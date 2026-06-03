Zbrojovka vítá první ligovou posilu. V útoku nastoupí s duem Velich a Vašulín

„Od prvního jednání jsem cítil obrovský zájem a důvěru ze strany Zbrojovky. Rozhodující pro mě byl kontakt s lidmi z vedení klubu a s trenérem. Líbí se mi vize, kterou mi představili, a cítím, že o mě měli velký zájem. Pokusím se jim důvěru splatit co nejlepšími výkony,“ uvedl 195 centimetrů vysoký Vašulín.
Jakmile skončily postupové oslavy, museli představitelé brněnské Zbrojovky usednou k jednacímu stolu, aby kádr vhodně posílili pro nejvyšší českou fotbalovou soutěž. A jednání přinesla své ovoce, jako první míří do jihomoravské metropole právě sedmadvacetiletý útočník Vašulín. O bývalého mládežnického reprezentanta měly mít zájem Pardubice, Hradec Králové či ostravský Baník, nakonec ale zakotví v Brně.
Příchod vytáhlého střelce rozhodně není dílem náhody. Ostatně už v závěru sezony kouč Martin Svědík naznačoval, že právě na hrot útoku bude potřeba najít vhodné doplnění. Brněnští v uplynulé druholigové sezoně sázeli převážně na Olivera Velicha, kterému kryl záda zkušený Rigino Cicilia.
Právě budoucnost reprezentanta karibského Curacaa na jihu Moravy je nejistá, na konci měsíce mu končí smlouva a není jisté, jestli v Brně prodlouží. Vašulín je navíc hráč s velmi podobným profilem.
Svědík dlouhodobě sází na vysoké útočníky, silné v osobních soubojích a ve hře zády k bráně, kteří umějí přesně zakončit do sítě soupeře. Vašulín je navíc spojený i s výkonným ředitelem Zbrojovky Jiřím Sabouem.
Právě jednapadesátiletý funkcionář se v minulosti zasloužil o příchod nyní už explzeňského útočníka z Chrudimi do Hradce Králové, kde Sabou působil jako sportovní ředitel, a následně vyjednal i Vašulínův výnosný prodej na západ Čech.
„Daniel je v ideálním fotbalovém věku. Dlouhodobě potvrzuje, že nejvyšší soutěž dobře zná a umí v ní střílet góly. Typologicky přesně odpovídá profilu fotbalisty, kterého jsme hledali. Zároveň má zkušenosti z evropských pohárů, takže věříme, že bude pro tým velkým přínosem,“ konstatoval sportovní ředitel Martin Jiránek.
Přestup Vašulína nemusí nutně znamenat oslabení Velichovy pozice. Mladý útočník může vedle zkušenějšího konkurenta dál růst, navíc díky své rychlosti a univerzálnosti mohou nastupovat společně, ať už s Velichem na podhrotové pozici v trojzubci s Tadeášem Vachouškem nebo jako úderný tandem na hrotu.
Téměř dvoumetrový šutér by neměl být jedinou posilou ambiciózního moravského celku. Podle informací iDNES.cz by v následujících dnech měly být dotaženy příchody exreprezentantů Petra Ševčíka a Jaromíra Zmrhala, dorazit by mohl i Lucky Ezeh z Karviné.