Revize kádru Zbrojovky: do Brna má namířeno top hrot, hledají se kreativci

Kdo má své místo téměř jisté, kde „Flinta“ potřebuje přidat a komu může konkurence zkomplikovat pozici? MF DNES a iDNES.cz rozebírají kádr nováčka po jednotlivých řadách společně s členem Klubu ligových kanonýrů a někdejším vedoucím mužstva Zbrojovky Liborem Doškem.
Brankáři: úspěšný Hrdina ve spárech Slovanu
Pokud je někde nováček před vstupem do první ligy v tuto chvíli klidný, tak mezi tyčemi. Adam Hrdina odchytal výbornou sezonu a do té nové opět vstoupí jako jasná jednička. Jedinou proměnnou zůstává jeho vazba na mateřský Slovan Bratislava, který má smluvně možnost svého odchovance vykoupit zpět.
Takový scénář se však teď nejeví příliš pravděpodobně. Slovenský mistr si na brankářském postu drží dostatek variant a dává smysl, aby dvaadvacetiletý Hrdina pokračoval ve sbírání zkušeností v české lize.
Brněnský klub navíc myslel na zadní vrátka už v zimě, kdy z Českých Budějovic přivedl stejně starého Colina Andrewa. V rezervě pak pod dohledem koučů Tomáše Čechoviče a Vlastimila Hrubého roste dvacetiletý Michal Hložánek.
„Není důvod se jakkoli starat o Hrdinovu výkonnost. Tahle dvojice gólmanů s Andrewem je kvalitní a vedení nepotřebuje nikoho dalšího hledat,“ je přesvědčený Došek.
Právě proto nejsou příliš žhavé ani dlouhodobé spekulace o návratu odchovance Václava Hladkého z anglického Burnley. Ačkoliv by přesun pětatřicetiletého brankáře byl pro fanoušky atraktivním příběhem, na pozici, která patří k nejstabilnějším v celém kádru, Zbrojovka akutní zásah nemusí řešit.
Obránci: sejde se na stoperu duo budoucnosti?
Po konci kariéry Stanislava Hofmanna zůstává v defenzivě jistotou jedenadvacetiletý Brazilec Kaká, největší talent postupového týmu. „Má obří potenciál. Je vysoký, rychlý. Jsou tam určité nedostatky, třeba v rozehrávce, ale jde o věci, na kterých se dá pracovat,“ tuší Došek.
Pokračovat by měl i o dva roky starší Srb Alex Markovič, kterého Brňané přivedli už v zimě z Podbrezové. Otázkou zůstává, zda se procpe do základní sestavy, nebo spíš pouze na lavičku.
Zbrojovka totiž podle zákulisních informací vyhlíží ještě jednoho stopera a kromě teplického Dalibora Večerky se ve spojení s ní objevilo jméno slávistického obránce Erica Hunala, který letos působil v sestupující Dukle.
S ním se otevírá zajímavá varianta. Pokud by Hunal skutečně přišel, mohla by Zbrojovka držet stoperské duo se shodným věkem 21 let. „Pokud mají kvalitu, proč ne? Dnes věk skoro nehraje roli. Osobně by se mi hráč, který pravidelně nastupoval v lize, líbil,“ míní Došek. O místo v defenzivním středu se dál můžou rvát také Filip Vedral a zkušenější Tomáš Břečka.
Na krajích obrany je situace přehlednější. Vpravo patří místo Janu Juroškovi, nalevo může nastupovat nový kapitán Jakub Klíma. Ani tam ale nemusí být vyřčeno poslední slovo. Se Zbrojovkou je spojován bývalý reprezentant Jaromír Zmrhal, trojnásobný ligový šampion se Slavií Praha.
Pokud by se jeho příchod podařilo dotáhnout, výrazně by vzrostla konkurence na levé straně. V širším kádru by pak měl zůstat i zkušený Denis Granečný, otázkou zůstává Petr Mareš, který naskočil jen do tří zápasů. „Ta zkušenost tam ale musí být. Zkrátka mix mladých, starých, zkušených i talentovaných. A složit všechno tak, aby to fungovalo,“ odtuší Došek.
Záložníci: bijců je dost, scházejí tvůrci hry
Největší pohyb v kádru se dá očekávat ve středu pole. „Některé hráče jsme dělali pro druhou ligu, takže změny k postupu logicky patří,“ připustil kouč Svědík. V ohrožení mohou být například Jiří Texl, Filip Blecha, Jakub Janetzký, Adam Kronus nebo Jakub Selnar.
