 34 minut na to, aby si získal narvané ochozy a fotbalovou Zbrojovku nakopl k...

28. července 2026  8:42

Historické odkazy, odvážné designy i sázka na jistotu. Prohlédněte si ligové dresy

Nové fotbalové dresy pro sezonu 2026/2027.

Další ročník fotbalové Chance Ligy odstartoval v sobotu. Kromě řady posil představily ligové týmy také nové dresy. Některé vsadily na osvědčenou klasiku, část se však vydala odvážnější cestou. Které...

28. července 2026  6:26

Ubíjející. Artis dal dva góly, přesto v premiéře doplatil na nesehranost obrany

Quadri Adediran (vlevo) z Artisu Brno slaví svůj gól, blahopřát jsou David...

Jako dva protipóly působily v prvoligové premiéře řady brněnského fotbalového Artisu. Zatímco v ofenzivě řádila trojice Papalelé, Alégué a hlavně Quadri Adediran, defenziva jako by neexistovala....

27. července 2026  22:11

Sestřihy 1. kola Chance Ligy. Sparta s Plzní nečekaně padly, Slavia dala pět gólů

Sestřih zápasu
Slávistická radost po gólu do sítě Slovácka.

V Česku začala nejvyšší fotbalová soutěž - a svým úvodem rozhodně nenudila. Přinesla překvapivé porážky Sparty a Plzně i pět gólů omlazeného týmu Slavie. Na iDNES.cz pro vás máme nově sestřihy ze...

27. července 2026  21:48

Karviná vstoupila do druhé ligy porážkou ve slezském derby v Opavě

Momentka ze zápasu SFC Opava - MFK Karviná

Karvinští fotbalisté po vyloučení z nejvyšší soutěže za ovlivňování výsledků vstoupili do druholigové sezony porážkou 0:2 ve slezském derby v Opavě. Karvinští dohrávali od 65. minuty bez vyloučeného...

27. července 2026  20:43

Artis Brno - Mladá Boleslav 2:4, dvougóloví Adediran a Klíma, nováček napoprvé padl

Sestřih zápasu
David Kozel (vlevo) a Jiří Klíma z Mladé Boleslavi a Martin Pospíšil z Artisu...

Fotbalisté Artisu Brno při premiéře v nejvyšší soutěži nestačili. V pondělní dohrávce úvodního kola doma padli s Mladou Boleslaví 2:4. Dvakrát uspěli brněnský Quadri Adediran a boleslavský Jiří...

27. července 2026  17:30,  aktualizováno  20:19

Pirlo italskou reprezentaci nepovede, vadí vazby na Rusko. Maldini na svazu končí

Někdejší italský záložník Andrea Pirlo na lavičce Juventusu.

Byl druhou variantou, když nevyšlo angažování slavného Pepa Guardioly. Jenže ani Andrea Pirlo, někdejší skvělý záložník, se trenérem italské fotbalové reprezentace nestane. Šéfovi tamního svazu se...

27. července 2026  12:44,  aktualizováno  20:16

Pro PSG byl drahý, talentovaný křídelník teď míří do Realu. Odejde Vinícius?

Yan Diomandé útočí proti obraně Norska.

Je to jeden z největších přestupů léta. Talentovaný křídelník Yan Diomandé, o něhož měl velký zájem PSG, podle posledních informací nakonec z Lipska zamíří do Realu Madrid. Ten by za něj mohl utratit...

27. července 2026  14:58,  aktualizováno  20:12

Šíříte nenávist, zatímco FIFA tvrdě pracuje. Infantino po MS pálí do kritiků

Předseda FIFA Gianni Infantino během 76. kongresu FIFA v kanadském Vancouveru....

Pokud patříte mezi kritiky letošního mistrovství světa, prezident FIFA má pro vás jasný vzkaz. „Všem, kteří věnují svůj čas a energii nenávisti vůči nám: najděte si chvíli na zamyšlení, meditaci,...

27. července 2026  16:55

Veselý z Bohemians žádá posily: Máme problémy vzadu, to nespadlo z vesmíru

Trenér Jaroslav Veselý z Bohemians během zápasu s Teplicemi

Porážka v premiéře a znovu apel na posílení. Nový tank Ladislav Almási dal za fotbalové Bohemians 1905 hned gól, čipera Václav Pilař kmital v letošní ligové premiéře po hřišti jako zamlada, ale...

27. července 2026  15:44

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

ODPÍSKÁNO: Chyby u Slavie i v Plzni. Ven měl jít Kolísek, Konečný ne, tvrdí experti

Jakub Kolísek fauloval Gigliho Ndefeho

Dvě hrubé chyby na Slavii, jedna v Plzni, kde však hlavního rozhodčího opravil videoasistent. Úvodní dějství fotbalové ligy přineslo kontroverzní verdikty, které pravidelně budou komentovat experti...

27. července 2026  13:20

Španělský expert: Zlatý věk La Roja? Vzděláváme trenéry a na děti nekřičíme

Premium
Alek Sánchez z ústeckého Viagemu.

Narozen na Kubě, vychován španělským fotbalem. Alek Sánchez, třicetiletý videoanalytik ústeckého Viagemu, poznal recept zlatého věku La Roja. „Obrovské investice šly do vzdělávání trenérů, to všechno...

27. července 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×