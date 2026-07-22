Osm nováčků i nový kapitán. Cokoliv nad 10. místo bude úspěchem, zní ze Zbrojovky

Hranice úspěchu jasně daná
Po návratu mezi elitu nechce Zbrojovka létat v oblacích. Vedení klubu před startem první ligy nastavilo očekávání až překvapivě střízlivě a za úspěch bude považovat umístění v prvních dvou třetinách tabulky. „Cokoliv nad desáté místo bude úspěch,“ konstatoval výkonný ředitel Jiří Sabou.
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Zároveň zdůraznil, že návrat do nejvyšší soutěže je především začátkem dlouhodobého projektu. Podle něj by nováček měl nejprve v nejvyšší soutěži zapustit kořeny a teprve poté pomýšlet na vyšší cíle. Neodpustil si ani lehkou retrospektivu. „Já smekám před celým klubem, kolik se tady udělalo práce, za rok je tu vše jinak,“ pochvaluje si ostřílený manažer.