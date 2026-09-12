ONLINE: Zbrojovka - Artis, kdo uspěje v brněnském derby a souboji nováčků?

Fotbalový svátek v Brně. Zbrojovka sice naposled podlehla na Slavii 0:4, ale jinak se jí vstup do sezony povedl. Se třinácti body patří do první poloviny tabulky.
Artis, někdejší Líšeň, je sice se čtyřmi body v tabulce dole, ale herně to špatné není. Navíc v závěru přestupního termínu přivedla zajímavé posily: Sanyanga s Perišičem ze Slavie, který dosud hostoval v Košicích, či Boháče z Plzně.
Zbrojovka zase kontrovala hostováním libereckého Afolabiho Soliua.
V uplynulé sezoně v druhé lize skončily vzájemné zápasy remízou a výhrou Zbrojovky. Artis svého rivala zdolal naposled v březnu 2022, rovněž ve druhé lize.
Artis je v nejvyšší soutěži poprvé v historii, brněnské derby tak se Zbrojovkou před mnoha lety obstaraly například Židenice.
A. Hrdina - J. Klíma, F. Vedral, Kaká - L. Penxa, J. Janetzký, Š. Langer, A. Dante - T. Vachoušek, D. Vašulín, A. Vaníček
R. Kašík - N. Glossoa, D. Plechatý, E. Fully, D. Šimek - S. Boháč, A. Labík, A. Alégué, S. Komljenovic, D. Preisler - Q. Adediran
L. Saal, M. Rymarenko, O. Prodělal, P. Ševčík, D. Granečný, J. Zmrhal, L. Ezeh, B. Kanakimana, O. Velich, E. Hunal, A. Soliu
Papalelé, E. Ndiaye, I. Fomba, A. Carlén, D. Sarapata, M. Pospíšil, K. Pojezný, Š. Harazim, T. Stoppen, Y. Sanyang, M. Jeřábek