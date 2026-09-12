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Chance Liga 2026/2027

ONLINE: Zbrojovka - Artis, kdo uspěje v brněnském derby a souboji nováčků?

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Sledujeme online   14:06

Lukáš Vorlický (23) oslavuje trefu proti brněnským rivalům před svými fanoušky. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Brněnské derby ve fotbalové lize po devadesáti letech: Zbrojovka v osmém kole hostí Artis. Zároveň jde o souboj nováčků soutěže, kteří pro své domácí zápasy využívají stejný stadion. Duel můžete od 15.00 sledovat v online reportáži.

Fotbalový svátek v Brně. Zbrojovka sice naposled podlehla na Slavii 0:4, ale jinak se jí vstup do sezony povedl. Se třinácti body patří do první poloviny tabulky.

Artis, někdejší Líšeň, je sice se čtyřmi body v tabulce dole, ale herně to špatné není. Navíc v závěru přestupního termínu přivedla zajímavé posily: Sanyanga s Perišičem ze Slavie, který dosud hostoval v Košicích, či Boháče z Plzně.

Zbrojovka zase kontrovala hostováním libereckého Afolabiho Soliua.

V uplynulé sezoně v druhé lize skončily vzájemné zápasy remízou a výhrou Zbrojovky. Artis svého rivala zdolal naposled v březnu 2022, rovněž ve druhé lize.

Artis je v nejvyšší soutěži poprvé v historii, brněnské derby tak se Zbrojovkou před mnoha lety obstaraly například Židenice.

Chance Liga 2026/2027
12. 9. 2026 15:00
Zbrojovka : Artis Brno
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Sestavy:
A. Hrdina - J. Klíma, F. Vedral, Kaká - L. Penxa, J. Janetzký, Š. Langer, A. Dante - T. Vachoušek, D. Vašulín, A. Vaníček
Sestavy:
R. Kašík - N. Glossoa, D. Plechatý, E. Fully, D. Šimek - S. Boháč, A. Labík, A. Alégué, S. Komljenovic, D. Preisler - Q. Adediran
Náhradníci:
L. Saal, M. Rymarenko, O. Prodělal, P. Ševčík, D. Granečný, J. Zmrhal, L. Ezeh, B. Kanakimana, O. Velich, E. Hunal, A. Soliu
Náhradníci:
Papalelé, E. Ndiaye, I. Fomba, A. Carlén, D. Sarapata, M. Pospíšil, K. Pojezný, Š. Harazim, T. Stoppen, Y. Sanyang, M. Jeřábek
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 7 5 2 0 21:5 17
2. FC Slovan LiberecLiberec 7 5 1 1 10:4 16
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 6 4 2 0 15:6 14
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 7 4 1 2 13:8 13
5. FK JablonecJablonec 7 4 1 2 10:6 13
6. FK TepliceTeplice 7 4 1 2 15:13 13
7. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 7 4 1 2 10:9 13
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 7 3 2 2 6:6 11
9. FC Viktoria PlzeňPlzeň 7 2 4 1 14:12 10
10. AC Sparta PrahaSparta 7 3 0 4 13:12 9
11. FC Baník OstravaOstrava 7 3 0 4 4:13 9
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 6 1 3 2 6:9 6
13. SK Artis BrnoArtis Brno 7 1 1 5 6:16 4
14. 1. FC SlováckoSlovácko 7 0 3 4 5:12 3
15. FK PardubicePardubice 7 0 2 5 5:12 2
16. FC ZlínZlín 7 0 0 7 6:16 0
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Sbalit

1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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