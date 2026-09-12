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Chance Liga 2026/2027

Drzý Vaníček i Langerova silná hlava. Jak Zbrojovka ovládla brněnské derby

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  19:35
Zápas, na který se čekalo skoro devadesát let. První brněnské derby od sezony 1936/1937 ovládla Zbrojovka, Artis porazila 2:1 a navázala tak na svého předchůdce SK Židenice. Skóre zápasu otevřel v 15. minutě Antonín Vaníček, který se rozehrává do výborné formy. V minulosti však míval problémy s disciplínou. „Je drzej jak opice,“ smál se po utkání trenér Martin Svědík.

Chance Liga 2026/27

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Pro Svědíka mělo vítězství ještě jeden rozměr. Jeho tým potřeboval po minulém víkendu odpověď na porážku 0:4 na Slavii.

„To pro nás byla ostuda,“ připomněl Svědík. „Nechceme se plácat po zádech, že jsme podali dobrý výkon, který neodpovídá výsledku, ale posouvat se dál. Nehledat to někde jinde, ale hledat to v sobě.“ 

V derby se mu líbila především odolnost mužstva. Zbrojovka po dvou gólech z prvního poločasu pustila Artis zpět do zápasu, ale závěr už zvládla. Papalelé v 89. minutě trefil tyč, další velkou šanci hosté neměli.

Zbrojovka - Artis 2:1, domácí rozhodli brněnské derby v první půli a jsou třetí

„Rozhoduje, jak to dohrajete, jaká je tam týmovost a organizace,“ vysvětloval Svědík. Právě na tom podle něj jeho tým dlouhodobě staví. „Bez té náročnosti to nejde. Jsem náročný sám na sebe a jsem takhle náročný na hráče.“

Velkou jistotu Zbrojovce dodal brankář Adam Hrdina. Artis měl už v první půli dvě slibné možnosti, Alégué trefil tyč a Adediranovu hlavičku slovenský gólman vytáhl.

„Na to, jak je mladý, je neuvěřitelně klidný a dokáže ty situace skvěle vyřešit,“ pochválil ho Svědík.

Na druhé straně se na brankářském postu překvapivě objevil teprve osmnáctiletý Richard Kašík. Mladičký gólman dostal přednost před obvyklou jedničkou Tadeášem Stoppenem, který v Artisu hostuje z Olomouce.

Brankář Artisu Brno Richard Kašík rozehrává v zápase proti Zbrojovce. (12. září 2026)

„Dostávali jsme moc gólů, a tak jsme se rozhodli, že dáme do brány Kašíka. Bylo to de facto moje rozhodnutí, konzultoval jsem ho s trenéry gólmanů a ti mi tenhle návrh posvětili,“ vysvětlil trenér Artisu.

Kašík sice dvakrát inkasoval, ale svůj tým několika zákroky, především na konci zápasu, udržel ve hře. Nádvorník navíc naznačil, že změna může být trvalá. „V dalším zápase bude zase chytat. V reprezentační pauze potom rozhodneme, kdo v bráně zůstane,“ dodal.

Artis nakonec skutečně dostal druhý dech. V 69. minutě rychle rozehrál roh a střídající El Hadji Latyr Ndiaye hlavou snížil. Pro senegalskou letní posilu ze Zlína šlo o první ligový gól v českém fotbale.

„Jsem za něj rád. Když útočník nedává, psychika jde dolů. Potřebuje góly,“ pronesl Nádvorník. „Doufám, že ho to nakopne, jeho dnešní výkon rozhodně snesl prvoligová měřítka,“ dodal.

Sebastian Boháč při svém debutu v dresu brněnského Artisu proti Zbrojovce (12. září 2026)
Kouč brněnského Artisu Roman Nádvorník povzbuzuje své svěřence v derby se Zbrojovkou (12. září 2026)
Antonín Vaníček ze Zbrojovky otevřel svou trefou skóre brněnského derby proti Artisu (v šedém).
Hráči brněnské Zbrojovky se radují z gólu Antonína Vaníčka v brněnském derby s Artisem. (12. září 2026)
10 fotografií

Pro Nádvorníkovu družinu to může být důležitý moment. Ndiaye se v úvodu sezony trápil a Artis až do konce přestupového období hledal dalšího útočníka. Teď se navíc vrátil Quadri Adediran, nejlepší střelec loňské druhé ligy, který chyběl pět zápasů.

Právě Adediran mohl poprvé snížit, jeho gól na konci první půle ale kvůli ofsajdu Alberta Labíka neplatil. Artisu se tak připomněla jeho unikátní statistika.

„Máme neuznaných sedm gólů, což si myslím, že je taková rarita. Tuhle tabulku rozhodně vedeme,“ posteskl si Nádvorník.