Kostra záložní řady by přitom měla zůstat zachována. Defenzivní štít představuje Patrik Čavoš, před ním si o místo v základní sestavě zřejmě řeknou Štěpán Langer s Patrikem Žitným. Na lavičce pak Brňané mají šikovného Martina Gjorgievského a do budoucna vyhlížejí další talenty. Jedním z nich může být osmnáctiletý Maďar Ádám Somogyi, o němž se spekuluje.
Každopádně Zbrojovka má dost záložníků do soubojů a běžecky náročných rolí, dlouhodobě jí však schází fotbalista schopný pravidelně tvořit hru. Proto se objevují jména jako Lukáš Penxa ze Sparty, který také hostoval v Dukle, nebo zkušený Petr Ševčík ze Slavie. Exreprezentant by byl pro ligového nováčka mimořádná posila, jenže letos vůbec nehrál, takže je spojován se zdravotními otazníky, podobně jako další slávista Lukáš Vorlický.
Právě ten vytváří asi největší letní dilema. Na jaře odehrál za Zbrojovku jen čtyři zápasy, přesto v nich stihl ukázat kvalitu, na kterou klub běžně nedosáhne. Vynikal v soubojích jeden na jednoho a okamžitě změnil tvář mužstva. Trenér Svědík by si jeho setrvání dokázal představit, rozhodování však komplikuje zdravotní historie hráče i finanční náročnost případného transferu.
„Viděl jsem ho v těch čtyřech zápasech, které odehrál. Je to bourák. Pokud bude zdravý... jenže právě tam je ten velký handicap. Z fotbalového hlediska je to jasné, zdravotně je to padesát na padesát,“ přemýšlí Libor Došek.
Nicméně pokud by se Brnu podařilo získat Vorlického, Ševčíka, nebo dokonce oba, dostal by Svědík do rukou typ tvůrce hry, který na soupisce momentálně schází.
Útočníci: ostřílený zabiják na hrot musí být
Na pravém křídle zářil Tadeáš Vachoušek, který nastřílel důležité góly a v Brně bude z teplického hostování pokračovat ještě další sezonu. „Fotbalově to v něm bylo vždy, ale vyrostl v bezstarostného střelce. Branky mu pomohly, dostal sebevědomí a je to vidět na celé jeho hře,“ chválí mladíka střelec, který sázel ligové góly za Brno nebo Spartu.
Alternativu představuje Bienvenue Kanakimana, jehož rychlost už nejvyšší soutěž poznala v Jablonci. Na podhrotu navíc může vzniknout zajímavá konkurence. Martin Rymarenko byl se šesti góly a stejnou porcí asistencí jedním z motorů postupové sezony, Brno však podle zákulisních informací sleduje i dvaadvacetiletého Luckyho Ezeha z Karviné. Vysoký, rychlý a ligou prověřený fotbalista by přesně zapadal do profilu hráče, který může posunout ofenzivu o úroveň výš.
Největší pozornost se nicméně soustředí na hrot útoku. Zbrojovka se netají tím, že hledá hroťáka schopného pravidelně rozhodovat zápasy, a právě proto stále hlasitěji rezonuje jméno Daniela Vašulína. Sedmadvacetiletý útočník na podzim v Olomouci nastřílel devět ligových branek, zahrál si evropské poháry a následně se vrátil do Plzně. Tam se však výrazněji neprosadil a trenér Martin Hyský už připustil, že jeho odchod je pravděpodobný.
„Vašulín je střelec. Jde o typ velkého útočníka, který to rád vezme na sebe, zvládne hrát sám a podržet balon. Je to hráč do vápna, umí dát góly i počkat na podporu spoluhráčů. To není špatná volba,“ hodnotí Došek.
Právě somatotyp 195 centimetrů vysokého borce a herní profil dělají z bývalého reprezentanta z mládežnických výběrů ideálního kandidáta pro Svědíkův systém.
Jeho případný příchod by přitom nemusel znamenat problém pro současnou jedničku Olivera Velicha. Naopak. Mladý útočník může vedle zkušenějšího konkurenta dál růst a Zbrojovka navíc nebude spoléhat jen na jediného střelce.
„Hrát chce každý, ale konkurence žene výkon nahoru. Kdo se o místo porve, pomůže sobě i celému mužstvu,“ připomíná Došek. A právě konkurence bude v první lize jedním z nejdůležitějších slov.