Žel nezřídka kdy i v ne úplně pozitivním světle...
„Udělal obří progres a v mých očích to je stoper pro Slavii. Stoper pro mistra jako víno, ale my jim ho neprodáme!“ povídal kouč Tomáš Janotka v srpnu.
Nebýt výpadku v posledním kole, kdy Sigma dostala ostudný výprask 0:5 na půdě nováčka soutěže ze Zlína, vstupovala by do jarní části s nejlepší defenzivou napříč celou ligou. Takhle se musí spokojit „jen“ se druhým místem, o gól za Slavií, která za úvodních 19 zápasů inkasovala šestnáctkrát.
Sylla má na stále velmi pozitivní obranné bilanci lví podíl. Nastoupil do patnácti zápasů, nicméně hned dvakrát byl stažený už o poločase. Zaujal svojí rychlostí, přesnými zákroky, drzou rozehrávkou. Nebojí se riskovat. Ani při obranném zákroku, ani při základních útočných akcí.
To mu velmi často vychází, což by z něj stopera pro mistra teoreticky opravdu činilo. Jenže má nepochopitelné výpadky.
Calamity Jane Sylla.
Druhý nejvytěžovanější hráč v poli je Sylla v kádru Olomouce.
Tak schválně, u čeho jste kroutili hlavou více? Když v posledním zápase Konferenční ligy proti Lechu Poznaň zavinil hned dvě penalty? Zejména první zákrok na Rodrigueze kousek od pomezní čáry byl úplně nepochopitelný. Druhý faul, opět na šikovného Rodrigueze, by se zase dal popsat přívlastkem naivní. „Vběhl tam jak Janek,“ čílil se Janotka.
Anebo vás více praštila do nosu zbytečná ruka proti Dukle Praha? Sylla klopýtl a už ležel na zemi, domácí útočník Cissé jej překonával. Sylla předvedl zkrat, na hraně vápna po míči vleže hrábl rukou. Dodnes může být rád, že nebyl vyloučen.
„To, že se občas přimotá k něčemu takovému, to k fotbalu patří. Neztrácí tím ale naši důvěru. Je dál stavebním kamenem naší defenzivy a můžeme se na něj v devadesáti devíti procentech spolehnout, protože opravdu předvádí nadstandardní výkony,“ říkal Janotka po remízovém zápase s pražskou Duklou.
Později trenér ovšem podotkl, že Sylla už byl „na koberečku“. Trenérský štáb Sigmy s ním jeho excesy individuálně probíral. Chyb totiž udělal více.
Další zbytečnou penaltu zavinil v předkole Evropské ligy na půdě Malmö, školácky špatným vystoupením se zase podepsal pod gól Fiorentiny ze základní části Konferenční ligy, lépe si mohl počínat i před obdrženým gólem v zápase s Plzní.
Sylla bezesporu má fotbalové kvality na to, aby ze Sigmy zamířil výš. Jenže je nevyzpytatelný a nespolehlivý. Blikance - některé stěží uvěřitelné na profesionální úrovni - jej sráží. A musí se jich vyvarovat.
„Souhlasím s tím. Ani nevím, jak to popsat, jsou to školácké, stupidní fauly v prostorech, odkud není velké nebezpečí,“ pověděl Janotka po posledním soutěžním zápase. „Pokud se chce Abdou posouvat a dostat se do vyšší ligy, kam jeho ambice sahají, musí se tomuhle vyvarovat. Pak dokáže být nadstandardní. Myslím si, že by neměl mít takové výkyvy, tak velké extrémy. Odehraje dvacet skvělých zápasů, ale pak další čtyři bijí do očí. A ostatní kluby tohle samozřejmě vidí,“ shrnul Janotka.
Ze záložníka obráncem
Abychom nebyli jen kritičtí - Sylla zaslouží absolutorium za to, jaký posun v Olomouci udělal.
Do Olomouce totiž přišel přesně před rokem z druholigového Vyškova. V první české lize předtím nikdy nehrál. Zajímavostí nicméně je, že má 22 startů v belgické první lize v barvách Seraingu a čtyřikrát také nastoupil ve francouzské Ligue 1 v dresu Nantes.
Ale zpět do Česka. Sylla do Sigmy přicházel jako posila do středu pole. Ve druhé lize platil za vyhlášenou šestku. „Když přišel v zimě, hrál na pozici šestky, protože mu tam ve Vyškově věřili víc. Když máte trpělivost a pracujete s takovým hráčem, který je vnímavý a přizpůsobí se vám, odehraje zápas fantasticky i na pozici stopera. A on to dokázal,“ ocenil trenér Tomáš Janotka.
Sylla potřeboval pouhý půlrok, aby se stal stavebním kamenem sestavy Sigmy. Pokud je zdravý a bez karetního trestu, hraje prakticky vždy. Takové výsostné postavení by mu v nabitém olomouckém kádru mohl závidět vyjma gólmana Koutného a stopera Krále snad každý spoluhráč.
O jeho důležitosti pro Sigmu svědčí i fakt, že už jedenáctého září, tedy po sedmém kole aktuální sezony, Olomouc uplatila opci na jeho přestup a z hráče na hostování se tak Sylla stal kmenovým hráčem Olomouce.
„K uplatnění opce na přestup nás Abdou přesvědčil svými výkony i přístupem. Především na začátku této sezony, kdy dostal příležitost na pozici středního obránce, si držel ve všech zápasech vysoký standard. Potvrdil potenciál, který jsme v něm viděli ještě před jeho příchodem do Sigmy,“ hlásal v září tehdejší sportovní manažer Sigmy Ladislav Minář.
A Sylla? Občas to vypadá, že se se svými hrubkami nikterak netrápí. Ostatně, jak podotkl Janotka: „Ho to nerozhodí.“
„Já jsem tu spokojený. Česko je klidná země. Je to ideální místo pro to, aby se člověk posunul na vyšší úroveň. A střední obránce? Ano, myslím si, že to je post, kde týmu pomohu nejvíce,“ prohlásil Sylla před časem.
Umoudří se? A bude patřit Olomouci i po zimním přestupovém období, nebo se posune výš?