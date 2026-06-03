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Chance Liga 2025/2026

Zbrojovka vítá první ligovou posilu. V útoku nastoupí s duem Velich a Vašulín

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  9:42
Loni na podzim zářil Daniel Vašulín na hostování v Olomouci, v patnácti ligových zápasech nasázel devět branek. Díky výborné formě si ho pro jarní část sezony stáhla plzeňská Viktoria, kde na své výkony ze severu Moravy nenavázal. Po půlroce ho tak čeká další stěhování, víceletou smlouvou se upsal nováčkovi fotbalové nejvyšší soutěže Zbrojovce Brno.
Daniel Vašulín slaví branku do sítě Pardubic.

Daniel Vašulín slaví branku do sítě Pardubic. | foto: SK Sigma Olomouc

Plzeňský útočník Daniel Vašulín si zpracovává míč před karvinskými Filipem...
Daniel Vašulín nastupuje k zápasu s Poznaní.
Daniel Vašulín bojuje o míč při zápase v Gibraltaru proti Lincolnu Red Imps v...
Daniel Vašulín bojuje o míč při zápase v Gibraltaru proti Lincolnu Red Imps v...
32 fotografií

„Od prvního jednání jsem cítil obrovský zájem a důvěru ze strany Zbrojovky. Rozhodující pro mě byl kontakt s lidmi z vedení klubu a s trenérem. Líbí se mi vize, kterou mi představili, a cítím, že o mě měli velký zájem. Pokusím se jim důvěru splatit co nejlepšími výkony,“ uvedl 195 centimetrů vysoký Vašulín.

Jakmile skončily postupové oslavy, museli představitelé brněnské Zbrojovky usednou k jednacímu stolu, aby kádr vhodně posílili pro nejvyšší českou fotbalovou soutěž. A jednání přinesla své ovoce, jako první míří do jihomoravské metropole právě sedmadvacetiletý útočník Vašulín. O bývalého mládežnického reprezentanta měly mít zájem Pardubice, Hradec Králové či ostravský Baník, nakonec ale zakotví v Brně.

Plzeňský útočník Daniel Vašulín si zpracovává míč před karvinskými Filipem Prebslem a Sahmkou Camarou.
Daniel Vašulín nastupuje k zápasu s Poznaní.
Daniel Vašulín bojuje o míč při zápase v Gibraltaru proti Lincolnu Red Imps v rámci Konferenční ligy (11. prosince 2025)
Daniel Vašulín bojuje o míč při zápase v Gibraltaru proti Lincolnu Red Imps v rámci Konferenční ligy (11. prosince 2025)
32 fotografií

Příchod vytáhlého střelce rozhodně není dílem náhody. Ostatně už v závěru sezony kouč Martin Svědík naznačoval, že právě na hrot útoku bude potřeba najít vhodné doplnění. Brněnští v uplynulé druholigové sezoně sázeli převážně na Olivera Velicha, kterému kryl záda zkušený Rigino Cicilia.

Právě budoucnost reprezentanta karibského Curacaa na jihu Moravy je nejistá, na konci měsíce mu končí smlouva a není jisté, jestli v Brně prodlouží. Vašulín je navíc hráč s velmi podobným profilem.

Daniel Vašulín bojuje o míč při zápase v Gibraltaru proti Lincolnu Red Imps v rámci Konferenční ligy (11. prosince 2025)

Svědík dlouhodobě sází na vysoké útočníky, silné v osobních soubojích a ve hře zády k bráně, kteří umějí přesně zakončit do sítě soupeře. Vašulín je navíc spojený i s výkonným ředitelem Zbrojovky Jiřím Sabouem.

Právě jednapadesátiletý funkcionář se v minulosti zasloužil o příchod nyní už explzeňského útočníka z Chrudimi do Hradce Králové, kde Sabou působil jako sportovní ředitel, a následně vyjednal i Vašulínův výnosný prodej na západ Čech.

„Daniel je v ideálním fotbalovém věku. Dlouhodobě potvrzuje, že nejvyšší soutěž dobře zná a umí v ní střílet góly. Typologicky přesně odpovídá profilu fotbalisty, kterého jsme hledali. Zároveň má zkušenosti z evropských pohárů, takže věříme, že bude pro tým velkým přínosem,“ konstatoval sportovní ředitel Martin Jiránek.

Lucky Ezeh

Přestup Vašulína nemusí nutně znamenat oslabení Velichovy pozice. Mladý útočník může vedle zkušenějšího konkurenta dál růst, navíc díky své rychlosti a univerzálnosti mohou nastupovat společně, ať už s Velichem na podhrotové pozici v trojzubci s Tadeášem Vachouškem nebo jako úderný tandem na hrotu.

Téměř dvoumetrový šutér by neměl být jedinou posilou ambiciózního moravského celku. Podle informací iDNES.cz by v následujících dnech měly být dotaženy příchody exreprezentantů Petra Ševčíka a Jaromíra Zmrhala, dorazit by mohl i Lucky Ezeh z Karviné.

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Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

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Skupina o titul - 4. kolo

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Skupina o titul - 5. kolo

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Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 0 0 0 0 0:0 0
2. Jižní KoreaJižní Korea 0 0 0 0 0:0 0
3. ČeskoČesko 0 0 0 0 0:0 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KanadaKanada 0 0 0 0 0:0 0
3. Bosna a HercegovinaBosna 0 0 0 0 0:0 0
4. KatarKatar 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MarokoMaroko 0 0 0 0 0:0 0
2. BrazílieBrazílie 0 0 0 0 0:0 0
3. SkotskoSkotsko 0 0 0 0 0:0 0
4. HaitiHaiti 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AustrálieAustrálie 0 0 0 0 0:0 0
2. ParaguayParaguay 0 0 0 0 0:0 0
3. TureckoTurecko 0 0 0 0 0:0 0
4. USAUSA 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 0 0 0 0 0:0 0
2. EkvádorEkvádor 0 0 0 0 0:0 0
3. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 0 0 0 0 0:0 0
4. CuraçaoCuraçao 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 0 0 0 0 0:0 0
2. TuniskoTunisko 0 0 0 0 0:0 0
3. JaponskoJaponsko 0 0 0 0 0:0 0
4. NizozemskoNizozemsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 0 0 0 0 0:0 0
2. ÍránÍrán 0 0 0 0 0:0 0
3. BelgieBelgie 0 0 0 0 0:0 0
4. Nový ZélandNový Zéland 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 0 0 0 0 0:0 0
2. UruguayUruguay 0 0 0 0 0:0 0
3. ŠpanělskoŠpanělsko 0 0 0 0 0:0 0
4. KapverdyKapverdy 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
2. SenegalSenegal 0 0 0 0 0:0 0
3. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
4. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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