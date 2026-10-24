Trenérští kamarádi se rozešli s rozdílnými pocity, Svědík vyčítal týmu hluboký blok

Jejich trenérské cesty se protnuly už v nižších soutěžích. Když Martin Svědík vedl Pardubice a Jaroslav Veselý Letohrad, potkávali se v divizi také s Kolínem Bohuslava Pilného nebo Chrudimí Pavla Jirouska. „Byly to bitvy a všichni jsme nakonec myslím postoupili po roce výš,“ vzpomínal Veselý.
„Vím, jak vypadalo Brno předtím, takže má určitě výborného trenéra a myslím si, že je oprávněně tam, kde je,“ ocenil Veselý práci svého kamaráda.
Zároveň přiznal, že se navzájem dobře znají a oba tušili, že soupeř přijde s něčím s rukávu a stoprocentní koncentrací. „Vždycky je skvěle nachystaný. My jsme se taky snažili něčím ho zaskočit,“ bavil se kamarádskou rivalitou.
Zatímco hosté dvakrát dotahovali náskok Zbrojovky, domácí kouč viděl příčinu ztraceného vítězství hlavně ve vlastním přístupu.
„Ty naše dva vstřelené góly měly potom stejný scénář, a to je, že se zbytečně zatáhneme do nízkého bloku,“ pojmenoval Svědík hlavní problém svého mužstva.
Brňané podle něj po vstřelených brankách přenechávali soupeři prostor a přestávali být aktivní. Varováním přitom měla být už šance Bohemians v prvním poločase, kterou zneškodnil brankář Adam Hrdina.
Po přestávce přišlo rychlé vyrovnání Aleše Čermáka z přímého kopu. Zbrojovka se znovu dostala do vedení zásluhou parádního voleje Lukáše Penxy, jenže ani tentokrát náskok neudržela. Roman Květ v závěru vyrovnal a domácí přišli o možnost připsat si další vítězství.
„Když už pracujeme v nízkém bloku a jsme v deseti pod balonem, nesmíme dostat takový jednoduchý gól,“ zlobil se Svědík. Kritizoval především situaci před druhou inkasovanou brankou, kdy Zbrojovka nedokázala odvrátit míč z nebezpečného prostoru a nechala soupeře dorážet.
„Pak se nemůžeme divit, že tenhle zápas nevyhrajeme. Myslím si, že když jsme ho měli takhle rozehraný, měli jsme ho dotáhnout do vítězného konce,“ dodal domácí trenér.
Pro Veselého naopak remíza představovala cenný zisk. Bohemians přijeli do Brna po dvou vítězstvích a jejich kouč ocenil, že se mužstvo ani za nepříznivého stavu nevzdalo. „Dvakrát jsme prohrávali a určitě ten bod pro nás má větší hodnotu než pro domácí,“ řekl.
Zvlášť vyzdvihl střídající hráče, především Václava Pilaře, který se podílel na obou gólech hostů. Právě schopnost reagovat na nepříznivý vývoj považoval za důležitý pozitivní signál před náročným programem.
Zbrojovka přitom mohla výhrou poskočit na průběžné druhé místo tabulky. Místo toho zůstala u jediného bodu a Svědík má další důvod, proč po svém týmu požadovat větší důslednost.
Bohemians se do Brna vrátí už ve středu 4. listopadu, kdy nastoupí proti Artisu v odloženém ligovém utkání. Náhradní termín ovšem Pražanům příliš nevoní. Klub uvedl, že nabízel šest alternativ, ale Ligová fotbalová asociace nakonec určila právě středeční večer. Pro Klokany to znamená další komplikaci v už tak velmi nabitém programu.