Artis měl ale i další důvod litovat. V závěru druhé půle mohl derby srovnat: Papalelé trefil tyč a několik situací hosté nedotáhli.

„Měli jsme na to, abychom Zbrojovku ve druhém poločase dotlačili, dali minimálně vyrovnávací gól, ne-li vítězný,“ litoval záložník Sebastian Boháč, který debutoval v dresu Artisu.

Dva měsíce a dost. Boháč přestupuje z Plzně do Artisu, má smlouvu na tři roky

Jeho první ligový start po delší pauze navíc přišel právě v derby. „Bylo to celý týden v kabině zmiňované, že to bude trošku pikantnější než normální zápas,“ přiznal. „Chtěli jsme bojovat za Artis, abychom byli vládci Brna,“ dodal záložník, který se toto léto stěhoval hned dvakrát.

Zbrojovka naopak mohla slavit. Jedním z jejích hrdinů byl Antonín Vaníček, jehož výkon a především produktivitu Svědík ocenil po svém. „On je drzej jako opice,“ prohlásil o něm trenér. Zároveň ale dodal, že právě takového hráče chce mít v týmu.

„Já Tondu znám a takhle ho beru. Nedaruju mu ani půl metru. Věřím tomu, že v něm je fotbalista a bude to vracet hlavně na hřišti.“

A svůj osobní příběh napsal i krajní univerzál Lukáš Penxa. Přidal druhý gól Zbrojovky a první soutěžní trefu za brněnský klub. Na hřišti přitom musel společně s ostatními hlídat především rychlé africké hráče Artisu.

Emmanuel Fully z Artisu Brno (v šedém) v souboji Lukášem Penxou ze Zbrojovky.

„Připravovali jsme se na to celý týden. Ti hráči jsou hrozně rychlí,“ popsal Penxa. „Myslím si, že jsme si vedli dobře,“ dodal.

Vedli si tak dobře, že po závěrečném hvizdu mohli slavit vítězství v derby. Do ShipEx Areny dorazilo 9573 diváků, a přestože nebyla vyprodaná, první brněnský prvoligový souboj po dlouhé době měl výraznou kulisu.

„Nechápu, proč se takový zápas hraje v sobotu ve tři. Myslím si, že takové kulise by slušela třeba šestá hodina večer a bylo by tady ještě víc lidí,“ podotkl Nádvorník, s jehož tvrzením souhlasil i Svědík.

Zajímavou podívanou nabídla i střídání, brněnští rivalové kvůli zranění svých hráčů mohli sáhnout do sestavy hned šestkrát.

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„Zranil se nám Šimek, který výborně vymazal Daniela Vašulína. Bohužel si ale zlomil klíční kost a minimálně dva měsíce nám nepomůže,“ litoval Nádvorník.

Jeho protějšek naopak střídání Štěpána Langera, kterého z bezprostřední blízkosti trefil balon do hlavy, spíše glosoval. „Nabízelo by se mi říct spoustu věcí, protože Langer je takový zvláštní kluk, ale myslím si, že ta jeho hlava bude v pořádku. Má ji opravdu silnou,“ smál se Svědík.

Na další derby už Brno čekat devadesát let nebude. To poslední prvoligové se hrálo v březnu 1937, kdy tehdejší Židenice porazily Moravskou Slavii 6:0, teď už je jasné, že další se odehraje 20. února.

Do té doby ale oba týmy čeká třináct kol Chance ligy. V tom dalším Artis příští sobotu přivítá Slovan Liberec v domácí ShipEx Areně, Zbrojovku ve stejný den čeká výjezd do Boleslavi.

Oba týmy se navíc představí ve středu v rámci MOL Cupu, Zbrojovka nastoupí v Králově Dvoře, Artis ve Vítkovicích.

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Mužstvo Z V R P S B
1. FC Slovan LiberecLiberec 8 6 1 1 13:4 19
2. SK Slavia PrahaSlavia 7 5 2 0 21:5 17
3. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 8 5 1 2 12:10 16
4. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 7 4 2 1 15:9 14
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 7 4 1 2 13:8 13
6. FK TepliceTeplice 7 4 1 2 15:13 13
7. FK JablonecJablonec 8 4 1 3 10:8 13
8. AC Sparta PrahaSparta 8 4 0 4 15:12 12
9. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 7 3 2 2 6:6 11
10. FC Viktoria PlzeňPlzeň 7 2 4 1 14:12 10
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 7 2 3 2 8:9 9
12. FC Baník OstravaOstrava 7 3 0 4 4:13 9
13. SK Artis BrnoArtis Brno 8 1 1 6 7:18 4
14. 1. FC SlováckoSlovácko 8 0 3 5 5:14 3
15. FK PardubicePardubice 7 0 2 5 5:12 2
16. FC ZlínZlín 7 0 0 7 6:16 0
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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