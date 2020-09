Vydržel bych celý zápas, říká o své pozici v brněnském základu Vaněk

Takhle ho fanoušci byli zvyklí vídat rozdávat rozdílové pasy ve druhé lize minulý rok na podzim, a po jaru, kdy se bývalý reprezentant ocitl v krizi, se opět dočkali v nejvyšší soutěži.

„Za svoji práci by si Ondřej rozhodující akci zápasu taky zasloužil,“ pronesl na jeho adresu Miloslav Machálek, trenér Zbrojovky.

Je zkušený středopolař zpět ve hře? Zklidnění přinesl do druhého poločasu v 1. kole proti Spartě, do něhož šel jeho tým za stavu 0:4, následně Zbrojovka s ním v základu potrápila ve 2. kole Bohemians. To se už dostal do základní sestavy. Šance, která přišla, se chopil.

„Trenér po mně pořád chce stejné věci. Využít mé silné stránky, mezi které přihrávka patří. Chce náročný fotbal, hodně běhat, na to jsem potřeboval nabrat kondici. To je základ všeho,“ srovnává Vaněk svoje účinkování ve Zbrojovce na jaře a nyní.

Brněnská ofenziva Přihrávky do gólových šancí:

Ondřej Vaněk 3

Jan Hladík 2

Adam Fousek 2

Peter Štepanovský 1

Antonín Růsek 1 Přihrávky do pokutového území: Ondřej Vaněk 9

Ondřej Pachlopník 5

Adam Fousek Zdroj: www.fortunaliga.cz



Jeho jméno se po dvou ligových kolech vyjímá na čele klubových statistik v počtu přihrávek do gólových šancí a do pokutového území.

„Nerad bych se hodnotil, od toho je trenér, ale já se cítím dobře. Týden od týdne líp. Od toho na hřišti jsem, abych připravoval šance klukům. Spokojenější bych byl, kdybychom z toho dali gól. Něco se podařilo líp, něco hůř. To je fotbal,“ ohlédl se za svým vystoupením 30letý fotbalista.

V neděli ho trenér Machálek nechal na hřišti 63 minut, pak ho ve snaze oživit útok střídal. „Trenér dopředu avizoval, ať se vyždímáme, že to pak prostřídá. Řekl bych, že bych celý zápas i vydržel, ale tohle byl taktický záměr,“ odhadl Vaněk.

Pro Zbrojovku byl duel proti Bohemians velmi důležitý, a stejně tak pro Vaňka. Na jaře se dostal do základní sestavy až na sklonku druhé ligy a ještě nastupoval na kraji zálohy. V neděli mu Machálek po dlouhé době svěřil dirigování hry.

„Ondra Vaněk je zajímavý hráč, když máte vyztužený střed pole, má dva defenzivně laděné hráče k sobě, určuje strategii hry a rozděluje přihrávky. Jeho první myšlenka, když se dostane k vápnu, je, komu přihraje. Chybí mi tam větší chtění dát gól. V tom utkání (proti Bohemians) Ondra míče rozděloval velice dobře, výhrady ale mám trochu k defenzivě, kde nehrajeme agresivně,“ zhodnotil zkušeného špílmachra Machálek.

Vaněk připouští, že snaha o kombinaci v jeho herním rejstříku převažuje. Za 108 minut na hřišti rozdal 62 přihrávek s úspěšností 71 procent. „Moje první myšlenka je přihrávka, až pak střelba. Zaměřím se na to,“ říká.

Na rozhodnutí, zda ho ponechá v základní sestavě, nebo ho zase vrátí na lavičku, má trenér Machálek v Brně kvůli reprezentační pauze čas do příští neděle. Vycházet bude ze hry Zlína, k němuž Zbrojovka jede, z toho, jak dopadne snaha o posílení kádru, a ze zdravotního stavu vlastních hráčů.

Zjednodušit volbu tak, že až se uzdraví útočník Jakub Přichystal a bude možnost nastoupit se dvěma hroty, přijde Vaněk o místo v zeštíhlené záloze, brněnský trenér odmítá. „Přiznávám, že nejsem spokojený ani s hrou dalších našich středových hráčů. Není to o tom, že když bude Přichystal, nebude Vaněk,“ řekl Machálek.

Víc než personálním obsazením zálohy pro zápas za 12 dnů se zabývá tím, jak do mužstva napumpovat větší agresivitu. „Máme dva hráče, kteří jdou do souboje s tím, že soupeři seberou míč, a to jsou Sedlák a Přichystal. Ostatní to v hlavách nemají a dělá nám to problémy,“ kaboní se 59letý kouč.