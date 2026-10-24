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Chance Liga 2026/2027

Trenérští kamarádi se rozešli s rozdílnými pocity, Svědík vyčítal týmu hluboký blok

Jiří Černý
  18:26
Brněnský útočník Daniel Vašulín přechází přes Davida Lischku z Bohemians.

Brněnský útočník Daniel Vašulín přechází přes Davida Lischku z Bohemians. | foto: ČTK

Brankář Tomáš Frühwald z Bohemians vyráží míč v souboji s Filipem Vedralem z...
Obránce Amadou Dante z brněnské Zbrojovky slaví vstřelený gól.
Fotbalisté brněnské Zbrojovky se radují z gólu, který vstřelil Amadou Dante.
Obránce Amadou Dante z brněnské Zbrojovky s míčem v utkání proti Bohemians
9 fotografií
Společně zažili trenérské začátky v nižších soutěžích, studovali zaráz trenérskou licenci a dokonce spolu bydleli na pokoji. Teď proti sobě stojí v první lize a dobře vědí, že jeden druhého jen tak nepřekvapí. Souboj Martina Svědíka a Jaroslava Veselého skončil remízou 2:2, ovšem zatímco kouč fotbalových Bohemians odjížděl z Brna spokojený s bodem, domácí trenér litoval promarněné příležitosti.

Jejich trenérské cesty se protnuly už v nižších soutěžích. Když Martin Svědík vedl Pardubice a Jaroslav Veselý Letohrad, potkávali se v divizi také s Kolínem Bohuslava Pilného nebo Chrudimí Pavla Jirouska. „Byly to bitvy a všichni jsme nakonec myslím postoupili po roce výš,“ vzpomínal Veselý.

Brankář Tomáš Frühwald z Bohemians vyráží míč v souboji s Filipem Vedralem z brněnské Zbrojovky.
Brněnský útočník Daniel Vašulín přechází přes Davida Lischku z Bohemians.
Obránce Amadou Dante z brněnské Zbrojovky slaví vstřelený gól.
Fotbalisté brněnské Zbrojovky se radují z gólu, který vstřelil Amadou Dante.
9 fotografií

„Vím, jak vypadalo Brno předtím, takže má určitě výborného trenéra a myslím si, že je oprávněně tam, kde je,“ ocenil Veselý práci svého kamaráda.

Zároveň přiznal, že se navzájem dobře znají a oba tušili, že soupeř přijde s něčím s rukávu a stoprocentní koncentrací. „Vždycky je skvěle nachystaný. My jsme se taky snažili něčím ho zaskočit,“ bavil se kamarádskou rivalitou.

Zatímco hosté dvakrát dotahovali náskok Zbrojovky, domácí kouč viděl příčinu ztraceného vítězství hlavně ve vlastním přístupu.

„Ty naše dva vstřelené góly měly potom stejný scénář, a to je, že se zbytečně zatáhneme do nízkého bloku,“ pojmenoval Svědík hlavní problém svého mužstva.

Brňané podle něj po vstřelených brankách přenechávali soupeři prostor a přestávali být aktivní. Varováním přitom měla být už šance Bohemians v prvním poločase, kterou zneškodnil brankář Adam Hrdina.

Jaroslav Veselý, kouč Bohemians

Trenér Martin Svědík z brněnské Zbrojovky

Po přestávce přišlo rychlé vyrovnání Aleše Čermáka z přímého kopu. Zbrojovka se znovu dostala do vedení zásluhou parádního voleje Lukáše Penxy, jenže ani tentokrát náskok neudržela. Roman Květ v závěru vyrovnal a domácí přišli o možnost připsat si další vítězství.

„Když už pracujeme v nízkém bloku a jsme v deseti pod balonem, nesmíme dostat takový jednoduchý gól,“ zlobil se Svědík. Kritizoval především situaci před druhou inkasovanou brankou, kdy Zbrojovka nedokázala odvrátit míč z nebezpečného prostoru a nechala soupeře dorážet.

„Pak se nemůžeme divit, že tenhle zápas nevyhrajeme. Myslím si, že když jsme ho měli takhle rozehraný, měli jsme ho dotáhnout do vítězného konce,“ dodal domácí trenér.

Pro Veselého naopak remíza představovala cenný zisk. Bohemians přijeli do Brna po dvou vítězstvích a jejich kouč ocenil, že se mužstvo ani za nepříznivého stavu nevzdalo. „Dvakrát jsme prohrávali a určitě ten bod pro nás má větší hodnotu než pro domácí,“ řekl.

Brankář Tomáš Frühwald z Bohemians vyráží míč v souboji s Filipem Vedralem z brněnské Zbrojovky.

Zvlášť vyzdvihl střídající hráče, především Václava Pilaře, který se podílel na obou gólech hostů. Právě schopnost reagovat na nepříznivý vývoj považoval za důležitý pozitivní signál před náročným programem.

Zbrojovka přitom mohla výhrou poskočit na průběžné druhé místo tabulky. Místo toho zůstala u jediného bodu a Svědík má další důvod, proč po svém týmu požadovat větší důslednost.

Bohemians se do Brna vrátí už ve středu 4. listopadu, kdy nastoupí proti Artisu v odloženém ligovém utkání. Náhradní termín ovšem Pražanům příliš nevoní. Klub uvedl, že nabízel šest alternativ, ale Ligová fotbalová asociace nakonec určila právě středeční večer. Pro Klokany to znamená další komplikaci v už tak velmi nabitém programu.

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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 11 8 3 0 26:6 27
2. SK Sigma OlomoucOlomouc 12 6 3 3 19:15 21
3. FC Slovan LiberecLiberec 11 6 2 3 13:7 20
4. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 11 6 2 3 18:13 20
5. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 12 6 2 4 16:16 20
6. AC Sparta PrahaSparta 11 6 1 4 20:12 19
7. FK TepliceTeplice 12 5 3 4 18:17 18
8. FK JablonecJablonec 11 5 2 4 14:12 17
9. FC Viktoria PlzeňPlzeň 11 4 4 3 23:19 16
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 11 4 4 3 13:13 16
11. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 11 4 3 4 10:13 15
12. FK PardubicePardubice 11 3 2 6 12:16 11
13. FC Baník OstravaOstrava 11 3 2 6 7:18 11
14. SK Artis BrnoArtis Brno 11 2 3 6 11:20 9
15. 1. FC SlováckoSlovácko 11 1 4 6 10:18 7
16. FC ZlínZlín 12 0 2 10 9:24 2
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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